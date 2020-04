Karantenen er over – hva nå?

Meninger

Mandag 20. april ble karantene etter innreise fra Sør-Norge opphevet. Dette skyldes at vi har bygget opp større kapasitet til å ta oss av koronasyke, og vi har bedre tilgang på smittevernutstyr. I tillegg er vintersesongen på hell, slik at vi ikke risikerer at været forsinker sykehusinnleggelser like ofte som før. Alt i alt er vi nå bedre rustet til å takle epidemien, slik at vi ikke lenger kan forsvare belastningene som karantene påfører folk og næringsliv.

Vi har for tiden lavt smittepress i Alta. Det er vi glade for, men det betyr på ingen måte at faren er over. For å holde smittepresset lavt er det fortsatt nødvendig å følge smittevernråd fra helsemyndighetene. De viktigste er:

• Bli hjemme ved sykdom

Koronavirus er mest smittsomt når man har influensalignende symptomer som feber, hoste og snue, særlig i startfasen av sykdomsperioden. Bli hjemme straks du merker at slike symptomer melder seg; dette er ikke tiden for å ta en paracet og presse seg på jobb.

• Vær nøye med håndvask og hostehygiene

Koronavirus smitter lett fra overflater som mange berører. Håndvask har god forebyggende effekt. Grundig vask med såpe og vann er minst like bra som antibac.

Ved å hoste i papirlommetørkle eller i albuekroken unngår man å overføre smitte direkte til andre, og at virus havner på overflater hvor det lett kan smitte videre.

• Hold avstand

Når man er sammen med andre, bør man holde minst 2 meters avstand til hverandre. Kortere avstand i mer enn 15 minutter regnes som nærkontakt og er forbundet med smittefare.

• Begrens antall nærkontakter

Smittespredning skjer typisk der mange er samlet. Derfor anbefales det å unngå større grupper enn 5 personer når man samles utenfor egen husstand. Selv i små grupper anbefales det å holde minst 2 meters avstand.

• Begrens reiser til det strengt nødvendige

Dette bør både arbeidsgivere og folk flest tenke nøye over. Det vi til nå har sett av koronasmitte i Alta kan med sikkerhet eller stor sannsynlighet tilbakeføres til reiser.

Vi som kommuneoverleger har fått mange gode tilbakemeldinger på vårt arbeid med å begrense koronaepidemien. Det setter vi stor pris på. Den viktigste jobben er det likevel folk flest som har gjort ved å ta smittevernråd fra helsemyndighetene på alvor. Det håper vi inderlig at folk fortsetter med. Bare slik kan vi holde smittepresset lavt og unngå unødvendig tap av liv og helse.

Anne Davidsen

Peder A. Halvorsen

Frode Øvrejord