Menneskeverdet i koronaens tid

Meninger

I dag er samfunnet vårt snudd på hodet. Vi er skremt hjem til våre lune reder i påvente av at katastrofen skal gå over. Blir det en måned? Ut mai? Eller kommer unntakstilstanden til å vare helt over sommeren? Verst tenkelig - over flere år?

Folk får ikke dra på hytta, ikke være sammen med barnebarn, restauranter og kafeer er stengt. Enda verre er det at bibliotek, treningssentrene og bassenger også er stengt. Hvor er det blitt av vår livskvalitet?

På Lesbos, et gresk øysamfunn, bor det ca. 90 000 mennesker. Et ferieparadis for oss nordmenn. Men også tilholdssted for nesten 30 000 flyktninger og asylsøkere fra mange land. For disse er Lesbos ikke noe paradis. Krig sender folk på flukt. Kriger som vi som nasjon også har et ansvar for. Har vi ikke da også ansvar for folkene som er drevet på flukt? Jo, så absolutt, etter min mening. I Morialeiren på Lesbos er det også barn, 7 500 barn enn så lenge. Mange av disse (1500) er uten foreldre som kan ta vare på dem. Hva kan vi gjøre med det, spør du kanskje.

Vi kan ta ansvar som enkeltmennesker og som samfunn. Som enkeltmenneske kan du støtte kravet om evakuering og støtte de organisasjonene som jobber i leiren. Samtidig må kravet være at alle barn og barnefamilier evakueres nå!

Som samfunn må vi samarbeide med de europeiske landene for raskt å kunne ta i mot disse uten at noen land blir oversvømt på samme måte som Hellas og Lesbos har blitt. Tyskland og Frankrike har vist vei. Nå må den norske regjeringa også vise at de fremdeles har ryggrefleksen i orden når det gjelder menneskerettighetene og solidarisk ansvar for mennesker i nød.

Mange kommuner har vedtatt at de kan ta i mot så fort regjeringa sier ja. Det må også vår kommune gjøre. Jeg utfordrer det politiske miljøet i Alta til raskest mulig å vedta at vi også ønsker å ta i mot flyktninger fra Moria.

Det har nettopp vært en stor markering for å vise våre bestemmende myndigheter at nå er vi på overtid til å hente barn og barnefamilier fra Moria. 7499 par sko, ett par til hvert barn i Moria-leiren, er samlet inn fra hele landet. Også i Alta var engasjement stort. Enda er det folk som spør om de kan levere sko. Kravet om å evakuere barna NÅ kommer fra hele landet. Den store demonstrasjonen var planlagt med 7500 par sko plassert foran Stortinget. Det ble selvfølgelig vanskelig i disse koronatider. Men arrangementet skjedde i går ettermiddag, som planlagt. Alle skoene var plassert på ei strand på Ulvøya utenfor Oslo og demonstrasjonen skjedde digitalt. Minst 99 723 fulgte sendinga. Ikke interessant nok for NRK sine nyhetssendinger!

Hva er et menneske verdt? Er du mer verdt enn meg? Er jeg mer verdt enn en flyktning på Lesbos? Har vi mindre empati i disse koronatider eller er vi like kalde og følelsesløse ellers også? Vi går inn i påsken i disse dager. Kanskje tid for litt ettertanke?

Arnulf Øverlands ord fra 1936 er fremdeles like aktuelle: «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv».

Randi Holum