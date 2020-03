Alta bataljons innsats i Gratangen

Meninger

På grunn av nær forestående avreise til Sydøst Asia, fikk jeg bare skrevet et kort sluttinnlegg i debatten omkring kamphandlingene i Gratangen.

Jan P.Pettersens påfølgende innlegg fikk jeg bare lest raskt gjennom. Jeg oppfattet det stort sett som et noe moderert sammendrag av det Pettersen har skrevet i boka. Pettersen hadde i tillegg gjort seg den umaken å sette karakterer på min kompetanse for å konkretisere nivået på mine redegjørelser. Avslutningsvis veiledet han lokalbefolkningen ut av sin villfarelse omkring hva som virkelig skjedde i Gratangen og fastslo at å opponere var nytteløst. For min del var selvsagt endelig karakter stryk, med to minus i margen for å ha skadet Alta bataljons renommé, og for å ha påstått noe absurd.

Da jeg har noen dager hvor jeg ser an videre reiserute i lys av den mulige pandemien som sprer seg i Sydøst-Asia og etter hvert ellers, fant jeg ut at jeg skulle adsprede meg med et tilsvar til Pettersens innlegg. Jeg vil innledningsvis knytte noen kommentarer til noen av Pettersens mange utfall av mer almen karakter.

Pettersens innlegg har to ikke uventede hovedangrepsvinkler slik jeg oppfatter det.

For det første kritikk av A.D. Dahls handlemåter under hendelsene i Gratangen og en nedtoning av Dahls innsats under Felttoget. For det andre å svekke det Pettersen kaller myten om Alta bataljon slik den har framstått hittil og erstatte den med sine funderinger.

Det er dokumentert gjennom en rekke av Pettersens uttalelser både i boka og i denne artikkelen. Pettersens tilnærming er tvetydig, for det første kommer han med en moderasjon av sine tidligere uttalelser for deretter å framsette de samme påstandene igjen. Dette er også hovedbudskapet i konklusjonen han trekker. Budskapet er klart:

Det er nå Pettersens versjon som er korrekt.

Som jeg har påpekt tidligere er dette et dårlig utgangspunkt for å gi en saklig framstilling av det som foregår i Gratangen i aprildagene i 1940. Som en leser bemerket etter å ha lest innlegget, "mannen gjør jo nettopp det han sier at han ikke har til hensikt å gjøre."

Han gjentar påstandene i boka pakket inn i tekst som ikke bringer noe nytt inn i diskusjonen. Men Pettersen kommer også med nye uttalelser som det er nødvendig å stille spørsmål ved.

Endel av dem virker lite gjennomtenkte og det kan virke som Pettersen tidvis ikke ser rekkevidden av det han sier, eller rett og slett har manglende kunnskaper om det han uttaler seg om.

Pettersen ramser opp fakta, men har en begrenset drøfting av dem noe som gjør at vesentlige faktorer og åpenbare feil som blir gjort av aktørene i dramaet i Gratangen, står uforklart.

Samtidig tillegger han f.eks. Dahl feilvurderinger som ved nærmere undersøkelse viser seg å være godt funderte beslutninger som begrenser katastrofene nede i Gratangsbotn. I samsvar med det jeg har påpekt tidligere, forhindrer de antagelig at resten av Trønderbataljonen blir nedkjempet eller massakrert. Jeg skal lage et videre perspektiv på dette.

Han kommer også med en del motstridende påstander. Det kan selvfølgelig hende at dette gjøres for å forføre den mere uerfarne leser av artikkelen, men selv om man bare har en grunnleggende erfaring med infanteri i felt, er det en rekke påstander som er i øyenfallende.

Pettersen unnslår seg ikke for å evaluere forhold jeg er usikker på om han har faglige forutsetning og formell kompetanse til å vurdere, eller bare har begrensede kunnskaper om.

Har Pettersen noen historiefaglig utdanning? Han titulerer seg krigshistorisk forfatter. Det er så vidt jeg vet ingen beskyttet tittel. Den kan vel antagelig brukes av alle som har forfattet noe som kan legges inn under begrepet krigshistorie. Om han ikke har noen historiefaglig utdanning, har han vel antagelig heller ikke formelt faglig grunnlag for å vurdere eller evaluere historiefaglige spørsmål?

Med omkring 10 års sivil universitets og høyskoleutdannelse i inn og utland, delvis på eget initiativ og delvis pålagt av forsvaret, føler jeg meg relativt avslappet til Pettersens mange utbrudd omkring min historiefaglige kompetanse. Pettersens ‘’ karaktersetting’’ uten konkretisering i denne sammenheng, ser det ikke ut til å være faglig grunnlag for å ta alvorlig. Den er for så vidt også helt betydningsløs for debatten.

Undertegnede har nærmere 10 års militær utdanning i inn og utland, pålagt av forsvaret ut fra operative behov, og 30 års erfaring fra infanteritjeneste i inn og utland, i og utenfor krigssoner, på taktiske, operative og strategiske nivåer og i hovedsak i beredskapsavdelinger.

Jeg foretrekker derfor å forholde meg til mine foresattes vurderinger av mine militærfaglige kvalifikasjoner. De forteller en helt annen historie enn det som framkommer i Pettersens påstander. Jeg tar derfor ikke Pettersens ‘’ karakterer’’ alvorlig i så måte heller.

Jeg har aldri under mine mange år i tjeneste ved feltavdelinger i Nord-Norge hatt gleden av å hilse på Pettersen under noen form for operativ tjeneste. Det er litt merkelig, men han kan selvsagt ha vært satt til langt større og viktigere oppgaver, enn de av oss som har syslet med praktisk infanteritjeneste under til dels ekstreme forhold i Nord Norge og andre steder. Dette har nå gitt en viss praktisk erfaring om ikke annet.

I Pettersens tilsvar blir det fornøyelig når Pettersen kommer med følgende uttalelse sic:

"Jeg vil innledningsvis takke avisen for at de allerede i overskriften slår fast det som ingen har hevdet, nemlig at Alta bataljon bevisst avga ild mot trønderne, og at slike påstander faller på sin urimelighet. Overskriften slår samtidig ettertrykkelig fast at dette også gjelder meg og min bok, siden jeg aldri har vært i nærheten av å påstå noe slikt".

Overskriften er klippet ut av min tekst av avisen og tar utgangspunkt i Pettersen og Lindegård Strandens artikkel der det antydes at det blir skutt fra Alta bataljon på trønderne mot bedre vitende. Det er med andre ord jeg som har skrevet dette! Sic: Påstanden om at Alta bataljon bevisst skjøt på trønderne faller på sin urimelighet.

Det er også med feste i disse uttalelsene jeg finner grunn til å poengtere dette såpass sterkt at påstanden blir påstått være absurd av instituttleder Fagertun. Denne karakteristikken er muligens et skudd for baugen for Pettersen, ettersom de fordekte antydningene han og Stranden kommer med, dermed også av Fagertun blir ansett som "Absurd’’. Her synes jeg Fagertun har uttalt seg etter intensjonen jeg hadde med påstanden, nemlig å få fram en reaksjon på disse antydningene som en gang for alle setter en stopper for dem. Dette bekrefter også Pettersen i dette utdraget, der han uthever at det har ingen hevdet og at dette faller på sin urimelighet.

Det er fra Fagertun Pettersen har hentet utrykket "absurd" og han bruker det med stor flittighet og totalt ute av sammenhengen uten at en på noe tidspunkt får vite hva som er absurd. Pettersen har utelatt at han kontaktet Altaposten i denne sammenheng og spurte om det er avisa som har forfattet overskriften (ref. kommentarfeltet). Det ble gitt tilsvar på at den var tatt ut av teksten min – og det er ut fra dette Pettersen konstruerer en ny påstand der han påstår at det er avisas vurdering. Dette kan så tvil om Pettersens troverdighet.

I sin innledende kommentar som han skriver under et ferieopphold i Thailand truer Pettersen med at han vil: "Fortelle enda verre ting om Alta bataljon".

Hva forteller dette? Det er en synliggjøring av Pettersens intensjoner med sine skriverier. Denne trusselen imøtegås også med en saftig kommentar i kommentarfeltet. Det viser hvordan trusselen oppfattes av leserne og viser også for så vidt ytterpunktene i debatten.

Det er ikke boka som utløser min kommentar.

