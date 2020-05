Altas vei videre etter corona

Meninger

Som bonde tenker man ikke fra NTP (nasjonal transportplan) til NTP. Man må tenke over et mye lenger perspektiv – generasjoner. Små visjoner tolv år fram i tid holder ikke, vi må tenke 50 år framover.

Alta er en liten by – men en stor kommune, men ser vi på globusen, så er vi som land, som en del av ei brødskorpe langt opp mot nord. Likevel står altaværingan sterkt knytta sammen, når vi jobbe mot samme mål, og etter corona skal vi utvikle kommunen vår videre, til det beste for vår befolkning.

Dagens politikere lever ikke i en drømmeverden, men i en høyst realistisk tid der det må tas tøffe tak for å etterkomme de pålagte krav, uten alltid å få tillført noen ekstra midler fra staten. Nå har vi frivillig stukket nesen inn i vepsebolet ”Alta kommune” – de fleste av oss med et ønske om samarbeid, selv om vi ikke alltid er enig om alt. Gjør vi noe bra, høres gjerne – det skulle vært gjort for lenge siden, og går ikke alt etter ønske fra drømmere – da er vi feige (eller meler vår egen kake)

Vi ønsker å finne løsninger som er til beste for hele befolkningen, ikke bare de som ønsker å effektivisere og bygge nytt, vi skal og ta vare på matjord og beiteland, vi må ha ny kirkegård, vei gjennom Alta som ikke er til ulempe for befolkninga.

I fremtiden vil Alta være et mer naturlig kommunikasjons-nav, enn Tromsø – vi har plass til det, og legger vi gode planer nå, vil de være til fordel for generasjonene etter oss.

Må ærlig innrømme at æ dele ikke Kjetil Kristensens bekymring, om det kommer seg 25 tonns modulvogntog til Hammerfest eller ikke, i tilfelle får dem jaggu være med å betale den veien. Altas utvikling kommer ikke til å stoppe, selv om fødselstallan har gått ned, kanskje snur dem?

No er det på tide å synliggjøre at vi i nord og har rett på samferdselsutvikling, spesielt viktig for Alta som blir ett framtidig nav for transport, turister og store verdiskapninger som skal registreres her. Tre viktige næringer vil være skifer, turisme og landbruk.

Slår klimaendringene til – ser ikke sånn ut i dag da, vil muligheten for økt selvforsyning av mat absolutt være til stede – den sunneste matproduksjonen vi har, med minimalt med antibiotika og sprøytemidler. Det åpner for muligheter til grønnsaksdyrking og` for økt melkeproduksjon – så nytt meieri må vi og få plass til.

Altaskifer er i dag en kjent merkevare i verden, hva om produksjonen ble flyttet nærmere bruddene, kortere vei å frakte skifer, og deler av dagens skiferkai frigjøres til cruisetrafikk. Vi vet jo allerede at de største båtene ikke kan ligge nært flyplassen. Det vil gi kortere vei til museum og helleristninger, nordlyskatedral og torg. Torg – her er det absolutt muligheter til å utvikle det til noe bedre.

Mange liker og å gå på en stille gravlund, så vi må få plass til den i byen.

Så til veien ingen vil ha, bortsett fra NHO-sjefen, og noen til. Er det riktig å dele byen i to med gjennomgangstrafikk? NEI!

Kanskje er fremtida at veien blir lagt under fjorden i tunnel og lar den komme ut oppå Sàrves, lager en transportsentral utenfor byen for eksempel på Eibymoen/Skillemoen eller Kåfjord, slik at vi bare får distribusjonsbiler inn i byen? Får vi styrt denne trafikken ut av byen, trenger vi ikke bygge nye E6 eller avlastningsvei, men vi trenger ei avlastningsbru over elva.

Stein fra denne tunnelen går selvfølgelig til utvidelse av rullebanen, eller kanskje bane nr. 2. Da kan fisken flys rett ut herifra… verdiskapninga noteres i Alta.

Alta skal være perlen i nord. Det kommer til å koste, men uansett kor i landet noe skal gjøres, så koster det. Men først skal vi ha føde – og akuttjenester i byen, ja om noen år sykehus, det er det vi trenger mest nå.

Ta hensyn – og ta vare på hverandre.

Liv Unni Opgård

Alta Senterparti