Fordeler med konsultasjonslov

Meninger

Regjeringen foreslår lovfesting av konsultasjoner i samiske saker, og denne lovfestingen skal også gjelde kommuner og fylkeskommuner. Konsultasjonsloven trenger ikke nødvendigvis å bli så komplisert som enkelte vil ha det til. Denne kan nemlig ha svært positive praktiske konsekvenser for både brukere av tjenester og de som administrerer dem.

Konsultasjonsloven vil også gjelde regionale og kommunale ledd, og dette vil si at kommuner i Norge får en annen hverdag når det gjelder samiske saker. Jeg tror dette blir en stor forbedring av den kommunale hverdagen. Å konsultere kan blant annet bety at samiske saker er med i planleggingen helt fra starten av, dette vil forenkle betraktelig for de samiske brukerne, og ikke minst for de som administrerer de kommunale tilbudene.

I helsesaker kan man konsultere samiske interesser slik at bygging av nye helsetilbud kan ta med samiske forhold, og det vil da for eksempel bli klarere hvilken kompetanse det er behov for. Dette vil være til stor nytte for samer som møter helsevesenet.

Barnehagepolitikken kan bli mer forutsigbar for samer ved å konsultere samiske interesser i en kommune. Kartlegging av framtidig behov vil gjøre at kommunen lettere kan planlegge for å skaffe relevant kompetanse og ivareta andre hensyn som måtte komme fram i konsultasjoner.

Dette er eksempler på at konsultasjoner på kommunalt nivå vil trolig gjøre ting veldig mye lettere for alle parter. Forutsigbarhet og forenkling av saksbehandling er sentrale punkt i dette. Om vurdering av samiske forhold er med helt fra starten av saksbehandling vil samiske rettigheter kunne bli bedre lagt til rette for. Tett kontakt med relevant kompetanse tidlig i offentlig saksbehandling er viktig for et godt resultat.

Om vi ser dette i et lengre perspektiv vil lovfestingen av konsultasjoner i samiske saker være en verdig utvidelse av demokratiet i Norge, et viktig skritt i utvikling av samiske rettigheter, og dette er det all grunn til være glad for!

Vidar Andersen

Politisk nestleder

Norske Samers Riksforbund