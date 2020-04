– På tide å åpne samfunnet

Meninger

Etter mange uker med hjemmekontor, svært begrenset sosial aktivitet, og ikke minst manglende kontakt med unge utøvere som fotballtrener, føler jeg at det er på tide å komme ut av korona-bobla.

La meg straks ile til med en klargjøring; kravet om åpning av samfunnet er ikke en hyllest av Trump-ideologi om at samfunnet ikke har rett til å begrense personlighet frihet, eller et ønske om å begrense skadevirkningene av et samfunn som er stengt ned til anslagsvis 25 prosent av normal aktivitet. Heller ikke en personlig opplevelse av å ha et liv uten krydderet, det å kunne glede seg til neste kamp med Manchester United, spenningen og håpet knyttet til fotballen. Det viktigste av alle uviktige ting i denne verden.

Når jeg nå «banner i kirka», og sannsynlig terger på meg mine kolleger i redaksjonen i Altaposten, venner og ikke minst lokale politikere og helseadministasjon, er det faktisk ikke ut fra et selvhøytidelig, egoistisk ståsted. Mitt krav om åpning av lokalsamfunnet er motivert av en sterk tro på at det vil kunne redde liv og helse, og at en fortsettelse av et nedstengt samfunn vil gi en utsatt smittetopp på en tid av året hvor vi ikke vil være i stand til å takle utfordringene vi da står overfor.

Først av alt; jeg er en hundre prosent tilhenger av de strenge tiltak som ble iverksatt både lokalt og fra sentralt hold. De har vært helt nødvendige for å berge liv og helse, selv om prisen rent økonomisk har vært svært høy. Tiltakene har virket, og offeret fra den jevne mann og kvinne har vært fullt ut akseptabelt. Per i dag kan vi trekke følgende status:

Nærmest null smitte i Alta, og faktisk hele Finnmark

Helsepersonell over hele fylket har god tilgang på smittevernutstyr

Smitten beveger seg i liten grad i barnehager og skoler, og vi ser at barn og unge i svært liten grad rammes med alvorlige helseproblemer av korona

I motsetning til resten av landet har vi klart å holde smitte borte fra sykehjem og helseinstitusjoner

Nasjonale tall viser at risikogruppen øker med alder, og rammer spesielt gruppen over 75 pluss.

Har man hatt viruset utvikler man høyst sannsynlig antistoffer, og kan ikke mistes igjen (grov konklusjon, med noen unntak)

Kapasitet på testing har i nedstengningsperioden gått fra veldig lave tall til nå å kunne teste flere 100.000 i uka, i beste fall opp mot en halv million.

Testing og rutinerer gir sikkerhet for å kunne holde smittede i karantene og drive høy grad av smitte-kartlegging. Det gir unike muligheter til å beskytte utsatte grupper (eks. sykehjem og helseinstitusjoner).

Skoler og barnehager bør kunne åpnes fullt ut med kun strenge tiltak i forhold håndhygiene og begresning på gruppestørrelser m.m

Det samme med trening og aktivisering av barn og ungdom

Så til mitt hovedpoeng med å åpne Finnmark. Vi har i hele vinter, senest sist helg sett hvordan små og store bygder og tettsteder har blitt isolert med tanke på tilgjengelighet til sykehus. Hadde vi i denne situasjonen hatt en smittetopp, med mange som hadde hatt behov for intensivbehandling, ville det vært full krise. Om vi får krisen neste vinter, vil den ikke gi mindre menneskelige lidelser.

Med å holde på strenge tiltak vil vi høyst sannsynlig utsette smittetopp, og med det behovet for tilgang til respiratorer og intensivbehandling, slik at den vil sammenfalle med neste års sesong for stengte veier. Det er uforsvarlig å styre en smittetopp til en tid da været vil hindre oss å få pasienter på sykehus.

Risikoen er selvsagt størst for befolkningssenteret i Finnmark, på grunn av at her er det 25.000 innbyggere uten en eneste intensivseng, og uten en eneste respirator. De finnes en fjellovergang og fra 27 til 15 mil unna. Men vi er ikke alene. Store deler av Finnmark kan møte stengt vei når sykehuset er eneste redning.

Så derfor, åpne opp, få smitten til å flyte friere. De fleste som smittes vil kun få lettere symptomer, og samtidig utvikle antistoffer. Vi har noen måneder med åpne veier til sykehus, og kan ta oss av de som blir sterkest utsatt. Samtidig vil vil utvikle flokkimmunitet, og med det også sikre at de som nå står dag ut og dag inn i krisen, helsearbeiderne, samtidig blir rammet. Med testregimet vi nå har tilgjengelig, vil det være enklere å sikre sykehjem og helseinstitusjoner, inkludert de som befinner seg i risikogrupper.

Våre politiske ledere bør absolutt vurdere «ulydighet» mot strenge tiltak av sentrale politikere og samfunnstopper. Ulike deler av Norge må ha en ulik oppskrift. Ikke minst må strategien, der store grupper av befolkningen deler av året vil være isolert i forhold til akuttilbud måtte ha en annen strategi enn i sør der sykehusene, karrikert uttrykt, ligger i gangavstand.

I Nord-Norge, ikke minst i Finnmark, har smittetilfellene på et helt annet nivå enn i sør. Ikke minst har Helse Nord gjort en risiko- og sårbarhetsanalyse som viser hvordan ulike deler av landsdelen kan bli rammet, og ikke minst kan takle koronakrisen. Det er utrolig nok ikke gjort offentlig.

Det vi vet er at Finnmarks befolkningssenter står uten et akuttilbud, uten en eneste respirator med fagfolk til å betjene slike, og uten ordinære intensivsenger. Politikere i Alta har over mange år krevd en ROS-analyse av manglende akuttilbud, uten å få kravet imøtekommet. Nå må Altas politikere ta ansvaret med å sikre sårbarhets- og risikoanalyse knyttet til koronakrisen, og en strategi som forebygger en kommende krise i en tid av året der vi er helt utestengt av intensivhjelp.