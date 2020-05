Fornuftig bruk av scooteren

Meninger

Den magiske grensen for å bruke snøscooter til hytta har vært på 2,5 kilometer, uten at det har vært enkelt å forklare logikken nord i landet.

Av og til er det derfor helt greit at også scooterbruken blir tilpasset geografi, kultur og det folk flest oppfatter som sunn fornuft. Da må vi samtidig være så voksen at vi innretter oss etter de lover og regler som er der av en legitim grunn, som farefull opptreden i form av eksempelvis fart, lek i hengene og mangelfull hjelmbruk.

Vi må ha respekt for det løypenettet vi har til rådighet og innrømme SNO og Reinpolitiet all tenkelig støtte til å sjekke at ting faktisk foregår på skikkelig vis.

Enten det er forskrifter eller lover, må vi være opptatt av å ha legitimitet for det vi setter av muligheter og begrensninger. Grensen på 2,5 kilometer er uforståelig, kanskje spesielt for de som har hytte to kilometer fra veien og har fysiske begrensninger når det skal fraktes inn utstyr og proviant.

Kommer de seg ut og tar noen skiturer ved hytta, er mye vunnet. Alternativet er kanskje å selge hytta. Vi tror verken det handler om «latmakker», eller folk som vil svi at drivstoff for moro skyld. Ønsket er å komme seg lettere fra A til B, så håper vi denne type innrømmelser gjør at atferden blir bedre.

Skulle det mot formodning bli en forverring av miljø og støy kommende sesong, bør det være slik at kommunen tilpasser bruken etter virkeligheten. Slik vi regner med at man gjør det i deler av landet der det kanskje ikke fungerer optimalt med scooterkjøring. Det må samtidig være et ris bak speilet. Dette skal nemlig ikke være noen form for frislipp, men en forskriftsendring til det bedre for innbyggerne.

Senterpartiet skal ha all skryt for tålmodigheten i denne saken og ha mye av æren for at man har klart å sikre flertall. Å få Frp med på laget var kanskje den minste utfordringen, men det har nok vært et lengre løp for å sikre Ap-støtte sentralt. Lokalt kan vi konstatere at de fleste partiene ser poenget, inkludert Finnmark Høyre.

Vi ser at det pågår en kamp om å sikre seg den politiske triumfen i det offentlige rom, inkludert regjeringen som nå sender forskriften ut på høring. Der registrerer vi at det brukes formuleringer som kan samle regjeringen, så da håper vi at det politiske håndverket fungerer. Så håper vi at forskriften brukes fornuftig fra sekund en – og at man konsentrerer seg om å stanse de som ikke overholder de viktige lovene, som skal spare oss for både tragedier og villmannskjøring.