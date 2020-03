Hamstringsdikt

Meninger

Du skjemmes litt når du kommer til kassen.

Papir til å tørke et helt år i rassen.

24 kilo mel og 10 kilo potet.

Du trenger det ikke, men hvem som vet.

Du sier at redselen er overdreven.

Men er eier av snop til et år foran TVen.

Du klager på hamstring, men gjør det sjøl.

Det kan jo bli tomt for snickers og øl.

Du går på apotek og du går på pol.

Tabletter for hauverk og alkohol.

Som sild i tønne i hamstervalsen.

Svett i panna og sår halsen.

Tiltak er til for at dem skal brytes.

Du klager over at det skal sytes.

Selv kan du, som en siste takk.

Handle opp alt av antibac.

BRL