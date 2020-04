– Distriktene er mulighetenes arena

Meninger

Innen næringsutvikling er mulighetene mange. Det også i distriktene. Havet og areal på land får i økende grad oppmerksomhet gjennom bruk av ulikt slag. Det gjennom salg av naturopplevelser, havbruk, tradisjonell fiske og jordbruk. Dette er svært positivt, da det genererer både arbeidsplasser og inntekter. Vi kan vel med rette si at bruken av hav og land har vært fundamentet i oppbyggingen av nasjonen vår. Primærnæringene, høstingen fra havet og jorda gjennom generasjoner, har vært med å gi oss dagens rettigheter til blant annet våre nære havområder.

Vi har mye å takke fiskerbonden for. De har gjennom århundrer hatt et viktig samfunnsoppdrag og en viktig distriktspolitisk funksjon.

Bosetting, bruk og en ansvarlig beskatning av hele kysten bør ligge sentralt i alle politikeres tankegang, både av strategiske, økonomiske og økologiske hensyn. Derfor er det beklagelig at denne type bruk dessverre er på vikende front. Fiskeressursene trues av privatisering, kvotene samles på færre hender og sjarkflåten reduseres. Mulighetene for å rekruttere unge inn i yrket er mer enn vanskelig. Dette fordi blant annet priser på kvoter er så høye at det ikke er økonomisk gjennomførbart å kjøpe en slik.

Bøndene har gjennom jordbruket brakt mat, ivaretatt landskapet fra å gro igjen og gjennom det gitt oss en viktig kulturarv. Denne primærnæringen står foran de samme utfordringer som kystfisket. Liten lønnsomhet, rovdyrproblematikk og få virkemidler for de som ønsker drift i litt mindre skala. For at vi skal kunne ta hele landet i bruk, må denne utviklingen stanses.

Og tiltak for at dette skal snus, må gjerne starte i kommunene. Kommuner som kan, må legge til rette for oppstart og drift gjennom virkemidler som rimelige nærings lån og tilskudd. Denne tilretteleggingen er helt nødvendig, da kvoter og utstyr er en del av nøkkelen til aktivitet. Både for etablerte og nyetablerere. Primærnæringene og mulighetene disse gir i hver enkelt kommune, må få større plass undervisningen i skole og i næringsutviklingsarbeidet. Etableringer og nyskapning innenfor næringer må involvere de som kjenner disse best, nemlig de som selv er en del an dem. Et tett samspill mellom det offentlige og det private må også være en del av tiltakene.

Distriktene er mulighetenes arena. Denne arenaen inneholder uante rom for verdiskapning i framtiden.

Jan Helge Jensen

Leder

Kvænangen

Senterparti