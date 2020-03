– Driver de gjøn med oss?

Meninger

Det er mer enn utrolig at landets sentrale politikere på en særdeles måte unngår å nevne noe om de mange utfordringer som den nordligste landsdelen har. Det er nesten en skandale at man unnlater å forstå hvilke utfordringer været og avstander gir oss. Alt dette «usynliggjøres» ved å ikke omtale det i det offentlige rom.

Det er hevet over enhver tvil at vi i Finnmark har mer enn ofte stengte veier, som setter en stopper for alt, syketransport, varetransport, og ellers ordinær kommunikasjon mellom stedene.

Det er faktisk slik at man begynner å tro at sentralmakta gjør dette med overlegg, for å dekke over pengebehovet her i Finnmark. Slik vil man unngå å bruke penger i den nordligste delen av landet. Men når det gjelder virksomheter som genererer penger til statskassa, så er det greit, da «suges» pengene sørover med «orkans styrke».

Det er faktisk på tide å sette spørsmålstegn ved måten vår landsdel behandles på, hvor ansvarsløst og skjødesløst vi blir behandlet av våre folkevalgte. Det er bare å glemme oss, så lenge pengestrømmen går enn viss vei, nemlig sørover, mot sentralmakta, da er alt i orden. Vi her i Finnmark vi skal tåle nesten alt, vi skal ikke forlange noe, men tie. Vi må f.eks. tåle times lange ambulansetransporter når vi blir syke, det er en lang og usikker syketransport, over værharde fjelloverganger, som nesten alltid er stengt eller i beste fall har kolonnekjøring.

All den enorme motviljen sentralmakta fører mot oss i Finnmark, har et tilsnitt som grenser mot det uforsvarlige og ren ansvarsløshet mot folket her i nord. Det er nesten betimelig å spørre; er ikke vi verd noe, ikke et rødt øre.... Det er faktisk grunn til å tro at den behandlingen vi får fra sentralmakta er skadelig for oss alle, det skaper en enorm psykisk belastning for oss alle som bor milevis fra noen som helst offentlige tjenester, så som sykehus for eksempel.

Man lurer på om sentralmakten helst ville sett av vi finnmarkinger blir færre, når man ser og hører på holdningen til blant annet «søringskarantenen». Det kan ikke være så vanskelig å forstå at denne motstanden mot «søringskarantenen» faktisk er med på å sperre for koronasmitte hit til Finnmark.

Sentralmakta viser sin udugelighet ved å ikke vise vilje til forstå kravet om at finnmarkinger vil være finnmarkinger, det er behov og nødvendig med et fullverdig sykehus i Alta, det er nødvendig å satse på veinettet for å tåle den enorme økningen i tung-/varetransporten til og fra Nord-Norge, veiene i Finnmark må naturligvis også oppfylle tilsvarende kravspesifikasjoner som veinettet sørpå, det er her i nord vi har dagens og fremtidens ressurser, det er her vi bygger den økonomiske sikkerheten til vår fremtidige generasjoner.

Når ikke sentralmakten har forståelse og vilje til å gjøre noe med alle utfordringer vi har her i Finnmark, så er det på tide at vi her i Nord-Norge bruke vår makt ved kommende stortingsvalg. Vi må klare å SKIFTE UT sentralmakta med andre forstandige og ansvarsfulle voksne skolelærte folk – som er lydhøre og kjenner HELE landet.

Klemet Klemetsen

Fylkestingsrepresentant

Senterpartiet for Troms og Finnmark