Samarbeid og godt naboskap

Meninger

Hammerfest-området har gjort en formidabel innsats i kampen for sitt sykehus, på samme måte som Alta-samfunnet og Pasientfokus har vist et fantastisk engasjement i sin kamp for sine framtidige helsetilbud.

Lokalsamfunn skal kjempe for sine interesser og synliggjøre de bekymringer og utfordringer man står ovenfor. Kamp for særinteresser og meningsutveksling er nødvendig og positivt, men ofte ender det opp med usakligheter, krangel og uvennskap. La oss ta vare på det gode naboskapet og det samarbeidet som vi alle er avhengig av. La oss sette tingene i perspektiv og vise empati for situasjonen på begge sider av Sennalandet.

Det er storting og regjering som har ansvaret for helhetstenking og forsvarlig og framtidsrettet utbygging av infrastruktur og tilbud innen helse. Det er deres manglende empati og samfunnsinnsikt og deres manglende vilje og evne til å lytte til fakta opplysninger og utrede problemstillinger som provoserer og skaper konflikt. Butikker, restauranter, skoler og idrettsanlegg blir dimensjonert og tilpasset lokale og regionale behov. Tilgjengelighet, befolkningsgrunnlag og hensynet til stabil og kvalifisert arbeidskraft må være de avgjørende faktorer for etablering av framtidens helse og sykehus tilbud.

All ære til de ansatte ved Hammerfest sykehus! De gir omsorgsfull og god pleie og behandling til sine pasienter. Det er de aller fleste i Alta-samfunnet enige om. Sykehuset i Hammerfest har imidlertid ikke det utstyret og den brede faglige kompetansen som kan være nødvendig i enkelte akuttsituasjoner. Dette er ikke sykehusets feil. Sykehusets faglige og tekniske nivå bestemmes av regjering og storting eller deres tilsynelatende «overordnede» Helse Nord.

Angst og frustrasjon oppstår når pasienter i uavklarte kritiske situasjoner blir sendt til et vær utsatt sykehus hvor de kan bli avskåret fra videre transport dersom behov for spesial tjenester oppstår! Befolkningen i Alta-regionen kjemper ingen kamp for prestisje eller arbeidsplasser. De kjemper for større trygghet og sitt eget og sin familiens liv!

Ingen mener at sykehuset i Hammerfest skal legges ned. Det må moderniseres og fornyes og tilpasses behovene i tilstøtende kystområder og egne nærområder. Kystens befolkning er de som kjenner værets manglende forutsigbarhet og styrke aller best!

Våre politikere har vist stor omsorg for et par tusen hyttegjester som i ett begrenset tidsrom har en biltur på en til to timer hjem til fast – lege og lokal sykehus. Turen går på veier som alltid er åpne og har god kvalitet. I vår region sitter nærmer 30.000 mennesker som i store deler av året er avhengig av vær- og vindforhold for å kunne komme til sykehuset sitt. Dersom veiene er åpne og været noenlunde bra tar det fra 2 til 5 timer å komme til dette sykehuset. Legene i denne regionen blir utsatt for et umenneskelig press når situasjonen er kritisk og de må vurdere pasientens risiko for å møte stengte veier og muligheten for å bli stående værfast i snøstorm når de trenger akutt helse hjelp.

Finnmarkssykehusets planer for Hammerfest Sykehus og Alta-regionen er kriminelt uansvarlig. Styret har all nødvendig informasjon for å se ”galskapen” De må stilles personlig ansvarlig for det samfunns økonomiske sløseriet som samfunnet blir påført dersom galskapen blir gjennomført.

Bjørn Odden