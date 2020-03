Tanker i krisetid

Meninger

I dag sitter mange mennesker i karantene, noen frivillige og andre ufrivillig. Sykdom gjør at de velger dette i redsel for å bli syk. Mange har sammensatte problemer, med helsen og psykisk utfordringer. Noen har kanskje gått til en psykolog eller psykiater – og kunne få ut litt stim og dermed fått ut frustrasjonen de har inni seg .

Mange sliter med usunne forhold, der den voksne og barn hadde sine pusterom på skole. En del med helseutfordringer kunne kanskje få sin frihet, gjennom en liten jobb eller gjennom veldedighet. Eller en tur ut på kjøpesenteret,snakke med noen de kjenner eller bedrive litt vindusshopping.

Noen har kanskje et høyt alkoholforbruk eller bruker andre rusmidler. Kanskje er det den de bor ilag med, eller at det er de selv, som tyr til dette. Å bedrive selvmedisinering for å forsøke å holde angst og redsel borte .

En del mennesker frykter at de forsvinner i et Nav som har fått et økt press med alle som blir permittert, arbeidsledige eller må legge ned sitt enkeltmannsforetak. Noen av de på arbeidsavklaringspenger ( AAP) er nervøse på grunn av at deres arbeidsavklaring er satt på vent hos tiltaksbedriftene eller i en bedrift.

Selv om arbeids- og sosialminister lover at alle får en seks måneders forlengelse for endel av disse, så er en annen gruppe som ikke har fått noen lovnader disse personene, er de som har fått en karenstid på 12 måneder,fordi de ikke er blitt avklart eller klart å oppfølge en aktivitetsplan. Denne planen er laget av den syke,skadde eller har et lyte, for å forsøke å komme tilbake til et arbeide. Når denne gruppen også må stå i køer for å motta hjelp, fra fysioterapeuter. I en kø for røntgen, CT eller MR.

For mange av disse i gruppene av syke er det store regionale eller kommunale forskjeller på ventetid for behandling. Mange har et ønske om å ha egne penger. Men på grunn av karens så må de leve på partners inntekt, og som vi alle vet, er det ofte behov for to inntekter for å kunne betale husleie/ lån, betale barnehage, kommunale avgifter mm.

Mange må selge eller flytte. Noen velger å flytte fra hverandre. Noen må kvitte seg med gods og gull og leve på dette til de må søke sosialhjelp. Mange tenker ikke på at Nav er todelt med en statlig og kommunal del. Denne kommunale delen må oppleve økte utgifter, hvis de ikke får en gavepakke fra regjeringen. Mange holder håpet oppe og tenker at snart er koronakrisen over – og livet kan gå til bake til det normale. Så får man bare håpe at det ikke har for store innvirkninger på folks liv og helse.

Helge Mikkelsen

Bosatt i Alta kommune og AAP-mottaker