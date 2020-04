– Er Finnmarkslovens dager talte?

Meninger

Enstemmige kommunestyrer i Karasjok-, Kautokeino- og Tana kommune, har gitt klare og utvetydige, politiske signaler om at de ikke vil at finnmarksloven skal legges til grunn for hvordan utmarka i disse kommunene skal brukes og forvaltes. Kommunestyrene har med dette i praksis vendt ryggen til finnmarksloven.

Denne konklusjonen er det berettiget å trekke fordi at alle tre kommunestyrer har gjort vedtak hvor de krever at det skal lovfestes at det er innbyggerne i kommunene som skal inneha en kollektiv eiendomsrett til utmarka, ikke Finnmarkseiendommen (Fefo).

Det er slik at finnmarkslovens bestemmelser gjelder kun på Fefo sin eiendom. Dette innebærer at dersom eiendomsretten overføres til innbyggerne i en kommune, så gjelder ikke finnmarksloven lenger i kommunen. Styret i Fefo og dermed Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune, vil da ikke lenger ha noe de skulle ha sagt når det gjelder forvaltning og bruk av utmarka i kommunen.

Hovedbegrunnelsen fra sentrale politiske myndigheter for å vedta finnmarksloven, var at den i særlig grad skal ivareta samiske interesser. Nå har altså to kommunestyrer i et samisk kjerneområde og et kommunestyre i en kommune med et betydelig samisk innslag, gitt klare og tydelige signaler om at de ikke vil at finnmarksloven skal gjelde for deres kommune. Disse kommunene har fremmet krav om dette ovenfor Finnmarkskommisjonen. Det er den som avgjør slikt.

Blant kommunestyremedlemmene i disse kommunene, er det flere tidligere og nåværende sametingsrepresentanter. Noen av disse kommunestyrerepresentantene, som Helga Pedersen og Ulf T. Ballo i Tana, var sentrale aktører for å få vedtatt finnmarksloven.

Det hører med til historien at flere meningsmålinger har vist at finnmarksloven er upopulær blant befolkningen i Finnmark, også i Indre-Finnmark. Dette faktumet har sentrale politikere, med Statsminister Erna Solberg i spissen valgt å ignorere.

Finnmarkskommisjonen har allerede behandlet kravet fra Karasjok kommune. I desember i fjor offentliggjorde kommisjonen sine konklusjoner. Et flertall i kommisjonen bestående av Jon Gauslaa, John Bernhard Henriksen og Ole Henrik Magga, imøtekom kravet fra kommunestyret i Karasjok om å gi eiendomsretten til utmarka til befolkningen i kommunen. Denne avgjørelsen har en spesiell historisk/politisk dimensjon over seg for både Magga, Henriksen og Gauslaa var viktige aktører i arbeidet for å få innført finnmarksloven.

Vi i Etnisk og demokratisk Likeverd (EDL) er imot lover og ordninger som forskjellsbehandler på etnisk og avstammingsrelatert grunnlag. Finnmarksloven innebærer en slik forskjellsbehandling. Når finnmarksloven ikke gjelder lenger i en eller flere kommuner, vil den forskjellsbehandlingen som finnmarksloven innebærer opphøre i disse kommunene. Det er dette som er det avgjørende for oss. Derfor hilser vi denne utviklingen velkommen.

En kollektiv eiendomsrett til innbyggerne i kommunene vil innebære en demokratisering av forvaltningen av utmarka i kommunene. Dette i motsetning til den udemokratiske Fefo-ordningen som er i dag. Dette trekkes fram i vedtaket til Tana kommunestyre når det uttales at «Tana kommune mener at en slik kollektiv rett til bruk, disponering og forvaltning vil innbyggerne i Tana på demokratisk vis kunne håndtere på en god måte og det vil få positive virkninger for hele samfunnet».

Når kommunestyrene, til og med i dette området, gir et så utvetydig politisk signal om at de ikke vil at finnmarksloven skal gjelde i deres kommuner, hvorfor ønsker da allikevel statsminister Erna Solberg & Co. at finnmarksloven skal bestå?

Jarl Hellesvik

Leder i EDL