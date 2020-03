– Vi er nødt til å ruste oss for framtidens helsebehov.

Meninger

Til alle på stortinget og i regjeringen. Forslag til helse- og sykehusplan 2020-2023

2. april 2020 vil Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 debatteres og voteres. To viktige forslag er varslet til denne debatt/votering; disse omhandler sykehusstrukturen i Finnmark (forslag fremmet av FrP) og at Kristiansund på Nordmøre får beholde sykehus og fødeavdeling (forslag fremmet av Sp).

Slik er forslaget fra FrP formulert i Altaposten:

– Det etableres Akutt- og fødeavdeling ved Klinikk Alta.

– Da FrP satt i regjering fikk de igangsatt en utredning om hvilke ytterlige helsetjenester som kan etableres ved Klinikk Alta. Det er ventet at denne vil bli lagt frem i nær fremtid og FrP krever at dette skal ligge til grunn for utvidelse av helsetilbudet ved Klinikk Alta.

– Disse utvidelsene av helsetilbud ved Klinikk Alta må legges til grunn, og påvirke dimensjonering av det nye sykehuset i Hammerfest. Det er viktig at disse tingene sees i sammenheng, nettopp for å sikre et best mulig helsetilbud til innbyggerne i Vest-Finnmark.

For innbyggerne i Altaregionen er lengden i dag til sykehuset i Hammerfest 273 km (for de i Kautokeino) og 146 km (for de i Alta). Sykehusveien for Alta-regionen består av to utsatte punkter; deriblant fjellovergangen Sennaland. Data fra vegvesenet bare i des/jan (2 måneder) viser stengte fjelloverganger i 308 timer og kolonnekjøring 50 ganger. Også i feb har det vært mange stengte fjelloverganger, så langt i år har Sennalandet vært stengt 26 ganger som er under halvparten av vinteren 2016/2017 da vegen var stengt 55 ganger, iflg Vegvesenet.no pr 06.03.2020. Stengte fjelloverganger betyr dager da pasienter ikke kommer seg til akuttsykehuset i Hammerfest noe som medfører risikosituasjoner og tap av liv/helse.

Stengte fjelloverganger til sykehus betyr også at pasienter ikke kommer seg til planlagte timer på Hammerfest sykehus, noe som medfører samfunnet unødvendige økonomiske tap. Tap vi i framtiden kan unngå gjennom to akuttsykehus i Vest-Finnmark.

Generelt er man enige om at Helgeland har harde værforhold og Vest-Finnmark ennå hardere i den grad at tilgang til Hammerfest sykehus innimellom stenges gjennom stengte fjelloverganger for 2/3 av Hammerfest sykehus sine pasienter. Samt er man enige om at det er store distanser på Helgeland – noe som medfører at Helgeland må ha to akuttsykehus. Distanser er ytterligere større i Vest-Finnmark enn på Helgeland - noe som tilsier to akuttsykehus også i VestFinnmark.

Men enkelte politikere har i media avvist sammenlikning mellom Vest-Finnmark og Helgeland grunnet befolkning. Altaposten har derfor gjort en sammenligning av pasientgrunnlaget for sykehus i Alta (Vest-Finnmark) og for sykehuset på Mo (Helgeland). Grunnlaget på Mo vil totalt være 33.612 pasienter (og inkludere kommunene Nesna med 1761 innbyggere, Hemnes med 4454 innbyggere, Rana med 26184 innbyggere, og Rødøy med 1213 innbyggere). Altaregionen har 33.566 innbyggere (og inkluderer kommunene Alta med 20789 innbyggere, Kautokeino med 2910 innbyggere, Loppa med 888 innbyggere, Kvænangen med 1191 innbyggere, Skjervøy med 2927 innbyggere, og Nordreisa med 4861 innbyggere).

De tre Nord-Troms kommunene har gjennom ny vei (E6) kommet mye nærmere Alta enn Tromsø, som i dag er sykehusbyen for de tre kommunene. Hammerfest kommune i Finnmark hadde 10475 innbyggere ved utgangen av 4. kvartal 2019, noe som er mer enn i Sandessjøen (Helgeland) hvor det skal bygges nytt sykehus. Sandessjøen ligger i Alstahaug kommune, denne kommunen hadde ved utgangen av 4.kvartalt 2019: 7447 innbyggere. Det er med andre ord ikke grunnlag for å bruke befolkningsgrunnlaget som argument for å forkaste FrP sitt forslag den 2. april, men tvert om er også befolkningsgrunnlaget i Vest-Finnmark noe som understøtter FrP sitt forslag, i tillegg til allerede godt etablerte argument som vær og distanse i Vest-Finnmark.