Det er for det første Pettersens foredragsturneer der han forfekter sine påstander som fakta. Det er Pettersens promotering av det han skriver som en ukrenkbar sannhet. Det dukker opp flere og flere på internett som refererer til dette med undring og dårlig skjult tvil, men også med en mere sarkastisk tilnærming. Dernest er det Lindegård Strandens artikkel.

Pettersen setter til side beretninger av samtidige kilder som er på stedet i 1940 og deltar aktivt i hendelsene. Dahls beretning påstås å være tendensiøs og skrevet ut fra selvhevdelse, et forsøk på å erobre sannheten om det som hendte. Det kan selvfølgelig være en mulig fortolkning men da må Pettersen forklare årsaken til og virkningen av det.

Jeg tror ikke Dahl har behov for et slikt tilfang. Hans meritter før under og etter felttoget er mer enn tilstrekkelig til å så tvil om det. Pettersen har selv benyttet mye tekst på å bekrefte dette.

Dahl omtales også i sarkastiske vendinger som "Den store kriger". (Pettersen versjon 1) Dette blir fornøyelige når en har kjennskap til Dahls merittliste under den første verdenskrig og leser Pettersens egen beskrivelse av hvilke oppgaver han får under og etter krigen av den norske regjering og den militære ledelsen. Det må stilles spørsmål ved om Pettersen forstår innholdet i det han ramser opp.

I NOU 98 -12 finner man et PM fra Oblt Hans Børsheim fra mars 95 som omtaler Dahl. (En kilde også Pettersen har brukt)

SiC: Oblt.A.D.Dahl Bataljonssjef (46 år) Han var kanhende den beste norske bataljonssjef på Narvikfronten i 1940. Og i alle fall den eneste som tidligere hadde deltatt i krigshandlinger. Som ung løytnant deltok han i en engelsk avdeling i slaget ved Somme Frankrike 1916.

Børsheim deltok sammen med undertegnede i kommisjonens befaringen i bla. Gratangen for å gå gjennom Alta bataljons operasjoner. Pettersen viser selv til denne kilden har han ikke sett dette, eller har det ikke passet inn? I forbindelse med Lindegård Strandens artikkel ble jeg kontaktet av rasende lesere som viste til det som ble påstått i artikkelen. Jeg ble også kontaktet av Lindegård Stranden om å gi en uttalelse om innholdet. I all anstendighet ba jeg Lindegård Stranden om å korrigere flere av påstandene hun kom med, og viste til historisk kildemateriale og militærfaglige fakta som klart bestrider det hun har skrevet. Dette var hun ikke villig til. Hun ba meg skrive en kommentar. Det er det jeg har gjort og gjør nå, med andre ord skriver jeg nå på oppfordring.

Jeg ser at Pettersen går inn og korrigerer datoer i artikkelen til Stranden. Han tillegger Rødset å ha oppgitt feil dato, selv om Rødset er 100% sikker på de fakta han gir om skytingen nettopp den 25 april. Innholdet i artikkelen har han bidratt til og visst om fra den ble skrevet. Av kommentaren hans ser jeg også at han har lest kommentarene jeg kom med til Lindegård Stranden. Dette er interessant. Kanskje er det fordi Rødset oppgir at han blir skutt på den 25. april at Pettersen nå retter dette til 27.-28. april?

Jeg har tidligere konsentrert meg om å forklarede tekniske forholdene ved bombekasterskytingen på Rødset, men jeg kan i tillegg vise til bombekastertroppssjef Arnfinn Wærås beretning, som forteller at de først var på plass i vaktlinjen og starter skytingen den 26 april. Wærås forteller hva de skyter på. Det stemmer dårlig med skytingen på Rødset den 25. april. Kilden ble vist til i egen mail til Lindegård Stranden men ikke tatt hensyn til. Et annet moment er at Lindegård Stranden gir andre opplysninger i artikkelen om klart avgjørende forhold enn det Pettersen kommer med i sitt innlegg (versjon 2)

Igjen er det noe som kan så tvil om Pettersens omgang med sannheten? Visste han ikke at bombekasterne til Altabataljon først var i stilling den 26. april eller passet det best med hans prosjekt at det er Altabataljon som skyter på Rødset? Det er det som er noe av det primære budskapet i artikkelen til Lindegård Stranden godt hjulpet av Pettersen.

En må spørre: Hva er faktafeil og hva er konstruksjon her? Hvorfor kommer Pettersens korreksjon av faktafeil nå? Er det fordi han omsider har lest Alta bataljons Historie og sett hva Wærås skriver? Dette blir ytterligere betenkelig fordi Pettersen ved flere høve klart uttrykker at han har til hensikt å ramme myten om Alta bataljon.

Pettersen påstår gang på gang at det er faktafeil i det jeg skriver og viser til Nordmo. Nordmos påstander er tilbakevist eller nyansert og jeg har brukt Div 6 styrkelister som grunnlag. Jeg har påpekt at Nordmo kommer med regulære usannheter om en del av mine formuleringer. Jeg kan heller ikke se at Nordmo kommer med opplysninger som kan bidra til å forklare det om skjer i Gratangen. Det har han vel også selv for så vidt påpekt at han ikke gjør. Det er i hovedsak flisespikkeri på faktaopplysninger.

I tillegg her jeg funnet en rekke andre kilder som oppgir andre tall og datoer enn Nordmo og Pettersen, men jeg har ikke tenkt å hengi meg til flisespikkeri som i liten grad har betydning for forståelsen av det som skjer.

Lindegård Strandens artikkel utløste som sagt mitt engasjement i saken, og foranlediget min beslutning om også å gripe fatt i en del av Pettersens påstander. Jeg vil betegne Strandens håndtering av kritikken som usedvanlig ettersom hun i liten grad modererte det hun fikk kritikk for. Hun oppfordret også til den innledende kommentaren fra meg.

Da jeg innhentet det siste innlegget (Pettersen versjon 2) for et par dager siden fra internett så jeg til min forbauselse at det var gjort en rekke endringer til det opprinnelige innlegget (Pettersen versjon 1). De verste sarkasmene og personangrepene var fjernet eller pakket inn i tekst og språkbruken avdempet, men det var fortsatt nok å ta av mht. det som har vært hovedspørsmålet i debatten. Det var også lagt inn nye påstander. Enten har Pettersen gått i seg selv og moderert seg eller så er han blitt veiledet til en mere avdempet versjon. .

En hovedårsak til mitt engasjement har som sagt vært de promoterte påstandene og antydningene om at Alta bataljon skjøt på trønderne i flere situasjoner. Dette har det vært skrevet en del om. Jeg vil i liten grad gå nærmere inn på dette nå, unntatt der Pettersen har utelatt eller har manglende kunnskaper om fakta som han legger til grunn for sine påstander. Der slike vurderinger er brukt som grunnlag for kritikk av Dahl vil jeg likeledes påpeke nødvendige fakta.

Ettersom det er slike og tilsvarende forhold Pettersen promoterer i media og på foredragsturneer som ukrenkbare sannheter og fakta er det nødvendig å gripe fatt i det. Dette måtte nødvendigvis utløse en reaksjon på et eller annet tidspunkt. Boka er en av mange utgivelser om dette emnet, og for så vidt bare en stemme blant mange.

Pettersen har et siktemål utover dette nemlig å promotere budskapet utover bokutgivelsen for å spre det til flere. Pettersens påstander blir forsøkt gjort til et referansepunkt og fasit for det som hendte. Det finnes det intet grunnlag for.

En skal vel heller ikke se bort fra at foredragsturneene også kan ha hatt til hensikt å øke salget. Da må det en "sensasjon’" til og ting må settes på spissen, men slikt kan det bli reaksjoner på. Disse innledende kommentarene har som hensikt å peke på en del påstander, holdninger og avvik som grunnlag for og innledning til en nærmere analyse av Pettersens framstilling.

Pettersen har en lengere utlegning om det som skjer i de påfølgende dagene etter de avgjørende hendelsene i Gratangen. Jeg velger å ikke kommentere dette videre, da det vil kreve en del tekst. Jeg vil derfor i utgangspunktet konsentrere meg om å gå gjennom omstendighetene omkring den påståtte skytingen på det påstått angripende kompaniet, de mulige desertørene under kamphandlingene, påstander om Dahl som leder for Alta bataljon og deretter Pettersens forklaringer omkring det som skjer før og under angrepet på trønderne.

Avslutningsvis går jeg gjennom Pettersens budskap og formaning til befolkningen, de "lokale’", skademeldingen vedrørende skader påført Alta bataljons renommé og Pettersens videre forsvarsplaner.

