– Det er viktig å åpne opp, men det må skje med årvåkenhet

Meninger

Alta kommune valgte sist mandag å avslutte lokale karantenebestemmelser, vel vitende om at hele lokalsamfunnet har kjøpt seg tid mot en potensielt dødelig sykdom, spesielt for våre eldre og kronisk syke.

Vi tror karantenen er en av de viktigste årsakene til at kun åtte ble smittet i den første fasen av epidemien. Uten nødvendig smittevernutstyr, respiratorer, mangelfull kompetanse til å håndtere respiratorer og tilpassede rom for behandling, kunne et større antall smittede blitt et aldri så lite mareritt. Bakteppet er nemlig 15 mil til sykehus, krevende værforhold gjennom en lang vinter og en flyambulansetjeneste som var helt åpen om sine karantene-utfordringer. I sum var dette høyrisiko for en kommune med 21.000 innbyggere

Parallelt med åpning av barnehager og en del andre tjenestetilbud, valgte politikerne å avslutte den omstridte søringkarantenen, et begrep som dessverre har blitt ledsaget av misforståelser. I virkelighetens verden var det først og fremst finnmarkinger som vendte hjem til 14 dagers karantene. Det viste seg at det var nettopp tilreisende som var smittet – og med rask oppsporing har man klart å unngå en flom av smitte og fatale konsekvenser.

Så langt, vel og merke. Vi er enige om at lokalsamfunnet nå må ut av dvalen, ikke minst barnehager og skoler, men det krever videre årvåkenhet og disiplin. Ikke minst trenger vi å opprettholde den imponerende dugnadsånden, både i form av holdninger, tiltak og respekt for de som befinner seg i risikosonen. Lemfeldige holdninger til enkle og innpodete regler i hverdagen, kan straffe seg.

Vi må ha med oss at det forventes en smittetopp i løpet av sommeren, kanskje ikke før til høsten. Selv om vi har fått anledning til forberede oss, kan en slik kurve skape store utfordringer. Det kommer nye vintere og det kan drøye før en vaksine kan dempe de store utslagene.

Vi har stor forståelse for de mange som nå håper på normalisering, slik at det er mulig å opprettholde drift og arbeidsplasser – for ikke å snakke om en verden med sosial kontakt. Mange har det kolossalt tøft. Desto større grunn til at vi alle «tar èn for laget», tar forholdsregler, begrenser skadevirkningen og unngår tilbakeslag og nedstengninger. Gjøres ting med vett og forstand, er det mulig å forebygge skadevirkningene. Da er det også mulig å spille i korps, spille fotball og ta en tur på kafè. Håndvask, tometersregelen og mangel på flokkdannelser er en liten pris å betale for at vi kan gjenreise den viktie hverdagen, den vi kanskje har tatt som en selvfølge.

Vi er for vår del svært imponert og stolt av det lokalsamfunnene i Finnmark har stått for siden 12.mars. Dugnad kan være så mangt, det kan være å bli hjemme for å minske risiko, det kan være å sy smittevernutstyr, det kan være å stille opp som helsepersonell som pensjonist, eller det kan være å bry seg om andre. Det er noe vi kan ta med oss, selv når viruset er jaget på dør. Det kan også være å stå rakrygget for de tøffe prioriteringene som blir gjort av beslutningstakere, for de som trenger omsorgen aller mest.