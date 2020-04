– Få fart på utbyggingen

Meninger

Politikere i kommunene, fylket og på Stortinget prøver nå finne gode tiltak for sikre aktivitet norsk økonomi for å motvirke koronapandemien. Vi anbefaler at vi endelig nå får fart på utbyggingen av ladeinfrastrukturen for elbil i Finnmark.

Å bygge ut ladning vil gi aktivitet i elektrobransjen vil øke og bidra til å få flere folk i arbeid. Tiltaket kan settes i gang raskt. Det er framtidsrettet om vi nå fører en politikk som både gir økonomisk vekst på kort sikt, og samtidig ruster oss for å kutte utslippene fra veitrafikken som vi vet trengs.

Her er tre tiltak som bør ligge i politikernes verktøykasse når de nå skal bygge tiltakspakkene.

1. Ladeutbygging i borettslag og sameier

Det trengs en nasjonal støtteordning som skal bidra til at beboere i Norges 14 000 borettslag og sameier kan få hjelp til å bygge ut ladeinfrastruktur og dermed kan lade elbilen hjemme. Det har vært lovet, og Stortinget og regjeringen bør nå innfri dette løftet. Og er du kommune- eller fylkespolitiker er det fullt mulig å opprette tilsvarende støtteordninger i kommunale og fylkeskommunale krisepakker.

2. Utbygging av hurtigladenettverket

Hurtigladenettverket gjennom Finnmark har vi ventet på i flere år nå. Det bør gjøres offentlige innkjøp av hurtigladere på veistrekninger der det ennå ikke er kommersielt lønnsomt. Kommunepolitikerne kan få fortgang i reguleringsplaner for å sette av areal til hurtigladeutbygging. I 2025 vil vi ha 1,2 millioner elbiler på veiene i Norge. Da vil vi trenge nesten 10 000 hurtigladere på landsbasis, og bare 2400 av disse er på plass. I Finnmark er det foreløpig 3.

3. Bytt ut kommunens bilpark nå

De fleste kommuner er på et eller annet vis i gang med å bytte ut den kommunale bilflåten fra bensin og diesel til elektriske biler. Kommunene kan fremskynde innkjøp av elbiler og slik bidra til aktivitet hos bilforhandlere, samtidig som man innfrir høye miljøambisjoner. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har regnet ut at en gjennomsnittlig kommune på 15 000 innbyggere vil spare om lag en million kroner i året bare på drivstoff ved å bytte ut sine 60 bensin- og dieselbiler i omsorgstjenesten med elbiler.

Finnmark elbilforening