En merkelig uttalelse fra Pettersen, som må oppfattes som en kontradiksjon av det han sier om Alta bataljon andre steder i teksten er følgende: "Dahl og hans bataljon kom seg aldri med i striden som ble utkjempet noen timer senere."

Dette utelukker så vidt jeg forstår at Alta bataljon på noen måte kan ha skutt på trønderne selv om det finnes intervjuer som faktisk forteller at Alta bataljon deltok aktivt fra om morgenen den 25 april. Setningen blir uforståelig når Pettersen selv refererer til skyting fra Alta bataljon. Hva Pettersen mener med dette blir kryptisk.

Pettersens beretning hviler på et sett av påstander. En av disse er tyskernes plassering av støttevåpnene. Det er med god grunn. Det er av avgjørende betydning at han får slått fast at disse ikke kan beskyte avdelingen som han påstår blir beskutt av Alta bataljon. Hele hans resonnement hviler på dette. Det gir ham grunnlag for å påstå at mellom 5 og 10 trøndere blir skutt av Alta bataljon uten at det refereres til hvor og når. Her oppgir Pettersen andre antall i andre skrivelser.

Pettersen forteller at han har rekognosert og resonnert seg fram til hvor de tyske mitraljøsene må ha stått, og derfra kunne de ikke skyte inn i det området avdelingene fra trønderbataljonen rykket fram i under tilbakemarsjen fra dødsmarkene nede i Gratangsbotn.

Det vil si: Befal fra verdens best trente og mest effektive hær på dette tidspunkt, hadde disponert støttevåpnene slik at de ikke kan skyte inn i det uttatte målområdet, og slik at de ikke kunne løse et av sine sannsynlige ildoppdrag! Det vurderer jeg som lite sannsynlig. Pettersen vet ikke hvor våpnene har stått eksakt, men kommer med en påstand om hvor de har stått. Den har han ikke har belegg for.

Pettersen som er en dyktig offiser i henhold til en av sine støttespillere i kommentarfeltet, drøfter ikke mulige andre plasseringer av disse våpnene. Mitraljøsen var et hovedvåpen under den første verdenskrig som var slutt bare 22 år før tyskerne angriper Norge. En må anta at tyskerne høstet noen erfaringer med dette våpenet som de har tatt med seg i soldatopplæringen. Om Pettersen har infanteriets befalsskole vil han muligens huske noe om bruk av mitraljøser, tekniske detaljer, taktiske og skytetekniske metoder som gjør mitraljøsene meget fleksible. Det muliggjør en rekke grupperingsalternativer og plasseringer.

Et mitraljøsemannskap trenger ikke å se målet bare de har god ildledelse. Mitraljøser kan ved hjelp av sitt stillverk systematisk dekke et betydelig område uten at målet det blir skutt på nødvendigvis blir sett av skytteren og uten at mitraljøsene blir sett, m.a.o. en mitraljøse kan beskyte et mål ved indirekte skyting. Enten vet Pettersen dette og uttaler seg mot bedre vitende, eller så har han ikke tenkt på eller ikke visst om dette og mulige alternativer for plassering av mitraljøsene. Dette passer også dårlig inn i Pettersen påstander. Bunnen detter dermed ut av Pettersens resonnement. Mitraljøsene kunne hatt en plassering der det kun var behov for maskeklaring og god ildledelse for å beskyte den påstått angripende avdelingen fra trønderbataljonen.

Det skal også bemerkes at målet for de to kompaniene fra trønderbataljonen som Pettersen påstår angriper enkeltvis, er et tysk kompani i utgravde stillinger. Trønderne angriper i oppover bakke og løssnø uten ildstøtte. De måtte regne med å bli påført store tap.

Både grunnleggende regler for styrkeforhold i angrepsoperasjoner, vær og føreforhold og terreng taler for at dette måtte gå galt. Pettersen vet heller ikke hvor støttevåpen var plassert i det tyske kompaniet oppe ved veien og hvilken ildplan som forelå.

Det tyske kompaniet hadde vært under beskytning fra Alta bataljon allerede fra om morgenen da det ble skytelys (Pettersen).

At de ble beskutt både forfra og tilsynelatende bakfra av tyskerne er fullt mulig. Likeledes kan dette ha vært koordinert med tyskerne nede i dalbunnen. Dette passer dårlig inn i Pettersens prosjekt. Jeg synes dette er et nødvendig korrektiv til Pettersens bastante påstander om at mitraljøsene ikke kunne beskyte mål fra stillingen han har bestemt at de var plassert i.

Det er også slik at det skytes med sporlys fra Alta bataljon på tyskerne. Sporlys som passerer over trønderne kunne ha blitt oppfattet som ild fra Altabataljon. Jeg går ut fra at Pettersen har vært med på framrykning med innlagt over og forbi skyting av våpen innskutt på faste linjer. Da har han kanskje også erfart at sporlysene kan synes farlig nær.

Pettersen forteller at han har snudd alle stener for å komme fram til den endelige sannhet omkring det som blant annet skjedde i Gratangen. Da må det være stener Pettersen enten ikke har visst om eller som Pettersen har snudd, men lagt på plass igjen fordi det som lå under ikke passet inn i hans prosjekt.

Under en av disse stenene lå desertørene. Dette er et ubehagelig tema som antagelig ingen har villet hente fram i debatten tidligere. Fenomenet er likevel ikke ukjent. Deserteringer var omfattende under kamphandlingene i Sør Norge. Roald Nilstuns Babn III/7 batteri har en saftig kommentar omkring dette i sin dagbok som også er tilgjengelig på internett.

Pettersen innrømmer greit nok at dette visste han ikke, men bestrider at det skjedde deserteringer under kamphandlingene i Gratangen. Pettersen bruker også uttrykket "rømt".

Han har likevel oppdaget at det deserterte 21 trøndere i andre sammenhenger. Dalmo og Pettersen bestrider antallet som oppgis i kilden jeg viser til, men erkjenner at det er desertører, eller slik han modifiserer det, soldater som har "rømt’’. Slik saken står er nå både undertegnede, Dalmo og Pettersen åpenbart enige om at det skjedde deserteringer fra Trønderbataljonen. Spørsmålet er hvor og når.

Alta bataljons soldater i Gratangen forteller om trøndersoldater som kommer enkeltvis og i grupper inn gjennom Altabataljons stillinger allerede om morgenen den 25 april. (Ref. også NOU 98-12) Pettersen påstår at to kompanier kommer som avdelinger. Det bekreftes ikke av Alta bataljons soldater (se Altabataljons historie) Er dette soldater som har "rømt" eller desertert? De er uten ledelse og kampene pågår fortsatt fram mot klokken 11 -1130.(Nordmo Pettersen) (ref. også NOU 1998-12)

Likeledes beretter Fenrik Roald Nilstun Babn. III/7btt i sin dagbok at det er trøndersoldater som dukker opp ved artilleriets grupperingsområde 5-6 km bak fronten allerede den 24. april. Er dette soldater som har "rømt’" eller desertert?

Eventuell omfattende desertering er vesentlig for forståelsen av hva som skjer i Gratangen. Ser en på omfanget og antallet kan det tyde på at antallet som deserterer er vesentlig større enn det som er referert til både av Pettersen undertegnede og Nordmo. Dette passer dårlig inn i Pettersens prosjekt. Opplysningene om desertering må undersøkes grundigere. Det er lite fruktbart å fornekte dette ettersom det later til å være et faktum. Det kan være en del av forklaringen på utfallet av striden nede i Gratangen.

Flere lokalhistorikere har utført et omfattende arbeid med intervjuer og gjennomlesing av dagbøker for å avklare hva som egentlig hendte nede i Gratangsbotn. I kommentarene framkommer det en rekke andre forhold og hendelser som er svært sensitive, og som antyder at også andre interne forhold i trønderbataljonen hadde vesentlig betydning for utfallet av striden. Dette blir for omfattende å gå gjennom i denne sammenheng, men kan være interessante kilder for Dalmo som har som intensjon å få klarhet i en uklar hendelse i sin avhandling. I Alta bataljons minneskrift har også en rekke sivile kilder uttalt seg nokså klart omkring det som skjedde.

