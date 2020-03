I dag er en ny D-dag for Finnmarks befolkning

Meninger

Styret i «Finnmarksykehuset» (det het før Helse Finnmark) skal i dag signere kontrakten med entreprenøren for bygging av nye Hammerfest sykehus. Dette er en alvorlig trussel mot framtida vår hvis vi skal fortsette å bo i vårt gamle fylke. Kort oppsummert:

1. Koronaen tvinger fram nytt sykehuskart i Norge. Alta kommer på det kartet og Hammerfest nye sykehus må nedskaleres.

2. Kontrakten med Conco må reforhandles. Det vil koste dyrt. Tør virkelig Finnmarksykehuset å risikere at store deler av helsekronene i Finnmark havner som erstatningssum for kontraktsbrudd til en landsomfattende entreprenør?

3. Da Helse Nord åpnet for nye Hammerfest sykehus, var rammen 1,5 milliarder kr. I dag nærmer estimatet seg 2,5 milliarder. Og bare vent. Overskridelse blir mange og store. Det vil hele Finnmark måtte blø for.

4. Statoil, nå Equinor, legger ned Melkøya, og sender gassen i rør sørover. Planlagt driftstid fra starten er allerede overskredet. Dette betyr at oljegiganten ikke lenger vil stille som krav et nytt sykehus av den dimensjon som blir spikra i dag. Når inntektene for Hammerfest kommune «forsvinner» med Equinor, hvordan skal byens enorme gjeld betjenes? Robek spøker i det fjerne.

5. Mange av oss «her oppe» har sluttet å tru på julenissen. Politiske «lovnader» fra stortingpolitikere og regjeringskåte partier viser seg kun å være velegnet i forbindelse med valgkamper. Nå skyter vi en hvit pil etter lovnadene. Et virus farer over landet og tegner et nytt sykehuskart.

Men hvis politikerne vil ha oss vekk fra her vi bor, kan de si det direkte. Vi tåler reine ord. Finnmark har evakuert før.

Viktor R Mjøen, Isnestoften 25.03.20