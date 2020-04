– Tatt ut av sammenhengen

Meninger

Altaposten skriver på lederplass at jeg karakteriserer nordlendinger som sjelelig enkle og ikke særlig intellingente. Det er tatt så ut av sammenhengen at det fremstår fullstendig feil.

Elin Ørjasæters innlegg på Nordnorsk debatt

Altapostens lederartikkel.

Jeg skrev, ordrett sitert: «Nordlendingen har vist seg fram akkurat slik stereotypien av ham er: Frisk i kjeften men sjelelig enkel og ikke særlig intelligent. En som opptrer latterlig, men som er så inderlig stolt av seg selv fordi han ikke skjønner hvordan han virker. Jeg har alltid trodd at denne nordlendingen var en klisje, en som bare fantes på Rorbua og i Rallkattlia. Men i mars og april 2020 skjønte jeg at han er helt virkelig.»

Dere skriver videre at jeg var forlovet med en nordlending en gang for førti år siden. Dere har gått glipp av hovedpoenget her: Vi giftet oss og er gift fremdeles. Jeg har tilbragt om lag to år i Troms, besøkende sammenlagt, i egenskap av svigerdatter på besøk, men også som foredragsholder om næringsliv, ledelse og distriktspolitikk, i alle tre fylker. Halve min familie er altså nordnorske. En liten detalj, men slikt er jo vanskelig å få med seg for en redaktør som vil skåre billige poenger på feil gjengivelse av en tekst?

Elin Ørjasæter