Trøndernes beslutning om å gå i bivuakk innomhus på gårdene i Gratangsbotn utløser katastrofen trønderne blir utsatt for, men det utløser flere katastrofer som er lite kommentert. Tapene som ble påført Trønderbataljonen og de konsekvenser det fikk i ettertid har stått i sentrum for beretningene. Av minst like stor betydning er katastrofen som påføres de sivile fordi gårdene nå blir militære mål for tyskerne

En må stille spørsmålet: Hvilke vurderinger gjorde Trønderbataljonens ledelse omkring dette? De visste at fienden sto foran og bak dem, og de må ha forstått at ved å ta inn på gårdene gjorde de disse til militære mål for tyskerne. Tyskerne så sjansen til å slå ut en hel infanteribataljon, noe de også gjorde på bekostning ikke bare av mange soldaters liv og helse i trønderbataljonen, men også på bekostning av de siviles liv og levnet. Hus og driftsbygninger ble gjennomskutt og ødelagt, husdyr ble drept på båsene i fjøsene. Sivile ble drept og såret. De fikk hele sitt livsgrunnlag ødelagt. Dette på grunn av den bekvemmeligheten husene ga soldatene.

Jeg har mange ganger undret meg over hvor nøkternt de sivile som ble intervjuet uttaler seg, og hvor lite nag de bærer over det de ble påført. Riktignok var det tyskerne som iverksatte angrepet men det kom som en konsekvens av beslutningen bataljonsledelsen i Trønderbataljonen tok.

Jeg registrerer også en kommentar fra Gratangen i kommentarfeltet som påpeker at det var Alta bataljon som berget trønderne. Det er interessant. Det er nettopp det min kontrafaktiske vurdering viser i det innledende innlegget.

I Pettersens beretning er det ikke brukt mye tekst på dette. I Lindegård Strandens artikkel er dette kommet med, men konklusjonene blir merkelige og synes også å være preget av Pettersens prosjekt. Jeg vil anta at dette også passer dårlig inn i den fortellingen Pettersen vil ha fram i sin versjon. Pettersen har en interessant forklaring på årsaken til at trønderne søker ned i husene.

Pettersen sier i sin tekst: "Trønderbataljon var den eneste avdeling som gjennomførte sitt oppdrag da de gikk over Fjordbotneidet og besatte terrenget rundt Riksvei 50. 6. brigades angrep var mislykket og det ble sendt feile meldinger til trønderne at "det var like før det tyske kompaniet ville bli presset bakover mot Gratangen".

Trønderne ble av den grunn stående i timevis å vente på en fiende som aldri kom. Da kvelden nærmet seg ble situasjonen tilspisset. Våte, forfrosne, uten mat, varme og søvn måtte noe gjøres. La det med en gang nok en gang være sagt. Det var major Bøckman og hans avdeling som selv må bære hovedansvaret for tragedien som rammet dem noen timer senere. Mye kunne og burde vært gjort annerledes innad i Trønderbataljonen.

Det flere interessante opplysninger her. Det kunne vært enda flere om Pettersen hadde påpekt hva som kunne vært gjort annerledes. For det første løser ikke Trønderbataljonen oppdraget sitt. De forlater sine forberedte stridsstillinger, gir tyskerne mulighet til å besette dem, og legger seg til å sove innomhus på gårdene nede i dalbunnen. Det er noe helt annet enn å opprettholde stillingen på veien og hindre videre tysk framrykning.

For det andre er det åpenbart kommunikasjon mellom trønderne og andre avdelinger. Fienden blir klart definert til et kompani, dvs. en styrke (ca. 150 mann), langt under det som var nødvendig for å angripe en infanteribataljon. Det framgår at det tyske kompaniet er på vei bakover. Trønderne ble stående våte og forfrosne uten mat varme og søvn og vente på en fiende som aldri kom.

Mao. det forelå kommunikasjonsmuligheter mellom trønderne og øvrige avdelinger i området. Manglende kommunikasjon har vært brukt som en forklaring i flere sammenhenger som en årsak til trøndernes ulykke. Det framkommer av Alta bataljons historie at det blir tatt kontakt med Trønderne. Dette er blitt benektet.

Man visste altså at fienden bare var et kompani, (ca. 150 mann). Hva var sannsynligheten for at dette kompaniet ville angripe en infanteribataljon i forberedte stillinger? Antagelig ville tyskerne selv med hele sin relativt begrensede styrke (230 mann. Nordmo) under ingen omstendighet forsøke på det. Styrkeforholdet og normer for styrkeforhold i angrepsstrid tilsier det. Tyskerne var ikke amatører. Det var liten grunn til å anta at tyskerne ville angripe, til det var de for få.

Jeg undres over påstanden om at en hel infanteribataljon står våte og forfrosne i sine stillinger og venter på det tyske kompaniet. Det normale ville være umiddelbart å få ut oppklaring og overvåkning i form av patruljer og observasjonsposter for å få kontroll p å og overvåke fienden som de vet er på vei bakover (5-6 km unna). Deretter ville det være logisk å iverksette et angrep eller ildoverfall på det framrykkende tyske kompaniet for å nedkjempe det, eller påføre tap før det i det hele tatt klarte å angripe.

Beskrivelsen av Trønderbataljonens oppfølgning av disse opplysningene virker svært passivt og ikke i samsvar med grunnleggende taktikk. Initiativet er med andre ord overlatt til tyskerne. Istedenfor er det antagelig tyskerne som søker kontakt med trøndernes fremste ledd. De omgår bataljonen, overvåker hva som skjer og besetter stillingene straks trønderne forlater dem. Dermed er trønderne ille ute.

Det er også dette som fortelles i de tyske kildene. Kompaniet på Lapphaugen registrerer at de blir omgått og trekker ut av stillingen på Lapphaugen. De vet hvor trønderne er og størrelsen på avdelingen derfor angriper de ikke. De ser antagelig med forbløffelse hva trønderne gjør, besetter trøndernes stillinger uten kamp, vurderer dette som en unik anledning til å slå ut det de antagelig vurderer som den største trusselen i området.

Deretter angriper de trønderne. Her er igjen en rekke klokkeslett og antall oppgitt i div kilder forskjellig fra det som er blitt påstått å være det korrekte.Lindegård Stranden beskriver situasjonen i trønderbataljonen enda mere avdempet. "Men tyskerne er ikke å oppdage i Gratangen i kveld’".De var nok der, men de var ikke å se fordi de ikke ville bli sett. Pettersens redegjørelse om at bataljonen faktisk visste om kompaniet nevner hun ikke. På dette grunnlaget blir beslutningen om å søke ned i dalbunnen ytterligere uforståelig.

Hvorfor er trønderne forfrosne og uten varme og mat? Bn 1/IR12 hadde et tren på 81 hester og et stabskompani. Dette trenet fraktet mat, ammunisjon, kokeutstyr, ved, telt og annet bivuakkutstyr mm. for at bataljonen skulle være i stand til å føre strid over flere dager i det oppdraget de hadde fått. Hvor var trenet og stabskompaniet? Hvilke rutiner var etablert under den to dager? lange marsjen som Lindegård Stranden viser til?

I og med at bataljonen var gruppert i en stridsstilling med fienden både foran og bak måtte det også settes opp en bivuakk med telt og muligheter for hvile, mat og drikke. Den 18.7.2019 skriver Lindegård Stranden i sin artikkel der Pettersen brukes som kilde "Overnatting foregikk i telt. Fremrykking var med hester og utstyr. ‘’ Et bilde av en teltleir med vedfyrte 16/20 mannstelt opprettet av BN 1 /IR 12 på Fjordbotteneidet er lagt ved artikkelen. Jeg formoder at dette dokumenterer at trenet er med? Rødset leier en hest nede i Gratangen, var dette en av hestene i trenet? Påstandene til Stranden og Pettersen blir dermed uforståelige. Ressursene til å overnatte eller hvile, spise, lage varm mat og drikke er ut fra denne beskrivelsen tilstede. Hvorfor går de ned i Gratangen og oppgir sitt oppdrag? Dette er et sentralt spørsmål å få svar på som en del av forklaringen omkring nedkjempingen av Tønderbataljonen..

Uten forlegningsmuligheter og forsyninger ville det være svært vanskelig å opprettholde en effektiv strid over flere dager. Jeg kan vanskelig forestille meg at trønderne etter lang forutgående tjeneste på nøytralitetsvakt ikke hadde gode rutiner på det. Jeg vil tro at de som hadde dette som oppgave, samtidig med gravingen av stillinger, fikk opp telt og fikk kokt varm drikke og laget varm mat, dersom trenet og stabskompaniet hadde fulgt med avdelingen fram. Noe annet ville være et uvanlig brudd på rutinene i en bataljon. Varm drikke ville også kompaniet være i stand til å lage. Dette er forutsetninger for at avdelingen skal fungere.

