– SP bør flagge at de nekter å være i en regjering uten å få gjennomslag i denne saken

Meninger

I løpet av et år behandles det utrolig mange saker på Stortinget, og jeg synes det stort sett gjøres en god jobb, selv om jeg ikke alltid er enig i vedtakene. Saker til behandling er grundig belyst og utredet før de havner på deres bord til debattering og vedtak. Slik et ideelt demokrati skal virke. Men av og til kan det begås feil, også hos dere og de som gjør saksforberedelsene til dere. Noe som har skjedd i den saken jeg nå skal beskrive med mine ord.

Dette handler om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark og det beslutningsgrunnlaget som er benyttet i denne saken. Men først til min start.

Jeg kom inn i politikken høsten 2011, som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet, med godt pågangsmot og tro på at målrettet arbeid ville føre til forståelse og resultater. Mitt parti var den gang i regjering og vi jobbet målrettet mot stortingsgruppa vår for å få en helhetlig utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Noe vi ikke lyktes med. Sykehus skulle det bare være i Hammerfest ble vi fortalt, selv om Alta har over dobbelt så stor befolkning og er den byen i Nord-Norge som vokser mest. Vi fikk den gang lovnaden om «smuler», oppbyggingen av Klinikk Alta, som nå er nærmest ferdigstilt. Det er likevel ikke tilfredsstillende for å dekke et helsebehov til våre 21.000 innbyggere, pluss omlandet, i en landsdel med mye vær og stengte veier.

Høsten 2013 ble det regjeringsskifte, Høyre og Frp overtok styringen av landet vårt. Jeg kan ikke si at jeg ble glad for det, men i denne saken øynet jeg et håp. Og når både Venstre og KrF etter hvert kom inn i regjeringen hadde jeg faktisk stor tro på at dette skulle løse seg. Da var tross alt 3 av 4 partier positiv til denne saken, om man skal tro det som ble sagt av Stortingsrepresentanter på torget i Alta under den store folkeaksjonen og i media for øvrig.

I ettertid har det vist seg å være en mindre viktig sak. De tre partiene har ikke tatt seg bryet med å presse Høyre eller true med regjeringsbrudd i denne saken. Og det er litt spesielt at ikke Frp tok opp en så viktig sak, samtidig som de velger regjeringsbrudd på en annen sak. Er ikke sykehustjenester til Alta-regionen viktigere enn som så?

Nå er det valg igjen i 2021, og det er ikke usannsynlig at det blir et regjeringsskifte da. Skal man se i «glasskula» og legge meningsmålingene til grunn, er det ikke usannsynlig at både Arbeiderpartiet, SP og SV vil befinne seg i den regjeringen. Jeg mener nå at det er utrolig viktig er at SP går tidlig ut og flagger at de nekter å være i en regjering uten å få gjennomslag i denne saken.

Etter mitt syn er det bare på den måten vi klarer å presse Arbeiderpartiet og SV til å endre syn i denne saken. Dagens regjering har jeg omtrent gitt opp. De har ikke gjort noe på snart 7 år, og har liten tro på fortsettelsen.

Ole Steinar Østlyngen

Alta Ap