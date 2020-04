Ørjasæters sutring

Meninger

Når noen titulerer seg som forfatter og høyskolelektor kunne man kanskje forvente at vedkommende evner å sette seg inn i emnet man skriver om. At det er et visst faglig nivå på det man ønsker å meddele folket, så å si.

– Vi har flokkimmunitet mot belærende utskjelling fra sør – Det har blitt en paradegren med karakterdrap av nordlendinger, skriver Altaposten på lederplass.

Men det er tydeligvis ikke tilfellet med Elin Ørjasæter. Hun er tydeligvis forbannet og dypt krenket over denne såkalte «søringkarantenen» og har helt åpenbart ikke forstått at det slett ikke handler om fremmedfrykt, fremmedfiendtlighet eller noen som helst slags aggresjon mot «søringer» generelt, men at det ganske enkelt er et smitteverntiltak, medisinskfaglig meget godt begrunnet i smittevernloven, for å beskytte befolkningen her nord i en ekstrem og uoversiktlig smittesituasjon.

Her, i landets mest værharde region, med vinterstengte veier og opp mot 40 mil til sykehus for de verst utsatte ytterst på Finnmarkskysten, har folk skjønt det. De lever med det hver dag. Ørjasæter, NHO-sjefen (han lille sinnataggen med pekefingeren, dere vet...) og et par–tre andre bedrevitere fra hovedstadspressen vil nok aldri forstå det, der de tripper avgårde i lakkskoene sine bortover et snøfritt Karl Johan i vårsola i mars – et steinkast unna nærmeste sykehus.

Isteden henfaller hun til ren mobbing, i en ekkel harselas med «nordlendingen» generelt – som om det skulle være en ensartet gruppe. På den måten fremstår hun jo selv på nøyaktig samme måte som hun omtaler oss: Frisk i kjeften, men sjelelig enkel og ikke særlig intelligent. En som opptrer latterlig, men som er så inderlig stolt av seg selv fordi hun ikke skjønner hvordan hun virker. Vi får bare skratte høyt og takke lektoren for at hun på så strålende vis gir dumskapen et ansikt.

For å si det med høyskolelektorens eget språk: Jeg har alltid trodd at denne «søringen» var en klisje, en slags revyfigur som bare finnes på Theaterkafeen og enkelte andre finere vannhull, der deler av den selvutnevnte hovedstadsintelligensiaen treffes for å utveksle gamle fordommer og klappe hverandre på skuldra. I alle fall har jeg ønsket å tro det. Men da jeg leste Nordlys mandag 20. april skjønte jeg at hun er helt virkelig.

Magnar Leinan