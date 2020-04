– Takk for tilliten

Meninger

Korona-krisen har forsterket og tydeliggjort hvor viktig medias rolle er i samfunnet, enten oppdraget befinner seg i små lokalsamfunn eller på gressplenen foran Det hvite hus. Informasjonsbehovet er enormt, men det trengs også noen som stiller de ubehagelige spørsmålene, tolker prosessene og inviterer til debatt om de valgene som blir gjort.

Pandemien har blitt ledsaget av en stillstand som rammer næringslivet knallhardt. Mediene er ikke noe unntak – og mange blør på grunn av reklamefall og inntekter som tørker ut. Det får være en lidelseshistorie vi håndterer etter beste evne, slik at den viktige journalistikken finansieres og overlever.

I tøffe tider er det minst like viktig å feire at oppslutningen om redaktørstyrte medier øker betydelig. Altaposten har en suveren posisjon i sitt dekningsområde og brukertallene har slått alle rekorder i forbindelse med krisen vi opplever. Det gjør at journalister og redaktører kjenner på ansvaret og inspireres til å stå på sent og tidlig, gjerne på hjemmekontorer der brorparten av våre reportere befinner seg.

De samme brukertallene gjør at vi kjenner på stor takknemlighet overfor det økte antallet abonnenter og de som ser viktigheten av et lokalt mediehus, enten det er kunder, brukere eller tipsere. Det er derfor vi støtter kampanjen #takkfortilliten, som er et genuint ønske om å sette pris på de som ser og understøtter den demokratiske funksjonen mediene har. I sterk konkurranse med multimediale selskaper som Google og Facebook, som tar store jafs av reklamemarkedet. Det er en konkurranse vi må må møte med oppbrettede ermer.

Vi som følger krisen på nært hold, ser også hvor enormt viktig det finmaskede nettverket av aktører er. Hvor ekstremt viktig samfunnkritisk personell er for oss alle – og da er det nærliggende å sende både tanker og applaus til helsepersonell rundt om i verden, som jobber kontinuerlig for å berge liv og helse. Det gjør inntrykk å følge utviklingen i land som Italia, Spania, Storbritannia og USA.

Det er bekymringen for slike overveldende utbrudd i små lokalsamfunn som gjør at kommunene i vårt dekningsområde, Alta, Loppa og Kautokeino, har brukt så mye energi på å forebygge smitte. Hensynet til risikogruppene har vært hovedprioritet. Det mener vi er klokt og riktig.

Når vi nå med sakte skritt går mot en nødvendig oppmykning av reglene her til lands, er det neppe noen som vil glede seg mer enn de som har samfunnskritiske funksjoner – og har levd med et enormt ansvar. Det hele vil skje med årvåkenhet, også fra oss i mediene. Simpelthen fordi vi mener åpenhet, debatt og transparente prosesser gavner samfunnet og demokratiet. Det er også måten å bekjempe falske nyheter på.

Altaposten ønsker å takke for den store tilliten vi opplever i hverdagen, også når krisen treffer oss hardt og brutalt.