Forslaget er å etablere fullverdig sykehus i Alta, konkret gjennom akutt- og fødeavdeling. I forslaget ligger det også nødvendigheten av å nedskalere planene for Nye Hammerfest sykehus slik at sykehuset i Hammerfest tilpasses befolkningen i Hammerfestregionen. Slik byggeplanen for Hammerfest sykehus er pr i dag innebærer denne at Alta-regionens befolkning benytter seg av Hammerfest som akuttsykehus og fødeavdeling og dermed fortsetter å reise til/fra sykehuset i Hammerfest de neste 30-50 år. Pasientfokus kan her opplyse at det regnes nå på forurensingestimat som frakting av Alta-regionens befolkning denne lange distansen til/fra Hammerfest sykehus medfører- et estimat som vil være av vesentlig betydning.

Vel vitende om at Norge har forpliktet seg til å redusere Co2-utslipp fram til 2030, er man pr idag på kollisjonskurs gjennom nåværende planlagte dimensjon av Hammerfest sykehus og selvpålagte miljøkrav. Ved å nedskalere Hammerfest sykehus og å oppskalere Alta sykehus vil man framover redusere Co2-utslipp betydelig.

Man vil også gjennom denne nedskalering av Hammerfest sykehus og oppskalering av Alta sykehus kunne etablere forsvarlige fødetilbud og akutttjenester for befolkningen i hele Vest-Finnmark hvor befolkningen på begge sider av fjellovergangene har tilgang til fødeavdeling og akuttsykehus uavhengige av værforhold og om fjellovergangene er stengte. Dette vil også kunne redusere antall uplanlagte fødsler utenfor institusjon, hvor Finnmark har landets høyeste andel med 2,1 %.

Denne høye andel må reduseres, og gjennom å etablere fødeavdeling i Alta (som er Finnmarks største by) vil man helt klart kunne oppnå dette. Vi er nødt til å ruste oss for framtiden, og ta høyde for at det også neste år og årene som følger vil kunne være dager med dårlig vær og dermed stengte fjelloverganger.

Tap av liv og helse kan på denne måte unngås, og store pengeverdier vil da kunne spares gjennom bedre ivaretakelse av Vest-Finnmarks liv og arbeidskraft – noe som vil gagne hele Finnmark og gjennom dette hele landet. En støtte for disse forslag vil vise at man tar Finnmarks befolkning på alvor, samt vil det også være i henhold til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (side 3) hvor det står: «både pasienter og pårørende skal oppleve forutsigbarhet, trygghet og kontinuitet, vite at det er kort vei til god og profesjonell hjelp når det trengs».

Bunadsgeriljaen har allerede varslet at de kommer til å være til stede 2. april og følge debatt og votering. Mange følger debatt og voteringen over nett, det vil følges særlig med når det gjelder forslagene fra Frp og Sp ifht Finnmark og Nordmøre. Da den forrige sykehusplan (Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019) ble debattert den 17. mars 2016 ble samtlige 37 forslag fra de ulike partier forkastet. Med andre ord kreves godt samarbeid mellom de ulike stortingsrepresentanter om man skal lykkes med å få gjennomslag for disse forslag.

Liv og helse er grunnlaget for alt og dermed det aller viktigste for all videre vekst og utvikling i samfunnet. Nå er det livene og helsen til folk i Finnmark og Nordmøre det gjelder. Det er på tide å lytte til befolkningen i disse områdene, og å handle ihht sykehusplan 2020-2023 hvor det står (side 3): «Målet er å realisere pasientens helsetjeneneste på en bærekraftig måte. Pasientens stemme skal bli hørt».

Ikke bare skal pasientene bli hørt men de skal også iflg sykehusplanen: «oppleve forutsigbarhet, trygghet og kontinuitet, vite at det er kort vei til god og profesjonell hjelp når det trengs». Nå er det stortingsrepresentantenes mulighet til å vise at de står for dette gjennom votering 2. april.

Mariann Smith-Novik

For Pasientfokus