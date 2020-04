Meninger

Åpent brev til NRK Sápmi

I likhet med låtskrivere og artister nasjonalt er disse også i Sápmi rammet av koronapandemien. Mange har mistet sitt inntektsgrunnlag og det har oppstått behov for akutte tiltak rettet mot samiske musikere og komponister. Både lokalradioer og NRK radio er med på en landsomfattende dugnad og kjører nå kampanjer for norsk musikk. Foreningen Samiske Komponister ber NRK Sápmi være seg sitt ansvar som kulturbærer bevisst og være med på denne dugnaden, særlig i denne tiden når mange samiske kunstnere sliter økonomisk.

Et viktig tiltak for å hjelpe samiske musikere og opphavsmenn vil være at NRK Sápmi setter mer samisk musikk på sine spillelister, noe som vil generere inntekt for samiske kunstnere i form av Tono- og Gramo inntekter.

Vi utfordrer NRK Sápmi til å spille 80% samisk musikk i kanalen all den tid koronakrisen er en del av vår hverdag med de negative følger dette har for samiske musikere og komponister.

Av styret i Samiske komponister