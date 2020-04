– Kommunene i Vest-Finnmark jobber for samarbeid og utvikling, men Kautokeino får ikke være med

Meninger

I Vest-Finnmark er det åtte kommuner. Sju av kommunene danner felleskapet Vest-Finnmark Rådet. Disse sju kommunene er: Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Kautokeino har søkt om medlemskap i rådet (2018), Av samtlige kommuner var det bare Alta som ”ja” til Kautokeino som likeverdig partnerskapskommune. De øvrige rådskommunene ønsket ikke Kautokeino velkommen på "nåværende tidspunkt."

Det er ikke trivelig å bli veid for lett og kastet på gangen, mens de store leker sammen – du får komme med i vårt samarbeid når vi, les kommunene Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger, vil. Det er viktig å si at heller ikke Karasjok er med i Øst-Finnmark Regionråd. To kommuner i Indre-Finnmark, med til sammen 5.538 innbygger er ikke representert i samarbeidsråd i Finnmark mens 70 325 innbyggere i fylket er representert i to råd som er etablert for samarbeid i de ulike regionen. Med respekt å melde – dette er viktigere for sametingsrådet enn kampen mot Joikakaker.

Hvorfor er Vest-Finnmark rådet etablert?

Medlemskommunenes målsetning er å være dynamiske og drive proaktiv arbeid for å "utvikle medlemskommunenes evne til å tilpasse seg skiftende utfordringer." Rådet betegnes seg selv som en strategisk allianse, hvor man skal samarbeide om: Sitat: "næringsutvikling, utvikling av offentlige tjenestetilbud, samt politisk påvirkning. Dette skal skje gjennom utvikling og arbeid med store og små prosjekter som involverer medlemskommunene internt, eller eksternt mot aktører i og utenfor regionen."

Hvem representerer de ulike kommunene?

De ulike kommunene representeres av sine ordførere – hvorav seks kommer fra AP og en fra SV. Partiene for felleskap og likeverd. Alle kommunene har med seg sine rådmenn, mens Alta har med rådmannen og et formannskapsmedlem (Frp). Hammerfest har i tillegg til ordføreren med varaordfører fra AP og kommunens rådmann.

Samarbeid – på like vilkår?

Seks av kommunene i rådet har ved flere anledninger gått knallhardt ut mot Altas befolkning og jobben for fødeavdeling og akuttfunksjoner samt geriatri. Da vi startet arbeidet høsten 2017 med folketog og Postkortaksjonen gikk flere av ordførere sammen om å skrive aviskommentarer i aviser i nord samt riksaviser. Ordene fra ordførerne var klare: ”Måten enkelte rikspolitikere lot seg bruke under valgkampen av aksjonister i Alta har interesse utover Finnmarks grenser….. Er tankegangen til disse politikerne så enkel og flyktig at en slik aksjon er nok til å kaste alle faglige vurderinger over bord ?” Sitat slutt.

Ordførernes begrunnelse på sitt krasse innlegg mot velgere fra Altaregionen var ikke basert på fakta. Innlegget var basert på uvitenhet om utfordringene som pasienter i Kautokeino og Alta sliter med - et narrativ om Alta som kommunen som skal ha alt – og som førte til at ordførere laget et bilde av seg og sine kommuner som ofret av folket, velgere. Når 7000 mennesker fra Alta og Kautokeino gikk i tog for at sykehusstrukturen i HELE Vest-Finnmark skulle konsekvens utredes burde disse ordførere ha sett at det var et viktig signal som ble sent ut av mennesker som hadde en historie å fortelle om prognosetap, uførhet og død. Som folkevalgte burde de ha løftet blikket og søkt kunnskap om hva pasienter egentlig hadde å fortelle.

For tekstene som ble skrevet på postkortene høsten 2017 er kunnskapsformidling fra førstehåndsinformanter som hadde og fortsatt har en sann historie de ønsket å belyse for politikere. Historier som politikere i seks kommuner i Vest-Finnmark, styrt av AP og SV til tider gjør narr av. Disse politikerne leder partier som sier at de setter de svakeste først og alltid skal stå på de svakeste side i kampen mot kapitalistene. Kapitalistene er her Helseforetaksmodellen som Arbeiderpartiet fikk innført i 2001 – og som SV støtte gjennom åtte regjeringsår.

Det er lite nytenking og samfunnsplanlegging i et råd som har kysten som førsteprioritet i ulike saker. Opprettholdelse av arbeidsplasser i Hammerfest er førsteprioritet – selv om det skaper problemer for syke mennesker. Andreprioritet er å opprettholde en sykehusstruktur som ikke er forenelig med den demografiske endringen som er i dagens og fremtidens Finnmark, ei heller de klimatiske utfordringer som folk fra Altaregionen virkelig har fått føle på kroppen denne vinteren med stengt vei og kolonnekjøring over Sennalandet i dager og uker på tamp.

Ordførerne fra venstresiden i norsk politikk har vist at økonomien er den viktigste prioriteringen for dem – ikke livene til menneskene som bor i Alta- og Kautokeinoregionen. Det er slike politikere Alta kommune holder tett partnerskap til – et råd som jobber for utvikling av offentlige tjenestetilbud – bare det ikke gjelder fødeavdeling og geriatri til den mest folkerike regionen i Vest-Finnmark, Alta-regionen.

Kommunene i Vest-Finnmark jobber for samarbeid og utvikling, men Kautokeino med sine 2.910 innbyggere fikk ikke være med i Vest-Finnmark rådet. Mens øvrige 42.587 innbyggere i Vest-Finnmark har sikret sin representasjon gjennom sine ordførere og rådmenn. Om det er en bevisst eller ubevisst at kommunene utviser en slik nedlatende oppførsel mot Kautokeino kommune kan du som leser få tenke på selv. Det er lov å undre. EN ting skal Kautokeino kommune alltid vite – vi i Pasientfokus jobber også for dem. Det finnes ingen andre alternativer.

Irene Ojala

Pasientfokus