Det er andre kilder som ikke nevner de forberedte stillingene som trønderne graver ut, men påstår at de går direkte ned i Gratangen og tar inn på gårdene. Jeg forutsetter her at Pettersens versjon er riktig. Den bekreftes også av tyske kilder. Tyskerne beskriver hvor stor avdelingen er og hvor den er gruppert.

I NOU 1998 12 s 33 refereres General Carl Gustav Fleischer sic: ‘’ Nøytralitetsvakten høsten og vinteren 1939-40 var en hard prøve for mange avdelinger, de slet meget ondt men blev herdet, de blev samøvet og de lærte og greie seg selv. De blev avdelinger som kunne brukes i krig’’

Trønderbataljonen var nettopp en av disse avdelingene.

Selv har jeg også blant mine mange motiverte og dyktige soldater, hatt trøndere og nordmøringer under min kommando. Gjennomgående var dette pålitelige karer med et uoppslitelig humør, praktisk sans, og en lun humor Et grunnleggende prinsipp er å ta vare på soldatene, en mett og varm soldat er en god soldat. Jeg tror ikke dette ble unnlatt i denne situasjonen og da særlig på grunn av de rådende forhold.

Det er også konkrete opplysninger om Alta bataljons tren. Hestene tar seg fram på truger og har med seg det de trenger for dekke soldatenes behov for mat varme og hvile. For Alta bataljons vedkommende sies det helt konkret at trenet kommer etter hovedstyrken. Trenet går ikke ned i Gratangen. Soldater i Alta bataljon beskriver også at maten etter hvert blir oppspist før trenet kommer.

Beskrivelsene av situasjonen i Trønderbataljonen blir dermed uforståelig og gjør meg mer og mer nysgjerrig på hva det er som hender som leder fram til de fatale beslutningene som tas. Pettersen og Strandens beskrivelser er motstridende og henger ikke sammen med normale rutiner i en infanteribataljon. En slik stakkarsliggjøring av trønderne står i sterk kontrast til Fleischers beskrivelse og mine egne erfaringer.

Uansett er det åpenbart at den første tabben trønderne gjør er at de ikke sender fram patruljer som får kontakt med fienden og overvåker fienden. Det må ha vært flere andre årsaker til at Trønderne søkte ned på gårdene, ikke bare kritiske behov for mat søvn og hvile. Bataljonen var utrustet og trenet for strid under vinterforhold. Årsaksforklaringen blir for enkel.

Alta bataljonen var igjennom tilsvarende belastninger, gikk i normal feltbivuakk og bataljonen var neste dag stridsdyktig. KP 1 var sendt fram foran resten av avdelingen allerede om kvelden den 23.april.

Jeg vil anta at det ikke var tilfeldig at Altabn og BN 1 IR 12 ble satt inn som fremste bataljoner. Alta bataljon hadde vært mobilisert og innkalt til krigstjeneste som nøytralitetsvakt i nærmere tre måneder (nov 1939–jan1940) mens kamphandlingene foregikk på finsk side av grensa. Det var mørketid, vinter og høy beredskap. Avdelingen var m.a.o. godt tilvent vinterforhold og krigshandlinger. I tillegg hadde mange av soldatene yrker der geværet var i daglig bruk.

Dahl brukte tiden etter hjemkomsten til å korrigere svakheter og det ble iverksatt etterutdanning og spesialutdanning av et antall frivillige. 90 mann ble utdannet til et skikompani. Dvs deler av bataljonen hadde vært mer eller mindre i kontinuerlig tjeneste store deler av vinteren.

BN 1 IR 12 overtok nøytralitetsvakten etter Alta bataljon i januar og sto i tjeneste fram mot krigsutbruddet. I hvert fall en del av soldatene var inne til førstegangsopplæring. De ble sendt fra Sør-Varanger til Narvikavsnittet.

Jeg vil anta at disse bataljonene var to av de best utdannede og best trente bataljonene som ble innkalt. Antagelig var det også derfor de ble satt inn i første linje. Den observante leser ser også at det er skolekompaniet som fanger opp den første tyske frammarsjen med godt resultat.

Mao. stridsledelsen bruker tre av sine best utdannede avdelinger (se NOU 1998-12) i front, Alta bataljon, Trønderbataljonen og Skolekompaniet. Det er neppe tilfeldig

Det må ha vært en overraskelse for tyskerne at det dukket opp fire bataljoner i en angrepsoperasjon som truet med å avskjære videre framrykning på flere steder i et overhendig vær. Dette var noe helt nytt i felttoget i Norge. I Sør-Norge var det ingen tilsvarende operasjoner av norske styrker.

Nedkjempningen av Trønderbataljonen blir derfor også en katastrofe som betydelig svekker kampkraften og de videre kamphandlingene. En av de to antatt best utdannede og trente bataljonene ble satt ut av spill for deltagelse i de umiddelbart påfølgende kampene.

Del 2

Både i Versjon 1 og 2 av sitt innlegg går Pettersen igjen til angrep på Dahl. Han bruker blant annet sarkasmen ‘’ Den store kriger’’. Var ikke Dahl en stor kriger? Pettersen bruker mye tekst på å forfekte at han ikke var det. Det blir fornøyelig når Pettersen ramser opp Dahls meritter i etterkrigstida.

Han utpekes til leder for den Norske Militærmisjonen til Finnmark i november 1944.Dette er et sensitivt oppdrag som det knytter seg stor usikkerhet til. Dahl etablerer et godt forhold til russerne og den utpekte fylkesmannen Peder Holt. Han bygger opp en styrke på nærmere 3000 mann (på størrelse med den norske hæren i Storbritannia) og iverksetter operasjoner vestover i fylket. I mai 1945 står de norske styrkene ved Troms grense. Hvorfor får Dahl dette oppdraget av den norske regjering og den militære ledelse?

Dahl utpekes deretter til sjef for Distriktskommando Nord. Dette er også en vanskelig og krevende oppgave. Nord-Norge skulle gjenoppbygges sivilt og militært. Det hersket stor usikkerhet omkring russernes intensjoner, og det skulle etableres en grense mellom Norge og Sovjetunionen. Det hadde en ikke hatt tidligere.

Sist, men ikke minst utpekes Dahl senere som sjef for Den Norske Tysklandsbrigaden. En er i oppstarten på den kalde krigen og trusselen fra. Sovjetunionen oppfattes som betydelig. I den sensitive situasjonen er det Dahl som blir brigadesjef. Er det fordi han oppfattes som en stor kriger av den norske regjering og den militære ledelsen at han får disse oppgavene? Antagelig er det slik. Det går en rød tråd av operativt viktige oppgaver gjennom Dahls karriere. Pettersen blir dermed nokså alene med sine sarkasmer omkring Dahl, muligens med støttet av en hovedfagstudent og en forfatter til.

Det er antagelig heller ikke noen tilfeldighet at Dahl gis stillingen som sjef for Altabataljon i den sensitive situasjonen i Finnmark i mellomkrigstida (ref Einar Niemi’’ Den finske fare.’’) Dahls meritter fra den første verdenskrig kan den enkelte lese i Dahls biografi som ligger på Internett. De taler for seg selv. At Dahl og Alta bataljon settes inn som nøytralitetsvakt på den da norsk finske grensa under vinterkrigen er neppe heller noen tilfeldighet av samme grunn.

Det er en merittert bataljonssjef som settes inn i Gratangen med sin bataljon. Bataljonen har erfaring og trening fra flere måneder som nøytralitetsvakt på den norsk finske grensa under vinterkrigen. Det er en godt samkjørt, forberedt, motivert og trenet bataljon som ankommer fronten. (Ref. C.G.Fleischer NOU9 8 -12). Jeg vil med god grunn påstå at Alta bataljon var en av de beste om ikke den best trenede og mest samkjørte bataljonen som ble satt inn. Bataljonssjefen var den eneste av bataljonssjefene med krigserfaring. At de lykkes godt i sine oppdrag er ikke så overraskende.

