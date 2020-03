Det Kjerkol (Ap) egentlig sier er at arbeidsplasser i Hammerfest er viktigere enn livet til befolkningen

Meninger

"Det er ikke lov å være etterpåklok når det gjelder menneskeliv. Det er litt som å spille sjakk, man bør bruke sin faglige kompetanse til føre var" (Dr. Asle T Johansen)

Arbeiderpartiet kunne vært med på å gjøre en forskjell for syke og sårbare i Alta-regionen. AP kunne gjort en forskjell for Kirkenes sykehus og Øst-Finnmark. AP kunne ha valgt å støtte FRP sitt forslag som ville gitt fødeavdeling til Alta, ferdigstillelse av Kirkenes sykehus og helikopter stasjonert i Kirkenes.

Consto-kontrakten tema på Stortinget: Ap-nei til Kirkenes-tiltak og fødeavdeling – slår ring om byggestart i Hammerfest Vi har nå en arbeidsledighet på 10 prosent. Å utsette en milliardinvestering i Finnmark er direkte uansvarlig, sier helsepolitiker Ingvild Kjerkol (Ap).

Men Arbeiderpartiet valgte å følge Høyre og kun se på Helseforetaket Finnmarkssykehuset sine ønsker. Begrunnelsen Ingvild Kjerkol gav var følgende: "Ap vil ikke bidra til å skape usikkerhet om planlagte investeringer i Finnmark. Det kan komme tøffe økonomiske tider etter korona.... Så det vil vi ikke. Å utsette en milliardinvestering i Finnmark er direkte uansvarlig".

Det falt ikke Kjerkol inn at vi lever i en tid som gjør at sykehuskartet for hele Norge må revideres. Norge blir aldri slik det var for noen få uker siden.

Det Kjerkol og Arbeiderpartiet egentlig sa var at " Arbeidsplasser i Hammerfest er viktig. Arbeiderpartiet vet at det kan koste liv - med det tapet er vi i Arbeiderpartiet villig til å ta."

Vi i Pasientfokus har fokus på flokken vår - på pasienter i Kautokeino og Alta. Vi støtter alle bygder i Vest-Finnmark som sliter med å få sine pasienter til det såkalte lokalsykehuset i Hammerfest - de stengte veiers by. Vi i Pasientfokus støtter Kirkenes sykehus og folk i Øst-Finnmark i en vanskelig tid.

Vi jobber nå for å få på plass et fonn eller stiftelse. Målsetningen er sykehus til Alta. Vi har kontaktet jurist for å få hjelp til å lage vanntette vedtekter slik at fokus ikke kan endres.

Foreløpig har vi bestemt følgende: Ingen politikere skal være med i styret for fondet. Ingen skal bruke "Pasientfokus sykehus til Alta " for egennytte. Vi skal ha jurister som sørger for at vedtektene blir oppfylt. Pengene skal gå uavkortet til etablering i Alta. Hvis ikke sykehus blir bygd innen fem år - skal vi ha klare retningslinjer for hva pengene skal gå til.

Vi trenger 100 000 kroner til åpning av fondet. Så kan folk samle inn penger i forbindelse med bursdager, jubileer eller andre markeringer som dere ønsker - til fondet.

Vi vet at det er mange som sliter økonomisk nå på grunn av Koronakrisen. Men vi må sende et signal til Helseforetaket Finnmarkssykehuset, Politikere på Stortinget og politikere i Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Krf, MDG, Venstre og Høyre - vi i Pasientfokus har omsorg for flokken vår - og vi jobber for dem.

Irene Ojala, Pasientfokus