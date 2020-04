– Vi har flokkimmunitet mot belærende utskjelling fra sør

Meninger

Det finnes debattanter som trives best når de får lade børsa med oppsamlet sinne og frustrasjon mot oss som bor i nord. Det hjelper heller ikke at intensjonen er å beskytte våre eldre og mest utsatte mot en potensielt dødelig pandemi. Vi har med å innordne oss, selv om forutsetningene er temmelig forskjellige mellom nord og sør.

Siste belærende haglskur av skjellsord kommer fra den profilerte forfatteren og høgskolelektoren Elin Ørjasæter i Nordnorsk debatt, som ikke klarer å lade om før hun karakteriserer oss kollektivt som «sjelelig enkle og ikke særlig intelligente». Det kommer fra en som er bekymret for at vi selv påfører oss omdømmetap.

Vi er godt vant. Det har eksempelvis blitt en paradegren for frittalende skribenter som Jan Arild Snoen og Gunnar Stavrum å bruke harde skyts mot oversubsidierte nordlendinger, som ikke vet sitt eget beste. Dette er debattanter vi mistenker for å være forelsket i sine egne karakteristikker og sikkert får muntre klapp på skuldrene i sitt trygge ekkokammer, sannsynligvis for at «noen endelig sa ifra».

I nord har vi nok forlengst oppnådd flokkimmunitet mot besserwissere som bader i fordommer. Vi tror ikke det er mange som bøyer hodet lengre, men et så uforløst sinne oppleves sjelden som hyggelig. Hadde det vært en viss ironisk treffsikkerhet eller et minstemål av godvilje i bunnen, kunne vi kanskje ha nikket anerkjennende til at ett og annet hagl av ladningen traff målet, men premissene er så ubehjelpelig utdaterte.

Det topper seg en smule når Ørjasæter blottlegger manglende evne til innsikt og empati når kommuner innfører 14 dagers karantene for å beskytte eldre og andre risikogrupper, i en verden der avstander, vær og mangelfullt utstyr er hverdagen. Det vet kommuneoverleger, rådmenn og politikere alt om.

Når så assosiasjonene til Ørjaseter begrenser seg til Mossa og rorbua, samt en forlovelse med en Tromsø-gutt i oldtiden, blir resultatet deretter. Det er som å tro at en rusletur på Karl Johan for 40 år siden skulle gi kulturforståelse og innsikt i befolkningens lynne på Østlandet – og toppe det hele med en ubegripelig følelsesløs og generaliserende konklusjon om mangel på sjelelig og intellektuell kapasitet. Det spiller vel ingen rolle, for Ørjasæter bekjenner at hun elsker Nord-Norge. Den man elsker, tukter man?

Når skribenter som elsker å provosere, trygler om at vi går i flokk, bør man kanskje lytte, men paradokset er at koronakrisens høgg rolige ekspertlag ikke er like uforsonlige og ser behovet for geografisk differensiering, blant annet i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler. De ser at det trengs en smule slakk, selv om det er knesatt nasjonalt at barnehagene skal åpnes i dag.

Noen trenger litt ekstra tid for å få alt på plass, naturlig nok. Forutsetningene er forskjellige. Det er mer smitte i Oslo – og det gjorde at ekspertgruppa opprinnelig så for seg ulike tidsløp, ifølge TV 2. Noe sier oss også at håndteringen av smittevern var ulik i Nord- og Sør-Italia, uten at det betraktes som sivil ulydighet eller obstruksjon av Grunnloven.

I spissen for ekspertlaget finner vi assisterende direktør i helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, som gjennom en måned har imponert oss med evne til tillitsskapende, kunnskapsbasert og inkluderende kommunikasjon. Det har vært befriende å følge en så samlende frontfigur, som kan fullføre resonnementer uten å rakke ned på meningsmotstandere. Han trenger ikke løfte pekefingeren for å få oss til å lytte og opptre ansvarlig.

For andre er det følelsene som råder. Raseriet over egenrådige ordførere og kommuneleger hadde vært mer tillitsvekkende hvis Ørjasæter hadde tatt seg bryet med å se nærmere på begrunnelsene. I dag opphever Alta kommune sin karantene fordi de har bygget opp en egen avdeling for koronasyke pasienter, har skaffet seg nok smittevernutstyr, drillet mannskapene og er rustet for en ny fase.

Avstandene er fortsatt de samme til sykehus, men av erfaring vet vi at snøstormene roer seg når vi nærmer oss mai. Hele tiden har man vært opptatt av å lytte til næringslivets utfordringer, men vi får innrømme at mange lider av den sjelelige og intellektuelle bristen som ligger i å være føre vâr når det gjelder tryggheten til kronisk syke og eldre.