Petersen er særlig kritisk til at Dahl ikke setter i gang et angrep ned i Gratangsbotn. Det kan virke som Pettersen har vesentlig større forventninger til Alta bataljon enn de øvrige bataljonene som deltar i operasjonene 24.-25. april. Angrepet på Lapphaugen er gått i stå på grunn av utslitte soldater i overhendig vær. Trønderbataljonen har søkt inn i hus på grunn av mangel på søvn og hvile. Alta bataljon har hatt tilsvarende strabaser, men er tydeligvis ikke rammet av de samme problemene som de øvrige avdelingene, ettersom Petterson mener at de er fult kapable til å sette inn et angrep som skal løse den katastrofale situasjonen trønderne er kommet i etter at de har tatt inn på gårdene i Gratangsbotn.

Pettersen vil med andre ord fylle på med en bataljon til slik at det etter hvert blir mellom 1000 og 1500 mann. (Jeg bruker 1000 til 1500 mann ettersom det er et åpent spørsmål om hvor trenet og deler av støtteavdelingene befinner seg) på dødsmarkene nede i dalbunnen, for å angripe de 67(Nordmo) tyskerne som er i ildkamp med Trønderne. Tyske støttevåpen, mitraljøser og bombekastere og det tyske kompaniet i Trøndernes stillinger, ville ha fått mål nok å skyte på

Om man også i dette tilfellet forholder seg kontrafaktisk til Pettersens påstand og forutsetter at angrepet faktisk blir iverksatt, hva ville dette ført til?

Innledningsvis må en spørre om hvilken tidsplan Pettersen ser for seg fra angrepet på trønderne settes inn ca. kl. 04.50, og fram til angrepet ned i dalbunnen kan iverksettes av Altabataljon? Når er tidligste tidspunkt for innsetting av angrepet? Ser han for seg en normal stridsutvikling, eller skal det settes inn et angrep ned i dalen uten at en har større innsikt i hva en begir seg ut på?

Dersom det er forutsatt en normal stridsutvikling, så skal det oppklares og rekognoseres, det skal gis ordrer, bataljonen skal sammendras og omgrupperes for angrep under meget vanskelige føre og værforhold, og det skal gjennomføres en framrykning til utgangsstillingen for angrepet.

Artilleri og egne støttevåpen skal samordnes i en ildplan, og det skal iverksettes ildforberedelser. Det berettes om opptil 3 m snø for å komme ned til fast grunn for å få plassert bombekasterne i stilling og få skutt fast fotplatene.

Soldatene er slitne etter en lang marsj i løs snø og ekstremt vær. Værforholdene er fortsatt vanskelige den 24.-25. april.

Pettersen kommer ikke med detaljer som dette, han mener bare at Dahl skulle ha angrepet og at det er en fundamental feilvurdering at han ikke gjør det. Hvor lang tid forberedelsene ville ta og når angrepet skulle settes inn sier han ikke. Kampene er over kl 1100 - 1130 (Pettersen Nordmo) 25 april, og tyskerne begynner å trekke ut av dalbunnen.

Ville det vært mulig å få til et kontrollert angrep på en fiende en i utgangspunktet ikke har oversikt over innenfor denne tidsrammen, 5-6 timer i beste fall? Neppe. Kampene ville antagelig vært over eller i en avsluttende fase, og angrepet ville ikke hatt noen hensikt. De største tapene var antagelig for lengst påført trønderne.

Hva skulle en angripe? Det er 67 tyskere nede i Dalbunnen spredt på flere lokaliteter. Over 700 trøndere som er delvis gruppert på gårdene og delvis på flukt opp gjennom liene eller tatt til fange.180 fanger er på marsj i området (her finnes det også andre kilder med andre tall)

Sist men ikke minst er det sårede soldater, sivile, kvinner og barn, sårede husdyr og det som av sivile kilder beskrives som kaos på de enkelte gårdene.

Det er også to kompanier som Pettersen påstår forsøker å bryte ut av omringningen, for å iverksette det påståtte angrepet på den tyske avdelingen oppe ved veien.

Alt befinner seg på et relativt begrenset område med fullt innsyn fra det omkringliggende lendet. Dette er det meget kompliserte bilde av situasjonen nede i Gratangsbotn. Det er svært vanskelig å skille venn, fiende og sivile

Inn i dette skal det, i lyse, settes inn et bataljonsangrep med ildstøtte, under beskytning av fiendens støttevåpen (bombekastere, tunge mitraljøser) og et kompani i trøndernes stillinger oppe ved veien.

Hva skulle en oppnå, og hva ville virkningen av angrepet bli?

Det sier Pettersen ingenting om. Med all sannsynlighet ville dette medført store sivile tap, enda flere drepte trøndere, et antall drepte og sårede i Alta bataljon, og en håpløs taktisk situasjon der det ikke blir tatt noe lende av taktisk eller operativ verdi,

Dahl gjør sannsynligvis en riktig vurdering av situasjonen. Etterretningsgrunnlag, tidsforhold, styrkeforhold, tapssannsynlighet, taktisk gevinst, omstendighetene nede i dalbunnen og de påfølgende operasjoner, tilsier at dette var en korrekt avgjørelse. Ingen av de detaljene jeg har påpekt er nevnt av Pettersen. Det er igjen en påstand som ikke er konsekvensanalysert eller faglig gjennomtenkt.

Pettersen virker særlig opptatt av Dahls feilgrep. Dette overskygger en nyansert vurdering av andre mulige løsninger, og styrker påstanden om at det er Dahl som er et av hovedmålene for hans kritikk. Dahl hadde ingen ordre om å angripe. Det er et godt militært prinsipp å følge ordre. Det kan være årsaker til ordren som får konsekvenser om den ikke følges. Han hadde derimot ordre om å være reserve og gruppert på Fjordbotteneidet. Dette står i sterk kontrast til Pettersens påstand om at Trønderbataljonen var den eneste avdelingen som gjennomførte sitt oppdrag.

Hvilke hensikter hadde stridsledelsen med å sette inn to av sine beste avdelinger i front? Trønderne skulle ta og avskjære veien. Alta bataljon er avdelingen de skal bruke dersom de ikke klarer det. Alta bn. kan også sikre et forsvar i dybden til man får fram avdelinger som kan overta denne oppgaven.

Det er nettopp det som skjer de påfølgende dagene. Stridsledelsen sender fram skolekompaniet og de andre bataljonene følger på. Deretter angriper Alta bataljon. Om trønderne hadde lyktes og blitt liggende som en propp på veien, ville antagelig Alta bataljon bli satt inn i angrep for å beholde initiativet og de øvrige bataljonene ville fulgt på.

Det er også nettopp det som skjer etter hvert, men det tapes tid og overraskelse ved trøndernes uheldige skjebne. Tyskerne gjenerobrer aldri initiativet i operasjonene etter dette og kommer på defensiven. Var dette en dårlig beslutning av Dahl? Nei, hele operasjonen er meget godt fundert fra Dahls side og gir svært gode resultater med små tap bortsett fra i Trønderbataljonen.

Hvilken avdeling bekjemper den tyske frammarsjen for deretter å angripe og driver tyskerne ut av Gratangen? Alta bataljon! I de påfølgende kampene gjenvinner tyskerne aldri initiativet.

Pettersen kommer med en uttalelse om at det samordnede angrepet på Lapphaugen og Gratangen ikke skulle vært iverksatt på grunn av værforholdene. Jeg vil tro værforholdene var minst like krevende for de tyske/østerikske mellomeuropeerne. Været hindret observasjon og bruk av fly. Overraskelsesmomentet kunne dermed utnyttes fullt ut. De norske avdelingene som ble satt inn var godt trenet under vinterforhold. Jeg vil anta at været bidro til at tyskerne kom på defensiven. De var også tallmessig underlegne. Trønderbataljonen som tyskerne vet en del om, betegnes som en elitebataljon av tyskerne. Det var derfor viktig for tyskerne å nøytralisere denne bataljonen

Igjen blir spørsmålet om Pettersen egentlig forstår innholdet i det han sier? Under de samme forutsetningene der han mener at de øvrige avdelingene ikke burde angrepet, vurderer Pettersen Alta bataljons angrep som fullt gjennomførbart! Det ville i så fall med stor sannsynlighet blitt den tredje katastrofen i Gratangsbotn.

Jeg er også i tvil om Pettersen kan ha gjort særlig grundige analyser av virkningen et angrep ned i Gratangen ville hatt på de to bataljonenes taktiske situasjon og stridsevne i ettertid, og dermed konsekvensene for de videre operasjonen.

