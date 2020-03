– Kutt eiendomsskatt og bruk omstillingsfond for næringsliv og beitekrise

Meninger

Formannskapet i Kautokeino har møte 1. april og skal behandle spørsmålet om eiendomsskatt i kommunen.

Som følge av de økonomiske konsekvensene korona-krisen har skapt for bedrifter i Kautokeino, anmoder vi på det sterkeste at all eiendomsskatt for næringslivet i kommunen kuttes bort med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2020. Eiendomsskatteloven paragraf 28 gir formannskapet åpning for å beslutte kutt eiendomsskatt ved spesielle krisesituasjoner. Dette er utvilsomt en slik situasjon.

Vi håper videre at formannskapet aktivt tar i bruk kommunens omstillingsfond som virkemiddel for å redde næringslivet og bistå reindriftsnæringens problemer med den pågående beitekrisen. Omstillingsfondet har ca. 30 millioner kroner til disposisjon, og en del av formålet handler nettopp om å sikre lokalt næringsliv og våre eksisterende arbeidsplasser.

Fra 1. april 2020 er det estimert nærmere 90 permitteringer i Kautokeino, i tillegg kommer vi med all sannsynlighet til å se en inntektssvikt blant kommunens over 300 årsverk i reindrifta som følge av beitekrisen ekstreme snømengder har skapt i kommunen. Dette er dramatisk for en liten kommune. Frafall av eiendomsskatt for hele 2020 og målrettet bruk av omstillingsfondet vil bety mye for bedriftene og reindriftsnæringen. Kombinasjonen av dette vil være et viktig bidrag for å sikre bedriftene og at de permitterte ikke risikerer å bli permanent arbeidsledige. Kautokeino Arbeiderparti viser også til råd fra NHO om å utsette eller kutte kommunale avgifter for næringslivet, slik kommunen har mulighet til å gjøre.

Dersom formannskapet ikke tar kraftfulle grep nå er Arbeiderpartiet bekymrer for at konkurser og massearbeidsledighet lokalt vil føre til store personlige og samfunnsøkonomiske kostnader for Kautokeino. Skal kommunen makte å levere gode tjenester og gjøre planlagte investeringer er vi avhengig av å ha et levende næringsliv som opprettholder innbyggertallet, arbeidsplasser og med det skatteinntekter lokalt. Den samme problemstillingen gjelder for såvidt alle kommuner i Norge.

Arbeiderpartiet har 2 av 19 representanter i kommunestyret, men dessverre ingen sete i formannskapet. Vi har likevel en forventing og stor tillit til at partiene i formannskapet (Fastboendes liste/Venstre/Sál/Sp/Flyttsamelista) i denne spesielle situasjonen tar hensyn til bedrifter og arbeidsplasser i kommunen. Formannskapet behandler saken onsdag 1. april.

Isak Mathis Buljo, leder (Kautokeino Ap)

Mikkel Ailo Gaup, kommunestyremedlem (Ap

Johan Vasara, kommunestyremedlem (Ap)