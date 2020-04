En annerledes mobilpåske

Meninger

I normale tider sender vi hver påske ut mobile fjellvettregler foran påskeutfarten hvor vi minner om at du ikke må stole på mobilen som din eneste sikkerhet til fjells. Dette gjelder selvsagt også i år, selv om hyttefolket kun kan ta dagsturer uten overnatting på hytta.

I en «normal» påske reiser litt under halvparten av oss på hytta på fjellet eller ved sjøen. Resten er hjemme, pusser båt, ferierer i utlandet eller besøker venner. Påsken 2020 blir annerledes på alle måter. Så å si alle blir hjemme med mindre du har hytte i egen hjemstedskommune

Aldri har dekning vært viktigere

Den siste tiden har endret folks mobile vaner. Også mine. Jeg er blitt veldig landfast her på Saltnes i Østfold. Akkurat det er uvant for en som bor mer på hotell enn hjemme under mer normale tilstander. Her i huset er det ingen småbarn, men alle må være på nettet hele tiden, enten det undervisning, studier, gaming eller jobb med mobilnettet i Norge. Det er forbausende hvor raskt vi venner oss til ting vi for få uker siden aldri kunne tenkt oss. Hverdagen går likevel rundt.

Det er et privilegium å kunne arbeide med noe som betyr så mye for folk. Aldri har vel dekning på mobil og bredbånd betydd mer enn akkurat nå.

Siste uka har det likevel vært tid til befaringer på Skreia vest for Mjøsa og Haldenregion inn mot Sverige, videomøter med flere kommuner blant annet Nordreisa. I tillegg er det blitt en del intervjuer med media som lurer på om mobilnettet holder i disse krisetider. Det kan jeg forsikre om at det gjør. Initiativ til dugnad og samarbeid om ytterlig utbedring av mobildekning skal vi selvfølgelig fortsette med i tiden fremover. Mobilen ringer i ett fra kommuner som ønsker status akkurat på deres prosjekt, eller de ønsker nye samarbeidsprosjekter.

Mobilnettet mer stabilt enn noensinne

Telenor blir ofte beskyldt for at Oslo prioriteres og Finnmark ikke. Dette er selvfølgelig ikke riktig. Sannheten er at vi følger med på hver eneste av våre rundt 8.000 4G-siter døgnet rundt 365 dager i året. Det er selvsagt utfordrende når været gjør at selv beltevogn fra Forsvaret må gi opp, helikopteret ikke kan ta av og alle veier inn og ut av Alta er stengt. Det faktum at en del kommuner har lagt restriksjoner på bevegelsene inn og ut krever naturlig nok også mer oppfølging og tettere dialog. Vi har innført en rekke restriksjoner selv på arbeid i nettet, og jeg kan med hånda på hjertet si at mobilnettet i skrivende stund aldri har vært mer stabilt.

Norge er et langstrakt land hvor hekken allerede blomstrer i Saltnes i Østfold, Tromsø- og Ranaværingene har snømengder de knapt har sett på lenge. Vårt mål denne påsken er at mobilnettet skal være slik du forventer både med drift, stabilitet, tilgjengelighet og hastighet uansett hvor du bor og ferdes.

Sjansen for at du i år er på Harrytur skjærtorsdag er vel heller liten enten den var planlagt til Strømstad, Töcksfors, Hemavan eller Kilpisjärvi.

Ta med deg kvikklunsjen, appelsinen om du liker og mobilen på tur. Så skal vi passe på nettet uansett hvor du måtte befinne deg i Norges land. Og husk mobilladeren er nyttig. Til slutt, ikke utsett deg for fare. Dette er viktigere enn noen gang slik at ikke andre utsettes for fare med å redde deg. Helsevesenet og redningskorpsene har mer enn nok å gjøre i disse koronatider.

GOD PÅSKE!

Dkningsdirektør Bjørn Amundsen, Telenor Norge