Fortellingen om at «Al-ta» tar alt, er en fortelling med logiske brister.

Politikere i Hammerfest og på kysten av Finnmark, har fått kystfolket til å tru at folk som bor i Alta er grådig og skal ha alt. Ja, de har gått så grundig til verks - at da jeg vandret på stein og karrig grunn hjemme i Varanger, kom jeg til skilt med klistremerker «Husk stryk en Alta-politiker til valget» eller «Valget: Husk å stryke de fra Alta», og «Slik stryker du en Alta-politiker.» Jeg så disse plakatene i Tana, Vadsø og ute i Vardø kommune. Bilder av slike tekster har florert på sosiale medier.

Et eksempel fra IFinnmark (17.april 2020) er viktig å tenke over: Saken gjelder Finnmark Friluftsråd og søknad om midler til strandrydding. Kun en kommune i Finnmark fikk økonomiske midler, leder i Finnmark Friluftsråd, Hugo Tingvoll, har påklaget avslaget og sier: Sitat: «Skulle nesten tro at det knapt fantes hav og kystlinje i landets nordligste fylke når man ser fordelingen av årets 70 millioner kroner, sier han og videre «... Det er utrolig overraskende at direktoratet fordeler 70 millioner kroner og at det kun er Hammerfest og omegn turlag som har fått midler i Finnmark. De skriver i avslagsbrevet at det er viktig med god geografisk fordeling, men overser hele Nord-Troms og Finnmark. Vi har sendt klage til direktoratet der alle ordførerne stiller seg bak.» Sitat slutt.

Så hva med fortellingen om AL-TA som skal TAALT?

Er det slik at Alta har grabba til seg alt? Nei. Alta har aldri hatt verken en sterk statsmakt eller sterke politikere som har fikset ting til Alta. Altafolk har ordnet det meste selv. Ja, for det er vel det som skjer nå folket samler seg og gjennomfører innsamlingsaksjoner for alt fra helsebad, dialysemaskiner, møbler, fødeseng, ultralydapparat – nå sykehus til Alta med Pasientfokus – ja «you name it. » Alta-folk har stilt opp selv – i alle år. Politikere i Alta har bert stein og skryter av det straks anledningen byr seg. Men det er folket, DU, som har bidratt.

Når Alta har «fått alt», som for eksempel NRK, var det NRK som ville til Alta – med det resultat at NRK er så redd for kritikk fra kysten at de til og med kjørte sykehusdebatten i Mehamn i 2017 – i stedet for på Skaidi. Er det det som kan kalles berøringsangst for kritikk?

Så hvem har fått det meste? Hvem har ikke delt overskuddet av gassannlegg med nabokommunene på kysten? Hvor bor politikere som forlanger at pasienter skal la et helseforetak få fred – slik at de kan få jobbe i ro og mak, uten spørsmål fra feilbehandlede pasienter? Hvem er det som blir krenket når pasienter som ble sendt omveien til lokalsykehuset bak en stengt vei – og ble påført prognosetap – stiller spørsmål?

Hvor bor de som krever at pasienter fra Kautokeino må reise med buss via Karasjok og Lakselv til sykehuset i Hammerfest, for å slippe unna Alta? Hvem boikotter Alta Lufthavn? Hvem nekter å bruke båten til Alta når de skal reise med fly? Hvorfor kan ikke disse friske mennesker reise med Vargsundexpressen når syke mennesker må gjøre det? Hvem krever ny flyplass – selv om de har, mens Kautokeino ikke får noen ting?

Ja, hvorfor er det slik at det kun var Hammerfest og omegn turlag som fikk midler i Finnmark for rydding av strender for søppel i 2020 – når store deler av Kyst-Finnmark bruker tusenvis av timer hvert eneste år for å rydde sine strender - de fikk ingenting? Hva er det som gjør at det har «satt seg som en sannhet» hos folk i kyst Finnmark at Alta skal TaALT, mens byen ute mot havet kan kare til seg det meste, også i saker som gjelder liv og død – uten at noen reagerer? Fortellingen om at Alta tar alt er en fortelling med logiske brister. Bare så vi ikke glemmer det: Husk, at selv om vi jobber for sykehus til Alta med Pasientfokus, har vi IKKE sagt at Hammerfest skal miste sitt sykehuset. To sykehus i Vest-Finnmark er det riktige – det finnes ingen alternativer.

Irene Ojala, Pasientfokus