Når direktørene avgjør liv og død

Meninger

Skrur vi tiden tilbake noen år til årsmøtet i Alta Arbeiderparti opplever vi at manuellterapeuten og tidligere styremedlem i Helse Finnmark går på talerstolen. Her går han til frontalangrep på organiseringen av norsk helsevesen der politikerne er satt igjen i garderoben, mens økonomer, helsebyråkrater og ikke minst foretaksdirektørene, får boltre seg fritt ute på banen. Torfinn Reginiussen høster rungende og langvarig applaus fra salen. På årsmøtet i Alta Ap sist torsdag, går Bente Haug på talerstolen med mye av samme budskap. Denne gang direkte rettet mot «Beslutningsforum for nye metoder», organet som bestemmer hvilke medisiner som skal tilbys pasienter, gjerne svært dyre medisiner som kan avgjøre om pasienten dør eller får leve. Haug mente det var uetisk, feigt og et brudd med alt i sosialdemokratiet å overlate dette til fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. Altså fullstendig ute av folkevalgt kontroll eller påvirkning.

Et samlet Alta Arbeiderparti, med sin nye leder Kåre Simensen i fremste linje, gir på samme årsmøte klar beskjed til Youngstorgets utsendte, nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran, om at Ap ikke har noen framtid i Finnmark. Det dersom Jonas Gahr Støre og partiledelsen legger til grunn tilgjengelighet for sykehustjenester, det vil si veistandard, vær og avstand, på Helgeland og sier at dette ikke gjelder for den eneste regionen i Finnmark med stabil vekst over de senere år, Alta-regionen. Den nye partilederen i Alta Ap er svært tydelig på at når forslaget om etablering av akuttilbud og fødeavdeling i Alta kommer til behandling i Stortinget, har Jonas Gahr Støre og partifellene ikke noe valg: De må stemme for forslaget og sikre like rettigheter.

Simensen var en av mange med samme budskap. Tidligere stortingsrepresentant Simensen, nåværende stortingsrepresentant Karlstrøm, partiveteraner og helsepolitikere, hadde samme budskap: Det nytter ikke å banke på dører og forsøke å verve stemmer dersom de bak dørene føler seg sviktet av Arbeiderpartiet i kanskje det viktigste for dem selv og sine kjære – likeverdige helsetilbud. Den som bar fram dette aller mest tydelig er kanskje Altas mest profilerte og populære ordfører gjennom tidene, Odd Arne Rasmussen. Han gjorde det klart at det grepet Arbeiderpartiet historisk har hatt om Alta er i ferd med å forsvinne, og ville glippe fullstendig dersom partiets hans nok en gang slenger døren i ansiktet på innbyggere som kun har et krav – hjelp når sykdommen eller skade rammer. I praksis likeverdige helsetjenester med landet for øvrig.

Ordfører Monica Nielsen møter nærmest daglig innbyggere som forteller rystende historier om hvordan sykehusstrukturen rammer dem. Hun har sagt følgende: «For andre handler sykehus, akuttilbud og fødeavdeling om arbeidsplasser. I og Alta og Kautokeino tenker vi minimalt på arbeidsplassene. For oss er det en kamp for livet» Historiene til pasientene er umulig å ikke la seg gripe av. Nylige hendelser i Alta-samfunnet der manglende akuttilbud og omvei om Hammerfest har fått de mest tragiske utgangene, gjør at fortvilelsen både hos Alta Ap og hos innbyggerne er i ferd med å bli et raseri rettet mot Youngstorget.

Da Jonas Gahr Støre for noen år tilbake ble utfordret i programmet Torp på NRK, sa han dette om hvorfor det var viktig med fullverdig sykehus i Odda, en kommune med 7 000 innbyggere og et pasientgrunnlag i tre kommuner på tilsammen 11 000: «Får du en kniv i ryggen, eller du jobber på fabrikken og får en alvorlig skade og trenger akutt kirurgi, kan det være en fordel å få det lokalt framfor å sitte to timer i bil på en vei som er utsatt for ras, og helikopter som ikke kan lande på grunn av tåke, utdyper en engasjert partileder som garanterte tilbudet i Odda om Ap vant valget». Ap tapte valget, men Odda har sitt lokalsykehus. Ifølge Alta Ap kommer partiet de er så glad i, å tape det neste valget, også i Finnmark, om menneskene her er mindre verdt for Gahr Støre og co enn menneskene på Helgeland og i Odda. Sviket vil ikke bare få følger lokalt, men bli lagt merke til hos velgere over hele landet.

Tilbake til Torfinn Reginiussen og direktørdiktaturet som har rammet finnmarkingene. Uten et snev av politisk mulighet til å påvirke beslutningen ble hjertebehandlingssenteret, det såkalte PCI-senteret ved UNN, splittet opp og bygd ned. Bodø, hvor direktøren og byråkratene i Helse Nord holder til, skulle også ha en del av PCI-senteret og fikk det. At finnmarkingene med høyeste dødelighet i landet på dette feltet, som befinner seg mellom 40 og 100 mil fra hjelp (UNN) når hjertet svikter, ble hardest rammet. Det hadde ingen betydning. Direktøren hadde talt, og et styre i Helse Nord satt sammen uten en eneste folkevalgt, applauderte. På samme måte er det ingen folkevalgte i posisjon til å imøtekomme kravet fra befolkningen i Alta om et minimum av utredning; en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) av akuttilbudet. Det for en befolkning som har sitt lokalsykehus nær 15 mil unna og en med en sykehusvei som var kolonnekjørt eller stengt i rundt 50 dager i desember og januar. De siamesiske tvillingene i struktursaken i nord, helseminister Bent Høie (H) og Jonas Gahr Støre (Ap), er strålende fornøyd med at det er direktørene som bestemmer og ikke folket.

For å sette kronen på verket over total mangel på folkevalgt kontroll og påvirkning fikk Alta Ap under sitt årsmøte servert nyheten at styret i Finnmarkssykehuset var reoppnevnt. Selvsagt uten en eneste politiker, men også uten en av de få som har stilt kritiske spørsmål i styret; Silje Ingebrigtsen fra Alta. Like sterk var reaksjonen på at det var hentet inn flere nye styremedlemmer og styreleder fra Oslo mot én styrerepresentant fra Alta.

I sin tid forsøkte Torfinn Reginiussen, som var oppnevnt styrerepresentant i Helse Finnmark (dagens Finnmarkssykehuset), å stille spørsmål rundt helsetilbudet for Alta-regionen. Med et geografisk tyngdepunkt i styret knyttet til Hammerfest sykehus, var det så nytteløst at han ga opp og trakk seg. Da hans erstatter skulle plukkes ut sendte styrelederen epost til resten av styret før de skulle spille inn kandidat til Helse Nord som skulle oppnevne: De burde velge Ivan Olsen, han hadde kvalifikasjonene som skulle til; han var imot å utrede sykehusstrukturen og hadde også vært i konflikt med Altaposten.