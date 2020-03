Kvinnemangel i styrerom – ditt ansvar?

Meninger

Det er mange tema en kan ta opp i forbindelse med 8.mars. Som kvinnelig næringslivsleder og leder for nettverket Qvann i Alta synes jeg det er viktig å se på hvordan vi kan påvirke samfunnet, også fra styrerommene.

– Du vil neppe velte lasset

Vi må vise våre døtre at vi våger å ta vår rettmessige plass rundt styrebord og i offentligheten. I norske AS-styrer i 2019 var kun 18,9 prosent kvinner – dette er vel neppe representativt når nesten halvparten av Norges befolkning er kvinner. Nøler vi med å si ja til styreverv fordi vi er usikre på egen kompetanse eller blir vi rett og slett ikke vurdert?

Takker du nei til styreverv fordi du mener at du ikke har kompetanse så skaff deg erfaring - en god start er å engasjere seg i styrearbeid. Bidra med det du kan, for alle kan noe.

Et styreverv er en god måte å skaffe seg enda mer kunnskap på. Er styrevervet utenfor ditt interessefelt? Da må du se på det som et sted for læring, utvikling og nettverksbygging. Som ellers starter du et sted og bygger på. Og du, det er lite trolig at du vil velte hele lasset. Et styre er satt sammen for å utfylle hverandre, og består gjerne av etablerte og nye medlemmer.

Jeg tror også mange kvinner ser for lite forretningsmessig på det å innta et styrerom. Du får en styrekompetanse som kan brukes til inntektsgivende arbeid og det kan etter hvert bli til en fin yrkeskarriere.

Så har vi vel alle hørt at kvinner ofte sier nei til styreverv. Da er motspørsmålet: Er forarbeidet godt nok, bruker de tilstrekkelig med tid og finner de fram til kvinner med rett kompetanse eller hender det at vi får spørsmålet for å fylle en kvinneandel?

Hva gjør Qvann?

I Qvann bidrar vi på ulikt vis for å øke antall kvinner i styrer både internt og eksternt. Vi har nærmere 80 medlemmer, fra de fleste bransjene i Alta. Vi representerer blant annet kommunikasjon, PR, reiseliv, transport, bygg, næringsliv, bank- og finans, velvære, detaljhandel, helsesektor, kraftbransjen, utdanning, IT, kunst, kultur, rekruttering, rådgiving, HMS og dagligvare. En gullgruve for de som trenger flere kvinnelige styremedlemmer.

Kvinnelige ledernettverk er også viktig for å lære av hverandre, ta med kunnskap tilbake til egen bedrift og våge mer når en blir spurt om å ta verv. Qvann har blant annet hatt kurs i styrearbeid, med kun bruk av intern kompetanse og erfaring.

Ta ansvar

Hvorfor skal vi si ja til styreverv? Det kan være mer behagelig å være i bakgrunnen og få utrettet mye uten å eksponere seg. Som kvinne mener jeg allikevel at det er vårt ansvar å ta vår del av jobben i styrerommene, på lik linje som jeg mener at vi skal benytte oss av vår stemmerett. Som kvinner utgjør vi halvparten av befolkningen, og det burde også gjenspeiles i styrerommet. Vi kvinner er gode på å ta ansvar ellers, så hvorfor ikke i styrerommene?

Gratulerer med 8. mars!

Qvann er nettverk for kvinnelige ledere i Altas næringsliv.

Linda Heltne

Leder av Qvann