– Utviser dyp forakt for den private eiendomsretten

Meninger

Den siste tiden har det vært mye snakk om fradeling av tomter og en kommuneadministrasjon som viser en klar nei-holdning til innbyggere som ønsker å bygge seg bolig på egen tomt. Det har attpåtil vært politikere fra partier som i utgangspunktet er positive til slike tiltak som har snudd og stemt ned det de tidligere har vedtatt.

Det kan sies at det er 3 familier med til sammen 8 barn som blir ofrene i denne omgang, og det er det, men dessverre stikker problemet mye dypere enn som så. Det Alta kommune gjør denne gangen, og dessverre altfor mange ganger er å utvise dyp forakt for den private eiendomsretten.

Den private eiendomsretten er noe som er dypt forankret i FrPs prinsipper, og for FrP er det en selvfølge at man skal få lov til å gjøre tiltak på egen eiendom dersom disse tiltakene ikke direkte eller indirekte skader annen manns eiendom.

I Alta kommune ser det mer ut som man anser annen manns private eiendom som en jordlapp eieren har kjøpt en rett til å leie. På kommunens premisser. Dette fører til at tiltak som fradeling av tomter på mark som ikke lengre benyttes til landbruk aldri kan benyttes til noe annet enn jordbruk.

Dette være seg om det kommer i konflikt med eksisterende landbruk eller ikke. I Alta kan ikke verden bevege seg fremover, den bør helst være slik den var på 60-tallet, og byens unge etablerere må betale prisen for det.

I tillegg får vi titt og ofte høre fra kommunens innbyggere at de har problemer med å få godkjent tiltak som naust, hytte eller garasjer. Dette på egne eiendommer.

Vi bor i et av Europas desidert minst befolkede områder, men likevel er det ikke nok eiendom til de som vil bygge seg en bolig selv om de får denne jordlappen fra familien som eier tomten. I tillegg er den generelle tomtemangelen prekær.

Det tar flere år å utrede et tomtefelt med 40-50 tomter og det er kun privilegerte som realistisk sett kan bygge seg egen bolig. I tillegg stiger boligprisene år for år og snart er det kun rike folk utenfra som i realiteten har råd å kjøpe bolig i Alta.

Vi i Fremskrittspartiet forstår at dersom man fortsatt skal ha en by folk har lyst å bo i, så må man fire litt på det kontrollbehovet som kommunen har over andres eiendom. Man må tillate folk å bygge og bo. Man kan ikke bare være positive til kommunale boligfelt med en festeavgift til FeFo. Vi har så mye plass her at de aller fleste tiltak burde vært helt uproblematiske.

Derfor jobber FrP for å styrke den private eiendomsretten i Alta. Vi ønsker at familiene oppe i Tverrelvdalen, og alle andre, skal få muligheten å etablere seg her.

Vi ønsker at våre ungdommer blir i Alta og at de møter en kommuneadministrasjon på rådhuset som ikke bare har en ja-holdning til tiltak på egen eiendom, men som også hjelper innbyggerne med å skrive søknader på en slik måte at de blir godkjent uten problemer.

Dersom vi ikke får endret på dette så vil det fortsatt være sånn at prosjekter tar mange år å realisere, og mange gir opp, og det er ikke bare leverandørene som taper på dette, men alle innbyggerne i Alta.

Hvis det er noe vi må få til på tvers av partiene så er det dette. Vi må få mye større respekt for den private eiendomsretten.

Albert Vekve, Alta FrP