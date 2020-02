Vi må satse mer på psykisk helse!

Meninger

Da finner vi i Alta SV det meget betenkelig at Helse Nord beveger seg så i utakt med resten av landet. Å kutte i psykiatrien er nemlig stikk i strid med hva regjeringen ellers står for. Helse Nord skal kutte hele 19,66 millioner ved klinikk psykisk helsevern og rus!

Dette er svært bekymringsfullt, og det er helt opplagt at dette kuttet vil ramme pasientene – og vi sliter allerede med svært høye tall på fristbrudd. Disse tallene har vi vanskelig for å se at skal kunne reduseres når det kuttes hele 5 stillinger, i tillegg til kutt i bruk av vikarer ved både BUP Alta og VPP Alta.

Ungdata-undersøkelsen viser at et økende antall barn og unge i hele landet sliter med depresjon og ensomhet, og slik er det også i Finnmark og i Alta.

Vi kan ikke svikte alle de som har behov for hjelp og oppfølging. Dette går utover ei stor gruppe og særlig ille er det at de unge rammes – de som skal bidra i samfunnet vårt over lang tid. Da er det særdeles viktig at de får riktig hjelp til rett tid.

Helse Nord – her må dere snu, og det fort!

Alta SV