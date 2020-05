– Jeg ber styret i UiT behandle saken av hensyn til personvern og rettssikkerhet

Meninger

UiT Norges arktiske universitets førsteamanuensis i rettsvitenskap, Ánde Somby, sammen med UiTs professor i helsevitenskap, Ketil Lenert Hansen, har i et leserbrev i nordnorskdebatt.no 24. april 2020 skrevet bl.a: "I Joikedebatten er det ikke vanskelig å kunne gjenkjenne Odd Mathis Hætta og andre seniore samer i slike roller. Stockholms-syndromet kan være en del av forsoningens smerte, og tar plass."

Lenger nede i innlegget er det en setning myntet direkte på undertegnede: "Reformer er neppe en idrett for aldrende herrer. Det trengs unge vitale tenkere [. . .]" Begge disse sitatene går på navns nevnelse.

– Voi voi, joika! – Vi ble ikke forskrekket over å se en samegutt tegnet a la 1960-modell, skriver Odd Mathis Hætta.

Bakgrunnen er følgende: Et innlegg av undertegnede Voi voi, Joikakaker! var tatt inn i nordnorskdebatt.no 23. april 2020. Jeg kommenterte en uttalelse fra et samerådsmedlem. Dessuten nevnte jeg en turistplakat av en smilende samegutt og norsk Grand Prix-sang Voi voi, alle 1960 (vedlegg 1-4). Jeg nevnte ingen navn, og jeg hadde heller ikke UiT i tankene da jeg skrev innlegget.

Somby og Hansen skriver i sitt leserinnlegg at de "kunne gjenkjenne Odd Mathis Hætta [. . . med] Stockholmssyndromet [. . .]." De to har altså stilt en psykiatrisk fjerndiagnose. Syndrom er symptomer som danner en klinisk enhet og karakteriserer en sykdom eller tilstand.

Stockholmssyndromet er et psykologisk/psykiatrisk symptom der forbryter og offer får sympati for hverandre, og kan videreutvikle seg til en psykiatrisk psykose. (NB: Etter som jeg ikke har medisinsk/psykiatrisk eller juridisk kompetanse, har jeg hentet dette fra leksika).

Jeg tar dette på dypeste alvor fordi de to, den ene i førstestilling ved UiT Norges arktiske universitet, i rettsvitenskap og den andre i toppstilling ved Det helsevitenskaplige fakultet stiller på vegne av universitetet (1) en diagnose uten at jeg som pasient er innkalt til undersøkelse, - og (2) diagnosen publiseres. Målet var vel å utstøte (brennmerke, stigmatisere) meg fra debatten.

Enhver som er eller har vært i administrasjon eller som saksbehandler vet at de alltid skriver på vegne av universitetet når de har tittel og institusjon eller bruker institusjonens logo eller henvisning. De svært injurierende påstander om meg framsettes offentlig, og uten at legen/professoren har undersøkt meg. Førsteamanuensen i rettsvitenskap tar ikke hensyn til personvern, skjerming av opplysninger unntatt offentlighet, og en rettsbeskyttelse av enkeltindividet. Jeg føler meg utsatt for vilkårlighet i en rettsstat.

Etter som jeg oppfatter det, så skriver de to i rettsvitenskap og helsevitenskap utvilsomt på vegne av universitetet (jfr. bruk av institusjonens navn og yrkestittel). Derfor henvender jeg meg til universitetets styre ved rektor Anne Husebekk, prorektorene Wenche Jakobsen og Kenneth Ruud, og universitetsdirektør Jørgen Fossland med følgende:

(1) Er det vanlig at universitetet foretar psykiske/psykiatriske fjernundersøkelser uten å innkalle pasienten? Eller er dette et enkelttilfelle der jeg er blitt utsatt for en vilkårlig behandling av en lege/universitetsprofessor ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT?

(2) Er professor Hansens syn på alderdommen representativ for fakultetet?

(3) Er det vanlig at universitetets fagtilsatte lar være å skjerme opplysninger som vanligvis er unntatt offentlighet, med hensyn til legeetikk, personvern og en alminnelig rettsbeskyttelse av enkeltindividet? Eller er dette et særtilfelle som jeg er blitt utsatt for?

Dette er tilsynelatende en liten sak, men likevel en styresak fordi den har prinsipiell betydning for folks personvern. Det er i offentlighetens interesse å vite hvordan universitetet forholder seg til påstander satt fram av fagfolk ved UiT om enkeltmenneskers medisinsk/psykiatriske tilstand og til publisering av skjermede data.

Derfor ber jeg om at styret for UiT Norges arktiske universitet behandler saken. Det er mitt ønske at svaret blir offentliggjort, f.eks. i nordnorskdebatt.no.

Dette brev sendes elektronisk til postmottak@uit.no og i posten med vedlegg.

Alta, 4. mai 2020

Odd Mathis Hætta