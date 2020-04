Har dere tatt ferie?

Meninger

Det er med forundring jeg leser protokoll fra formannskapsmøter i Kvænangen kommune, siden 17.mars er det avholdt seks møter – og i fem av disse er sakslisten kun om korona tiltak.

Jeg forstår at vi er i en spesiell situasjon og at vi må være oppdatert og at kommunen tar riktige og viktige avgjørelser. Men nå som kommunehuset er stengt og ingen ansatte er på jobbreiser og andre møter, så må det da være en unik mulighet å få unna saker som ligger i kø og venter på behandling. Nå kan ordfører og administrasjon vise hvor fremoverlent og på ballen de er, med å ta en rask og grundig saksbehandling av saker som ligger å venter.

En av de viktigste sakene de kan ta tak i er å fortsette prosessen med å ansette ny kommunedirektør, det er jo over en måned siden søknadsfristen gikk ut. Jeg ser jo at andre kommuner får til å ha flere tanker i hodet samtidig. Vi i Kvænangen både trenger og ønsker en kommunedirektør som snarest kan starte jobben med å få Kvænangen til igjen å bli en attraktiv kommune, ikke minst for næringslivet.

Ordfører Mevik har jo fått gjennom at formannskapet skal behandle saker som tidligere gikk gjennom teknisk utvalg og oppvekst og omsorg, så at det blir en økt arbeidsmengde burde ikke komme som en overraskelse. Men det kan jo se ut som om de ikke visste hva de gjorde, for det er mere en regel enn unntak at de saker som kommer til behandling i kommunestyret er dårlig saksbehandlet.

Nå kan ordfører og administrasjon legge bort feriedrinken og feriehatten, få unna saker og kanskje komme ajour, før samfunnet kommer tilbake til det normale igjen.

Geir-Morten Olsen

Leder Kvænangen Høyre