– Ta ansvaret for barna på Lesvos

Meninger

Dette varme ordet– solidaritet – har vært og er Arbeiderpartiets varemerke fra da partiet ble stiftet i 1887 og har siden vært førende for Arbeiderpartiets politikk.

Solidaritet - vi har alle fått føle betydningen av ordet når vi i fellesskap har tatt ansvar for hverandre og de av våre medmennesker som er i risikogruppen for å bli rammet av korona-viruset. Solidaritet blir her ikke bare et honnørord - men ansvar som strekker seg utover oss selv i vår hverdag.

I dag vil Alta Arbeiderparti rette et særskilt fokus mot de mange tusen barn som lever under umenneskelige forhold i flyktningeleiren Moria på øya Lesvos.

Alta Arbeiderparti vil oppfordre Arbeiderpartiets politikere på Stortinget om å ta et særskilt ansvar for disse barna. Videre forventer vi at de utøver press overfor regjeringen slik at Norge aktivt finner løsninger som gjør at enslige mindreårige flyktninger fra Moria-leiren kan evakueres også til Norge.

For Alta Arbeiderparti

Kåre Simensen

Leder