Karakter er viktigere enn karakterer

Meninger

Skal karakterer være alt som bestemmer over framtiden din? Det ser det ut til at Høyre mener. Cecilie Mathisen fra Høyre forsvarer i en kronikk i iTromsø deres ideologiske prosjekt med å tvinge alle fylker til å innføre karakterbasert opptak ved å gå til frontalangrep på Arbeiderpartiet. I kronikken påstår hun at vi er mer opptatt av «fylkespolitikere sin rett til å bestemme enn å lage en god skole for alle». Sannheten er at Høyre har bestemt seg for å blåse i hva alle andre enn de mener gir en god utdanning til unge både i byen og på landet. Med deres modell avgjør elevenes karakterer hvilken videregående skole de får velge. Konsekvensene kan bli enorme, og for elevene kan hverdagen bli mye verre. Elever kan risikere å måtte flytte milevis fra sine hjem for å gå på videregående skole. Det er disse Arbeiderpartiet er opptatt av.

Når politikernes rettigheter blir viktigere enn elevenes – Et fritt skolevalg i Finnmark har hverken gått på bekostning av antall borteboende elever, antall distriktstilbud eller antall elever som har kommet inn på sine førstevalg, skriver Cecilie Mathisen (H).

Det er ikke nytt at unge i dag vokser opp med et enormt forventningspress. Mange opplever hverdagen som et evig stress. Vi i politikken bør heller se på hvordan vi kan gjøre hverdagen enklere for oss unge, i stedet for å gjøre det enda verre. For noen elever er det lett å få femmer og seksere, for andre er det en bragd å få bestått i alle fag. Er det mer rettferdig at de som ikke trenger å lese så mye før prøven og likevel får seksere får bestemme hvilken skole de skal gå på før de som bruker flere timer på å lese men ender opp med en treer? Hva er viktigst: karakter eller karakterer?

Glem aldri at nord-norsk ungdom besitter unike kunnskaper og kvaliteter som i stor grad avhenger av, og baseres på, det miljøet de har vokst opp i. Oppvekst i nord etterlater for mange et tradisjonelt særpreg som knyttes nettopp til sted, område og tradisjon. Det skaper andre kunnskaper og ferdigheter enn den karakterbaserte målestokken i norsk, engelsk eller matematikk kan synliggjøre. Nord-norsk ungdom besitter gjerne kunnskaper som er uvurderlige, karakterbyggende, og tradisjonsbærende, men stadig usynlige på den nasjonale måleskalaen for et eventuelt karakterbasert opptak.

Høyre prøver å selge inn dette forslaget som «fritt skolevalg». Denne friheten begrenser seg dessverre til å gjeldene karaktereliten i ungdomsskolen. Det er nemlig lite som er fritt med karakterbasert kø-rangering. Ønsker man at skoleungdom skal måtte få lengre reisevei og reisetid for å komme seg til og fra skolen? I tillegg er forslaget en trussel om nedleggelse for flere av våre mindre skoler, som er avhengig av å ha minst like stort elevtall som i dag for å kunne eksistere. Får Høyre viljen sin, frykter jeg det er kroken på døra for flere av våre distriktsskoler. Hvis Mathisen ikke vil tro på Arbeiderpartiet kan hun se til hva Høyre-regjeringen selv har sagt konsekvensene kan bli som er «blant annet økte skysskostnader, og ha andre konsekvenser for skyss og samferdsel i fylket». Har vi ikke nok reisevei og reisetid som det er, her nord?

Det vi er vitne til er et forsøk på innføring av politiske prinsipper, som verken tar høyde for lokale forhold eller spør seg om det på noen måte bidrar til å løse utfordringene som nord-norsk videregående skoleungdom har i dag. Regjeringens forslag gir fylkene to alternativer. 1) fylkene har ingen mulighet for å legge lokale premisser, 2) gir litt rom for lokale premisser, men legger til grunn at elever må kunne søke på minst to av de samme linjene i en skolekrets. Frem til i dag har Troms fylke sitt mantra vært å sørge for at flest mulig av elevene kunne velge mellom ulike typer linjer nært der de bor. Høyre prioriterer at elever skal få velge mellom forskjellige skoler, Arbeiderpartiet mener det viktigste er at man kan velge om man vil gå studiespesialiserende, helse-og oppvekstfag eller bygg- og anleggsfag på en skole nært deg.

Dagens videregående skole- og linjestruktur i Troms er grundig bygd stein for stein over år. Det samme har fylkeskommunene gjort over hele landet. Nå vil Høyre nok en gang overkjøre lokaldemokratiet. At Høyre ikke lytter til folket i Nord har man lært seg, men vanligvis pleier de å lytte når næringslivstoppene i NHO hever røsten. NHO er mot dette forslaget, og mener det er næringsfiendtlig. Elevorganisasjonen er og enig med oss. De mener at dette er noe fylkeskommunene må få bestemme selv fordi vi vet selv best hvordan vi skal organisere skolene våre. På tide å lytte til oss som vet hvor skoen trykker.

For Arbeiderpartiet er det viktig at alle unge har en god skole og at de kan bo hjemme hvis de vil. Et stjerneeksempel her er Nordkjosbotn videregående, som viser vei for hva vi ønsker i resten av fylket. De har nå utvidet ressursteamet sitt som betyr at det alltid er en trygg voksen for elvene på skolen å prate med. De har skolefrokost til alle elvene. De iverksetter tiltak som skaper trygghet og rom for at alle skal oppleve mestring. Det er dette som er viktig for oss.

Vi er lei stress og press skolen. La oss heller jobbe sammen for å finne nye ideer til hvordan alle skal komme seg gjennom videregående.

Maren Irene Gåre Bakkevoll, fylkestingsrepresentant Troms og Finnmark (AP)

Sigurd Wormdal, styremedlem i Tromsø AUF og ungdomsskoleelev