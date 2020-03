– Søndagsåpne butikker bør få bruke hele salgsarealet under virusutbruddet

Meninger

Jeg vil berømme butikker som Rema 1000, som har tatt initiativ til å åpne hele salgsarealet i flere av sine søndagsåpne butikker for å begrense smittefaren under koronautbruddet. Samfunnet har behov for effektive og enkle kontaktsforebyggende tiltak.

Det sier seg selv av det er smitteforebyggende å la folk slippe å stå som sild i tønne i små Brustad-buer. Å bruke hele salgsarealet vil gi mer plass i butikken, slik at man reduserer smitterisikoen. Dette er et viktig tiltak, og derfor har jeg også sendt skriftlig spørsmål om dette til statsråden.

Det er skuffende å lese at forbrukerminister Kjell-Ingolf Ropstad sier nei til at søndagsåpne butikker skal tillates og bruke hele salgsarealet under virusutbruddet. Dette er ikke tiden for å ha ideologiske skylapper på, og jeg oppfordrer statsråden til å revurdere sin beslutning.

Når Ropstad setter foten ned for slike tiltak, går han samtidig imot helsefaglige råd. Det synes jeg er merkelig i denne situasjonen. Statsråden bør lytte til Helsedirektoratet, som i en fersk uttalelse har anbefalt at søndagsåpne butikker holder åpent og at tiltak som gir mulighet for avstand mellom kunder, og også mellom kunder og butikkansatte, vektlegges.

Særlig i pressområder vil dette være ekstra aktuelt, da det kan bo mange mennesker på en plass med kun én eller få søndagsåpne butikker. I denne krevende situasjonen er det svært viktig med sikkerhetstiltak både for de butikkansatte og for kundene.

I Trøndelag var de ansatte ved Rema-butikkene glade for at det ble holdt søndagsåpent. Jeg har full tillit til at butikksjefer tar hensyn til både ansatte og kunder i en særs krevende situasjon. Ingen skal tvinges til å holde åpent på søndager, men butikksjefene bør selv kunne få avgjøre dette.

Jeg håper Ropstad lytter til helsefaglige råd, tar av seg sine ideologiske skylapper og endrer mening. Dette handler om forbrukernes sikkerhet.

Silje Hjemdal

FrPs forbrukerpolitiske

talskvinne