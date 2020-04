– Ingen som snakker ned ansatte

Meninger

Svar til Sylvi Jane Husebye.

Ingen i Alta-regionen har stått i veien for at ansatte ved Finnmarkssykehuset skal få gjøre en god jobb. Det er vel heller ingen som har snakket ned ansatte som jobber ved Finnmarkssykehuset - uten å ha opplevd noe sårt.

Det vi har kritisert er ulike systemsvikt ved Hammerfest sykehus - eller sagt på en annen måte. Helseforetaket FSH, Helse Nord og Helseministeren og deres støttespillerer har vist at sykehus-systemet i Hammerfest er viktigere enn pasienter - og i det ligger en stor forskjell.

Det er ikke menneskene i Alta og Kautokeino som er årsaken til problemene Husebye beskriver. Det er politikere fra ulike partier på samtlige nivå som har vist at de har vært villig til å forhandle bort selve livet og livskvalitet for pasienter i Alta-regionen i bytte mot arbeidsplasser i Hammerfest og makt til seg selv og sitt parti.

Husebye trekker fram et moment som hun betegner som "viktigst." Hun skriver: Sitat: "Uansett værforhold har Finnmarkssykehusets ambulanser på hasteoppdrag ALDRI blitt hindret i å nå frem i tide, uansett hvor i fylket de har vært."

Det er bare å innrømme: Sylvi Jane Husebyes setning er utfordrende å lese. Det er faktisk flere som har opplevde prognosetap og noen sitter igjen med sorg. Andre har overlevd grunnet flaks fordi veien over Sennalandet var stengt og flyplassen i Hammerfest likeså. De ble sendt direkte til UNN i Tromsø og slapp unna med en hjerteskade på 50 prosent i stede for døden.

Det er modige mennesker som varsler om hendelser som ikke er forenelig med å redde liv. En pasient som varsler om påførte lidelser av helsesystemet har rettigheter, men politikere som Sylvi Jane Husebye tramper på disse menneskenes rettigheter. Husebye gjør det uten å blunke. Andre som betviler pasienter fra Alta, Kautokeino og andre steder i Vest-Finnmark sine fortellinger om prognosetap og død - burde skamme seg! Det er svært stygt når politikere og andre lukker øynene for folks lidelser.

Til forskjell fra politikere driver vi i Pasientfokus ikke et spill om taburetter. Vi driver ingen kjepphester om makt. Vi baserer vår jobb på pasienters fortellinger om prognosetap og pårørendes fortellinger om for tidlig død - eller død på uverdige måter. Vi velger livet for pasientene. Det er ikke et alternativ for oss å forhandler bort livsglede og gode liv for at politikere som Sylvi Jane Husebye og andre politiske venner i Hammerfest, på Stortinget eller i regjering skal ha det hyggelig. For det er faktisk slik at det ikke er hyggelig å være syk - ei heller å bli arbeidsufør eller bo på sykehjem.

Sylvi Jane Husebye og hennes politikervenner arbeider for en sykehusstruktur som er utgått på dato og ikke hører hjemme i den tiden vi lever i. Pasientfokus har startet jobben for Alta sykehus MED Pasientfokus. Det er vårt svar til politikere som Husebye og hennes like.

Irene Ojala

Pasientfokus