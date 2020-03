Denne bestemmelsen er med på å svekke samfunnssikkerheten

Meninger

Finnmarkssykehuset har sagt opp avtalen med ambulansearbeidere – og innfører hjemmevakt for ambulansearbeidere. Med Covid-19 og uvær i Hele Finnmark må ambulansearbeidere sove hjemme med vakttelefonen på nattbordet. Er det slik Finnmarkssykehuset ivaretar samfunnssikkerheten i Finnmark?

Hjemmevaktordningen for ambulansearbeidere setter ambulansearbeiderens arbeidsetikk under press. Bare tenk – hvis ambulansebilen står parkert på sentralen – og en ambulansearbeider må kjøre forbi et ulykke/ skadestedet for å hente ambulansebilen for så å returnere til skadestedet? Hva med all tiden som går tapt?

Senario 1.

Når alarmen går – og ambulansearbeideren må handle raskt – hvilke rettigheter har ambulansearbeideren til å bryte fartsgrensen? Hvis ambulansebilen er plassert på Ambulansestasjonen og ambulansearbeideren bor 20 kilometer unna stasjonen – har ambulansearbeideren dispensasjon til å bryte fartsgrensen med sin privatbil for å komme seg raskest mulig til ambulansen for å dra på utrykning? Hva skjer hvis ambulansearbeideren blir stoppet i en radarkontroll? Mister de sertifikatet? Må de være uten sertifikat til en eventuell dom har falt i saken? Hvem betaler fartsboten – er det ambulansearbeideren – eller har Finnmarkssykehuset en ”bot-pott” de skal ta av slik at ambulansearbeidere ikke skal bli økonomisk skadelidende? Det hadde vært interessant å få vite om Finnmarkssykehuset ivaretar den ansattes lønnsrettigheter eller om ambulansearbeideren blir permittert i unåde.

Senario 2:

Ambulansearbeideren må ta ambulansebilen hjem. Er det da slik at familiens garasje må avses til ambulansebilen – eller er det slik at når alarmen går – da må ambulansearbeideren ut å skrape ambulansebilen for is – før makkeren kan hentes og ambulanseteamet er klar for faktisk å kjøre til ulykkesstedet?

Når så ambulansearbeideren har gjennomført sitt oppdrag og kommer hjem: Skal arbeidsklærne henges opp hjemme i gangen med ungenes og ektefellenes klær? Hva med skitne klær/ smitteklær? Skal de vaskes i familiens vaskemaskin? Og forventer Finnmarkssykehuset at vanlige arbeidere skal frigi arealer eller egnet rom i egen privat bolig til arbeidsklær – og er det da slik at Finnmarkssykehuset gir en økonomisk lønnskompensasjon til ambulansearbeideren for den ulempen det fører med seg.

Det forventes at leder for prehospitale tjenester ved Finnmarkssykehuset svarer på disse spørsmålene – offentlig. Godtfolk: Her må vi samtlige støtte ambulansearbeidere slik at de fortsatt kan ha stasjonsvakt. Det handler om pasientenes sikkerhet – Den ivaretas best av ambulansearbeidere som ikke må gå på akkord med sin yrkesforpliktelser og etiske normer for god og riktig pasientbehandling. For husk: Blir dette vanlig i Finnmark – da sprer det seg over hele landet.

Med Covid-19 og uvær i Hele Finnmark må ambulansearbeidere over hele Finnmark sove hjemme med vakttelefonen på nattbordet. Vi lever i 2020 – og kan ikke akseptere dette!

Irene Ojala, Pasientfokus