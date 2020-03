– Stiller spørsmål rundt prosessen med smittevern i Loppa

Meninger

Loppa SV og Loppa Høyre stiller spørsmålstegn ved prosessen rundt de ekstraordinære smitteverntiltakene som er iverksatt i Loppa kommune den siste tiden i forbindelse med koronapandemien.

Vi finner ikke at det foreligger noen delegert myndighet til beredskapsgruppen/smitteverngruppen. Vi mener også at det ikke foreligger noen grunn til at ikke sakene kunne blitt behandlet i kommunestyret. Slik prosessen har foregått til nå har alle avgjørelser blitt tatt av denne gruppen og ikke av et folkevalgt kommunestyre.

Vi mener dette er problematisk, fordi vi i slike krisesituasjoner særlig er avhengig av åpenhet og demokratiske prosesser. Tilliten i befolkningen blir svekket om store inngripende avgjørelser tas i lukkede forum, uten åpenhet og debatt. Slik situasjonen har vært i Loppa til nå mener vi det har vært helt gjennomførbart å behandle disse restriksjonene i kommunestyret i stedet for at man bare har blitt orientert om avgjørelser som allerede er fattet av en mindre gruppe uten delegert myndighet.

Det kom søndag 28.03 ut en veileder for lokale smitteverntiltak. Her står:

«Det er kommunestyret som har myndigheten til å fatte vedtak etter § 4-1 første ledd. Kommunestyret kan etter § 7-1 sjette ledd delegere sin myndighet etter reglene i kommuneloven eller til et interkommunalt organ. I hastesaker kan kommunelegen etter § 4-1 femte ledd utøve den myndighet kommunestyret har etter bestemmelsen. Kommunelegens hastekompetanse skal sikre at det kan innføres tiltak "uten særlig forsinkelse som skader den interessen bestemmelsen skal beskytte".

Også kommuneloven § 11-8 gir muligheter for å kunne fatte hastevedtak. Forarbeidene sier at kommunene i størst mulig grad bør vurdere om det er mulig å treffe en avgjørelse i et fjernmøte framfor at saken behandles som en hastesak. Den 13. mars 2020 fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet en midlertidig forskrift som skal lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner. En konsekvens av dette er at det nå har blitt enklere for folkevalgte organer å avholde fjernmøter etter § 11-7.

Helse- og omsorgsdepartementet mener at kommuner som har innført karantene- eller innreiseregler ved bruk av hastekompetanse, ikke kan videreføre vedtak ved fortsatt bruk av hastekompetanse. At en eventuell videreføring av vedtak når tidsfristen går ut ikke bør anses å være en hastesak, betyr at saken bør behandles av kommunestyret eller etter ordinær delegering av myndighet i samsvar med kommunelovens regler. Det kan vurderes om saken er av en slik karakter slik at den bør behandles av kommunestyret. Dersom situasjonen endres, kan imidlertid hastekompetanse igjen være aktuelt»

De vedtak som er fattet av kommunelege kan altså ikke ha en varighet lengre enn 7 dager og kan ikke forlenges av kommunelege alene. Med bakgrunn i dette ber vi om ekstraordinært kommunestyremøte så snart som mulig, senest innen 03.04.20. Dette for å få behandlet de ekstraordinære smitteverntiltakene som skal gjelde over påske og hvilken delegert myndighet smitteverngruppen skal ha.

Stina B.L. Pedersen, Loppa SV

Cato Kristiansen, Loppa SV

Ståle Sæther, Loppa Høyre

Elin Olsen, Loppa Høyre

Ingvi Luthersson, Loppa Høyre