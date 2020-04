Meninger

Ansvarshavende organer har besluttet å bygge et overdimensjonert sykehus i Hammerfest. De økonomiske forutsetningene er basert på luftige antagelser og ønsketenkning! Framlagte analyser og utallige erfaringer og uakseptable og uløste problemstillinger har ikke påvirket helseforetak og politikere. Alta samfunnet har brukt fornuft og vist velvilje, men gamle hestehandels avtaler, prestisje og arrogant vrangvilje har blokkert fornuft og nødvendig utvikling!

Børre Berg sin oppfordring er fornuftig! Den kommer kanskje for sent, men vi kan ikke akseptere det som nå er i ferd med å skje! Strategien med fornuft, velvilje og saklig informasjon har spilt fallitt. Nå må vi skaffe informasjon og juridiske betraktninger på mulighetene som ligger i fritt sykehusvalg slik at vi kan utnytte denne muligheten fullt ut. La Pasientfokus starte en underskriftskampanje der folk forplikter seg til å benytte denne ordningen maksimalt.

Fritt sykehusvalg gjelder ikke for akutte behandlingsbehov. Vi må derfor kartlegge legenes rett til å vurdere pasientens sikkerhet med hensyn til vær, vind, tidsbruk og påført transport belastning. I tillegg må pasientens akutte situasjon vurderes opp mot faren for komplikasjoner som krever spesial kompetanse og ut spesialutstyr. Hvilke juridiske rettigheter og muligheter har pasientene og legene? En massiv kampanje vil fjerne enhver tvil om at dagens planer ikke har livets rett. Vi har livets rettm selv om vi bor i en region som tilsynelatende ikke har samme rett til forsvarlige helsetilbud som resten av befolkningen i landet vårt.

Bjørn S. Odden