En enkel kontrafaktisk analyse gir en rekke svar som Pettersen burde ha forstått og påpekt

Ved Lapphaugen ligger Babn III/7 batteri. Batteriet har beskutt Lapphaugen og Nordmo påstår at det tyske kompaniet på Lapphaugen har forlatt Lapphaugen allerede den 24 april. Hvorfor nevner ikke Pettersen noe om samordning med artilleriet? Det er åpenbart samband med bakenforliggende avdelinger. Batteriet har åpenbart ikke flere ildoppdrag på Lapphaugen etter at tyskerne er trukket ut.

Artilleri er et fleksibelt effektivt våpen og tyskerne hadde stor respekt for Babn III/7 batteri under de senere kampene. Babn III/7 batteri bidro sterkt til at fjellkrigen var vellykket. Det poengterer mange av soldatene. De følte seg vesentlig bedre til mote når artilleriet la målene under effektiv beskytning. Det bidro til reduserte tap.

Har Pettersen undersøkt hvilken samordning det var mellom batteriet og Trønderbataljonen som fremste bataljon Var det faktisk slik at et hovedvåpen som artilleriet ikke var samordnet med fremste bataljons strid?

Ble det gjort noen form for forberedelser til å støtte trønder bataljonen som fremste avdeling den 24 april? Hvor var bataljonens bombekastere? Hvilken ildplan forelå?

Kan Pettersen ha oversett enda en stein som burde vært snudd? Det er åpenbart at en rekke av de problemer Trønderne kommer opp i kunne vært løst ved fleksibel bruk av artilleri/bombekastere. (Med forbehold om observasjonsforhold)

Dette er et spørsmål av større betydning enn Pettersens kritikk av Dahls manglende initiativ til å skape enda en katastrofe nede i dalbunnen gjennom et oppdrag han ikke hadde fått.

Det kan virke som Pettersen er så opptatt av sitt prosjekt at han unnlater eller glemmer å drøfte flere grunnleggende faktorer for utfallet av striden i Gratangen, som kan være vesentlige årsaker til at det gikk som det gikk.

Han har besluttet hvor problemet ligger og hva den riktige versjonen er.

En annen merkverdighet i Pettersens beretning er de to kompaniene som bryter ut av omringningen. Dvs. 2 av Trønderbataljonens 3 geværkompanier bryter ut av omringningen, etterlater nærmere 100 døde og sårede og resten av bataljonen i slaktehusene på gårdene.

Det er 67 (Nordmo) tyskere som angriper. Selv om Pettersen er kritisk til at jeg gir denne opplysningen, så gjentar jeg dette gang etter gang, slik at leseren hele tiden blir minnet om hva styrkeforholdet er, og hva trønderbataljonen ikke klarer å håndtere.

Det er nemlig særdeles viktig selv om det ikke er oppgitt i Pettersens beretning (Dette liker ikke Pettersen. Det gir han uttrykk for.)

Hvorfor settes det ikke isteden inn et motangrep på de 67 tyskerne? De to kompaniene (ca. 300 mann) har god sjanse til å lykkes ettersom styrkeforholdet er til fordel for trønderbataljonen, og værforhold hemmer tyskernes bruk av støttevåpen. Bataljonens bombekastere er helt ute av fortellingen. Hvor er de? Står de igjen i stillingsområdet? Er de gruppert på en av gårdene? Hvilken ildplan har de? Hvorfor legger de ikke styrken oppe ved veien og tyske støttevåpen under ild?

Dette får vi ingen forklaring på av Pettersen. Han henger hele ansvaret på Dahl. Det er Dahl som skulle ha ryddet opp i dette.

Jeg gjentar enda engang: En fullt oppsatt infanteribataljon klarer ikke å håndtere 67 angripende tyskere, selv om det av Pettersen blir påstått at det er frigjort en stor nok styrke (ca. 300 mann) i trønderbataljonen til å sette inn et motangrep.

For å nedkjempe tyskerne skal Pettersen ha enda en infanteribataljon ned i gryta for å få kontroll på situasjonen, dvs.1000-1500 (Jeg bruker 1000 til 1500 mann ettersom det er et åpent spørsmål om hvor trenet og deler av støtteavdelingene befinner seg) mann skal til for å nedkjempe den lille tyske styrken! At veien og tyskernes hovedframrykningsakse da blir overlatt til tyskerne ved at Alta bataljon også er sendt ned i dalbunnen nevner han ikke

To kompanier forsvinner ut av hovedstyrken nede i dalbunnen ifølge Pettersen, for å sette inn to uavhengige angrep som vi aldri får beskrevet effekten av. Hvilke kompanier dette er får vi ikke vite. De skal angivelig angripe den tyske styrken oppe på veien som har vært under beskytning av Alta bataljon allerede fra om morgenen den 25 april (Pettersen). Angrepene nevnes ikke i de tyske kildene Han bruker derimot situasjonen kompaniene kommer ut for, til enda et angrep på Dahl.

Altabataljon beskyter området oppe ved veien. Jeg gikk gjennom dette allerede i mitt første innlegg. Her dokumenteres det hva det skytes med og på. Det finnes til og med et videointervju av en av skytterne der han refererer til ildordren han får og effekten av skytingen

Pettersen påstår at det er Dahl som gir ordre om dette og at Dahl benekter dette i ettertid. Det er selvfølgelig ikke bataljonssjefen som leder ildgivningen på det enkelte våpen. Han har gitt sine ordrer til kompanisjefene som igjen har gitt sine ordrer til troppene. Detaljgruppering og mål planlegges av troppssjefen Ildgivningen i troppene ledes av troppsjefene eller lagførerne alt etter viktigheten av oppdraget.

Tyske kilder beretter at de ikke kommer videre på grunn av usedvanlig sterk ildgivning. Selvfølgelig skyter Alta bataljon på tyskere som rykker fram langs sin hovedframrykkningsakse, veien. De bekjemper også tyskerne i stilling ved veien effektivt. Hva er det Pettersen vil fram til? Overskygger hans prosjekt så til de grader sunn fornuft at han fullstendig mister fokus?

Mitraljøsene bruker sporlys. Ildgivningen er klart synlig. Den må ha foregått i flere timer før Trønderne når opp til veien. Beveget trønderne seg inn i ildområdet for mitraljøsene under den godt synlige skytingen så blir de mål. Med en smule fornuft forstår man det. Hva skal en oppnå med angrepene? Tyskerne er jo allerede observert og under beskytning av en infanteribataljon. De tyske rapportene beskriver skytingen som så effektiv at de ikke kommer videre.

Hva er virkningen av denne påståtte skytingen på trønderne? Det får vi ikke vite. Å påstå at skytingen på trønderne utløses av en direkte ordre fra Dahl blir totalt uforståelig. Er dette enda en av Pettersens fordekte påstander? Jeg har vanskelig for å forstå at trønderne ikke registrerer det som skjer og tar forbehold. Hensikten med utbrytningen er å angripe tyskerne ved veien. Styrkeforhold, føre og lendet tilsier at angrepet på styrken oppe ved veien har liten sjanse til å lykkes, og jeg ser bare en grunn til at trønderne ikke blir fullstendig nedkjempet, og det er Alta bataljons ildgivning som gjør det vanskelig for tyskerne å bevege seg på og i tilknytning til veien. Om Dahl personlig hadde gitt ordre om å beskyte alt på veien ville en slik ordre også for så vidt vært på sin plass men det ville være svært uvanlig om bataljonssjefen gikk så detaljert inn i situasjonen.

En ordre fra Dahl ville heller ikke avveket fra ordren mitraljøseskytterne sier at de fikk. Den tyske framrykningen foregikk langs veien. Det skytterne forteller Schanke er det samme som skytterne beretter om både i intervjuer og samtaler. Jeg finner det både logisk og dokumentert. Alta bataljon fanger opp den tyske framrykningen og gjør nettopp det bataljonen er forutsatt å gjøre.

Alta bataljon bekjemper den styrken trønderne sier at de skal angripe. Det kan tyde på at de ikke er klar over at det er tyskerne Alta bataljon skyter på.

Trønderne har mao. ikke samordnet angrepet med Alta bataljon. Det skal her også bemerkes at trønderne iverksetter disse angrepene for å forsøke å løse deler av oppdraget de har fått. Det lykkes de ikke i.

