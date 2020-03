Meninger

Ap politiker Ole Steinar Østlyngen er satt i karantene etter en reise i Singapore. Ordføreren er også satt i karantene etter et tett samarbeid med Østlyngen. Hun har symptomer på forkjølelse/influensa. Østlyngen sier han er i fin form.

Det jeg synes er merkelig at ikke den nærmeste familien til de to ikke er i karantene. Ikke er kona til Østlyngen satt i karantene, og jeg må jo tro at det paret omgår hverandre på et mye tettere plan en ordfører og Østlyngen.

Fornuftig av kona til Østlyngen at hun har satt seg selv i karantene. Men jeg synes dette er merkelig prioritering fra helsevesenet.

Odd Walseth