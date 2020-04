– Inspirert av Forsvaret betaler vi regninger før forfallsdato

Meninger

Næringslivet sliter i korona-krisen. Innkjøpskrafta til det offentlige kan gjøre en forskjell.

Korona-viruset rammer og lammer alle lag av samfunnet. Ingen vet hvor lenge det vil vare. Men vi vet at kostnadene er høye – både for samfunn og mennesker.

En av fire bedrifter i Troms og Finnmark sier at det er en reell risiko for at de går konkurs, ifølge en ny medlemsundersøkelse fra NHO. Omsetningssvikten er på 78 prosent sammenlignet med fjoråret. Tallene er alvorlige, også for oss.

Vi representerer FeFo, Sametinget og Samisk høgskole. Alle gjør vi innkjøp fra næringslivet i Sápmi. Noen innkjøp gjøres gjennom avtaler vi allerede har, andre gjennom innhenting av tilbud for aktivitet som kommer. Ikke bare er vi avhengige av næringslivet for å få gjort vårt samfunnsoppdrag. Et levende næringsliv styrker også samfunnene vi jobber i og for, og særlig for den samiske kulturen er det viktig. En dag skal vi alle tilbake til en normal hverdag igjen. Da er vi avhengige av at bedriftene fortsatt er her.

Inspirert av Forsvaret vil også vi begynne å betale regninger før forfallsdato. I tillegg leter vi etter muligheter for prosjekt- og innkjøpsfremskynding for infrastruktur og drift. Mulighetene for å gjøre en forskjell er flere om stat, fylke, kommuner og institusjoner bruker innkjøpskrafta nå.

Kampen mot Korona-viruset har lært oss én ting – uansett hvor og hva: Viruset må møtes med et kollektivt samfunnsansvar. Innenfor vårt reglement skal vi gjøre hva vi kan, med det vi har, der vi er. Vi oppfordrer alle offentlige innkjøpere til å gjøre det samme.

Sammen skal vi alle komme oss gjennom dette.

Jan Olli, direktør i FeFo

Rune Fjellheim, direktør for Sametinget

Johan Ailo Kalstad, direktør ved Samisk høgskole