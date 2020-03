Meninger

Er du pårørende til en som har måttet flytte på institusjon, eller selv en som måtte ta steget og flytte hjemmefra fordi du klarte ikke å bo alene lengre.

Da er du i utgangspunktet takknemlig for å få hjelp og omsorg, selv om du savner dine egne vante omgivelser og rutiner.

Det er ikke en generasjon som er kjent å være kravstor, men hvordan har hverdagen blitt på et eldrehjem?

Det spares på ressurser, selv om det er mulighet å få inn flere, som kunne tenke seg å jobbe og avlaste.

De eldre mangler en stemme for å bli hørt.

Hvor lenge skal helsepersonalet holde ut, inntil de bli fysisk syk eller utbrent eller går over til mekanisk arbeidsrytme for å verne seg selv.

De som har ansvar for økonomifordeling, prioritering og avgjørelser burde bry seg å se de mennesker som var med på å bygge opp mye av det vi ha nytte av.

De ha fortjent så mye mere enn å få det nødvendigste, fordi i planlegging av arbeidshverdagen er det ikke tatt med individuelle behov eller det lille ekstra.

Kos er luksus her, og det er ikke rom for.

Har de blitt spurt om de er fornøyde?

Det har blitt lagt opp slik at det er greit, og de fleste har slått seg til ro med det og ønsker ikke å klage, men hvor ofte får pleiepersonalet det søte, gode smilet nå, som de fortjener? Det som de fleste i omsorgsyrker jobber for.

Når jeg hører at pleiebehovet øker, samtidig som pleiepersonale reduseres, reagerer jeg sterkt. Selv er jeg hverken pårørende, pleietrengende eller helsepersonell. Men er kanskje drevet av samfunnsengasjement eller mulig egoisme med tanke på egen aldring og fremtid.

Da ønsker jeg meg en plass hvor jeg har lov å si ifra og bli hørt, blir tatt på alvor og kan ta valg.

Jeg vil ikke måtte forholde meg til et liv mellom stol og seng til faste tider, fordi utenom det, er det ingen som har tid til å bytte radiokanalen, lese til deg, sitter og holde hånden din og lytte, ha samtale med eller hjelpe meg å få trekke meg tilbake og strekt meg ut.

Istedenfor å sitte på vent, se på klokka på veggen. Tidspresset pleiepersonale er utsatt for tar ifra de muligheten til å se verdien i all kunnskap som bor i de gamle mennesker, de har så mye å gi og har fortjent seg kos. Som de ikke måtte føle er nærmest en byrde for selskapet.

Alt skal kvalitetssikres, høye krav for å verne og ivareta barnas interesse og helse på barnehager og skoler.

Dette er helt glemt fordi de gamle er for stille, for snille de kan ikke demonstrere eller legge ned jobb for å fremskynde sine krav som de allerede har betalt på forskudd, med et helt liv full av ansvar, hardt arbeid og oppdraget en generasjon som holder på å dumpe og glemme.

Det er på tide å stå opp for dem, går ut å spørre dem, få frem deres mening og få ting gjort at de faktisk kan kose seg.

Michaela Heggeli