Vi kan ikke legge alt under betong og asfalt

Meninger

Eksempelvis så bør de foreslåtte boligfelt som ligger i arealplan settes i verk snarest slik at fradelinger på dyrkbar mark og dyrket mark opphører. Det er lagt store felt inn i arealplanen som ikke blir nevnt i det hele og det store i media.

Det bør gjøres faglige vurderinger av fagfolk med den rette kompetansen på hva som er dyrkbart eller ei. Finner det svært betenkelig at planutvalget har kompetanse til å kunne stå oppå torva å konstatere at noe ikke er dyrkbart, når arealer som ligger inntil er fulldyrket mark i dag med samme jordsmonn.

Det er en svært kortsiktig tankegang å bygge ned matjord/ dyrkbare arealer, vi må tenke på at folk skal ha mat i framtiden også, og ikke legge alt under betong og asfalt.

Alta kommune er en av verstingene på dette i Norges land, faktisk på 415 plass av 422 kommuner på kommunebarometeret (tall fra 2018). Bondelaget fikk gode signaler fra politisk ledelse om at boligbygging i større felt var kjempegreier for å løse tomtekrisen, og det måtte man få til, men i neste vending ble det flertall for å ta inn i arealplan en stor del fradelinger på LNF grunn, der mye er dyrkbart.

Vi er for boligbygging, men i kontrollerte former med en helhetlig plan som ikke berører dyrket eller dyrkbar mark. Hvis noen politikere og journalister kunne brukt like mye tid og ressurser på å framsnakke å få til større boligfelt med selvkosttomter som de bruker på enkeltfradelinger, så ville ALLE de unge som sliter med å etablere seg i dagens boligmarked få muligheten til å søke på selvkosttomter og ikke bare de få heldige som har tilgang på LNF eiendom som deres forfedre har tilegnet seg til meget lave priser (landbrukstakst, for å drive landbruk) for så å fradele og selge tomter.

På Aronnes virker det som den grønne linje skal flyttes dit det passer, det virker som at matjord og matproduksjon ikke betyr noe. Det er på tide at kommunen tar ansvar og stopper den spredte boligbyggingen på dyrket/dyrkbare arealer. Det virker som at fradeligspolitikken er ute av kontroll.

Ta vare på matjorda, det er framtiden avhengig av.

Alta Bondelag, leder Lasse Johnsen