Pettersen har en lengre avsluttende redegjørelse der han egentlig bare går gjennom sine påstander, avkrefter at han overhode har noen intensjon om å nedsnakke Alta bataljons innsats, og igjen viser til at Alta bataljon er forfordelt med hensyn til ære og positiv omtale

Han påpeker at etterkrigsgenerasjonen i Alta, Vest-Finnmark, Finnmark er forført med usanne beretninger om Alta bataljons innsats. At etterkrigsgenerasjonen er vokst opp med fedre som kjempet i Alta bataljon som forteller om sine egne opplevelser hjemme, faller ham åpenbart ikke inn. En må anta at det de forteller har feste i virkeligheten. Pettersen bemerker også i sin første mail fra Thailand at han har mottatt takksigelser fra de etterlatte for at han nå har fortalt ‘’ Det alle vet’’. Fortielsene har vært tunge å bære for de etterlatte, så tunge at de ringer opp Pettersen i Thailand for å gi ham støtte etter mitt første innlegg.

Dette bestrider jeg sterkt. Her har Pettersen intet belegg for det han sier. Det kan i denne sammenheng være interessant å ta med et sitat fra NOU 98-12 som viser veteranenes holdninger ut fra den behandling de fikk i etterkrigstiden sic.

Utvalget var kjent med at mistilliten hos veteranene kunne være stor; de opplever seg så forurettet at alle tiltak fra samfunnets side blir møtt med ganske stor mistenksomhet. Det ble derfor lagt stor vekt på at de undersøkerne som skulle møte veteranene, måtte være så godt forberedt som mulig. De måtte ha et skikkelig kjennskap til krigshandlingene i 1940 og forholdene rundt disse.

Pettersen angriper professor Frank Aarebrots fornøyelige kortversjon av historien der Alta bataljon har fått stor plass. Jeg synes faktisk Aarebrots kortversjon både er morsom, sjarmerende og fortalt med stor entusiasme og humor. Den må tas for det den er. Det er jo bra at universitetet i Bergen har vist interesse for Alta bataljon, og gledet en og annen av de på det tidspunkt forhåpentligvis gjenlevende veteranene med hederlig omtale, selv om det kanskje er litt "over the top’’. Det skal mye hårsårhet og smålighet til for å reagere negativt på den.

Aarebrot var jo til og med professor med en betydelig merittliste og er vel egentlig derfor mer troverdig akademisk sett enn Pettersen? Jeg tror kanskje jeg bruker et opptak av Aarebrots versjon som underholdning for mine barnebarn om barne-tv skulle svikte. Det tror jeg blir mer oppbyggelig, lettere tilgjengelig og mere identitetsskapende for framtidige gode finnmarkinger enn Pettersens utlegninger.

Pettersen mener at det foreligger en fortegnet versjon av det som foregikk på Narvikfronten. Det er nå en ny gjeldende "versjon" av det som foregikk. Dahls versjon gjelder ikke lenger. Det er skapt klarhet i hva som egentlig skjedde.

Mao han gjør nettopp det han sier at han ikke gjør, bekrefter og gjentar de påstandene han tidligere har kommet med og legger til noen nye. Så slår han fast at han nå har satt normen for hvordan dette skal oppfattes

Hvilket belegg har han for påstandene? De er i stor grad Petersens egne funderinger ofte uten feste i en helhetlig vurdering og ofte med en konstruert slagside som skal underbygge hans uttalte prosjekt

Han gjentar også mitt ved flere høve uttrykte budskap, om at alle bataljonene som kjempet på Narvikavsnittet gjorde en likeverdig og hederlig innsats. Pettersen og undertegnede er om ikke annet enige om det.

Pettersen har en oppfatning om at jeg vil være med på både å grave skyttergraver og påta meg ytterligere fronttjeneste. Jeg er pensjonert så jeg tror jeg avstår fra det. Det blir for mye møkk som skal spas, gjørme som må dreneres, tunge stener som skal flyttes, berg som skal sprenges og tørr sand som renner ned i grava igjen om den blir dyp.

Dette vet jeg som tidligere pionertroppsjef alt om. Jeg kunne muligens fått noen av mine dyktige pionersoldater til å hjelpe meg, men jeg tror ikke jeg bryr dem med det. Det har hverken jeg eller de betalt for. Jeg har andre interesser, fordypningsemner og planer. Det har vel de også.

På oppfordring kan jeg vel som nå, alltids delta på en batalje eller to, bare for å friske opp gamle minner..., hvis jeg har tid.

Med Pettersens versjon som den gjeldende regner jeg med at det kan bli flere og mere iherdige enn meg som etter hvert finner fram spade og hakke.

Jeg tenker at jeg holder meg til A.D Dahls versjon.

Forordet på A.D. Dahls bok lyder slik: Den beretning jeg her gir, er nedskrevet i Skottland høsten 1940 og basert på erindringer og dagboksopptegnelser ført under krigen. [...] Den er først og fremst blitt til som et ønske om å yte en hyllest til Alta bataljons befal og soldater, som med utilstrekkelig øvelse og dårlig utstyrt med våpen og ammunisjon sultet, frøs og sloss i to måneder i snø, sludd og søle mot verdens best øvede og best utstyrte soldater; som i 1 1/2 måned var i forreste linje dag og natt uten avløsning, og som i løpet av denne tiden skaffet seg slik respekt hos sine motstandere at tyskerne i senere beretninger har meddelt verden at Alta bataljon var en "eliteavdeling som bestod av kadetter og befalselever". Dette skulle være forklaringen på at den klarte å drive dem ustanselig tilbake inntil de juni 1940 stod med ryggen mot veggen oppe ved Bjørnfjell på svenskegrensen. Sannheten er at Alta bataljon, som alle norske avdelinger i 1940, var utstyrt med altfor lite befal og at dens soldater for 95 prosents vedkommende bestod av fiskere og småbønder fra Vest-Finnmark. Da jeg kom til London etter at våpnene var nedlagt, skrev sjefen for 6. divisjon general Fleischer, den 7. juli 1940 i en innberetning til H.M. Kongen bl.a. at det"- – med bataljonen - Alta bataljon – ble nådd uventet store taktiske resultater. Det er ikke for meget sagt at bataljonen har kunnet sidestilles med berømte avdelinger i andre lands hærer..."

Så vidt jeg forstår har jeg også ifølge Pettersen skadet Alta bataljons renommé.

Det visste jeg ikke. Da har alle innsamlinger av historisk materiale i form av nedtegning av beretninger, intervjuer, innhenting av billedmateriale, innsending av nyoppdagede arkiver til statsarkivet, utgivelser av minnehefter, bataljonsnytt, foredrag og bøker vært forgjeves. Det var litt trist. Men det er vel slikt som følger med det nye, om det er keiserens nye klær eller andre nyheter.

Jeg er litt usikker på hva Pettersen mener med lokalt. Det er åpenbart lokalt motforestillingene mot den gjeldende versjonen kan være vanskeligst å få bukt med, selv om Pettersen mener at man også der etter hvert må bøye seg for det som nå gjelder slik Pettersen ser det,og slik det offisielt kommer til å bli.

Mener han lokalt i Alta? Mener han lokalt i Altabataljons oppsetningsområde som strekker seg gjennom alle kystkommuner fra Sværholtklubben i øst til Troms grense? Det inkluderer også kommunene i Indre Finnmark, Karasjok, Kautokeino og Porsanger. Kanskje mener han lokalt i Finnmark, ettersom finnmarkinger generelt er stolte av Alta bataljon og finnmarkinger også utenfor Altas bataljons oppsetningsområde kan komme til å opponere mot det nye.

Alta bataljon var en multietnisk bataljon med soldater som hadde både samisk, kvensk og norsk etnisk/språklig bakgrunn. Lokalt blir enda vanskeligere å definere når det i tillegg var finner og estlendere som kjempet i bataljonen. Hva med det språklige her? Skal Pettersens versjon oversettes til flere språk for å få gjennomslag? Det kan bli lange skyttergraver å grave.

Dette får Pettersen tenke på mens han ligger og graver i skyttergravene og speider etter lokale dissidenter, muligens med et par rekrutter fra Tromsø som ekstra gravere, ammunisjonsbærere og ladere. Det kan være lurt. Minst en merittert artillerist er i gang med innskyting på historieprosjektene i Tromsø, som følger i kjølvannet etter medaljeprosjektet, ser jeg. Men medaljeprosjektet medførte jo ikke noen endring i det som var opplest og vedtatt det heller? Hvordan blir det nå?

