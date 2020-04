– Næringslivet trenger ikke festtaler og snorklipp

Meninger

Kvænangsfjellet er mye omtalt, både lokalt og i riksmedia. Dessverre ikke på en positiv måte, overgangen er stengt enten på grunn av uvær eller skredfare. Vi som bor her og er direkte berørt kjenner det virkelig på kroppen, ikke minst psykisk. Det er en stor påkjenning å leve i usikkerhet. Hva om jeg eller noen av mine nærmeste blir syk? Hva som eventuelt da vil skje da har vi i Kvænangen heldigvis ikke opplevd enda.

Kvænangen Høyre mener det er viktig at det jobbes fra kommunens side å få prosjekt Kvænangsfjellet i gang så raskt som mulig. Når konkurransen utlyses og anbudspapirene er klare om kort tid, mener vi det må jobbes raskt fra administrasjon og få godkjent endringer i reguleringsplaner. Hvis kommunen og ordfører Mevik klarer å få hurtighet i dette arbeidet, vil det kunne være store muligheter å få i gang arbeidet til høsten 2020, ikke våren 2021.

Det er essensielt for næringslivet i kommunen at dette arbeidet starter opp så snart som mulig, det er mange bedrifter som sliter nå når hele Norge er i karantene og stiller opp til dugnad. Hvis kommunen klarer å få fremskyndet oppstart vil mange bedrifter i Kvænangen få livsnødvendige oppdrag og overleve i fremtiden. Vi har i Kvænangen mange forskjellige næringer og i en kommune er det viktig at det er mangfold. Vi kan ikke som kommune miste noen bedrifter, vi trenger alle.

Næringslivet i Kvænangen trenger ikke en festtaler og snorklipper, vi trenger en ordfører som er på jobb for alle i kommunen.

Det er flere kommuner der Nye Veier har prosjekter planlagt, som ønsker å få fortgang for å hjelpe det lokale næringsliv og for å realisere prosjektene raskest mulig: «Det norske samfunnet er satt på prøve i disse dager. Nå må vi ikke bli handlingslammet og stoppe opp. Mer enn noen gang er det viktig at vi holder aktiviteten oppe. Vi i Nye Veier skal gjøre vårt for å holde liv i bygg- og anleggsbransjen, og vi håper at samarbeidsparter og offentlige instanser gjør det samme», uttalte Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør Nye Veier Trøndelag

Kvænangen Høyre håper at ordfører Mevik tar oppfordringen til Nye Veier og jobber for å få realisert og startet prosjekt Kvænangsfjellet i 2020.

Geir-Morten Olsen

Leder Kvænangen Høyre