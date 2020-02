– At friske og aktive politikere ikke kan sykle eller ta bussen til rådhuset er jo litt merkelig

Meninger

Ser i Altaposten 17.02.20 at det er lunken stemning for en parkeringsavgift utenfor rådhuset. Ja, 30.000 kroner er mye penger, selv for en som tjener godt.

Jeg må av og til besøke rådhuset i Alta. Jeg tror jeg klarer den utgiften som eventuelt kommer der også. Når du er syk og f.eks har time hos Alta kommunale Legesenter, voksenpsykiatrisk poliklinikk. Eller Røntgen, MR på klinikk Alta, så må du betale avgift. Jeg husker ikke sist man hadde et legevaktbesøk, om jeg ikke måtte betale da også. Pårørende som besøker sine på sykestua, må vel betale?

– Er det betalingsparkering for sjefer? Spørsmålet ble stilt av Ap-representant Kåre Simensen fra talerstolen i kommunestyret.

Men sier du at du kan få den dekket hos pasientreiser. Jeg hadde en tur til Tromsø på universitetetsykehuset (UNN). Som vanlig satte jeg meg ned for å skrive reiseregning. Klikket meg inn på helsenorge, og fylte ut skjemaet der. Det med krav om parkering ol. Da jeg ba om dekning av utgifter til parkering på Alta lufthavn, var det enkle svar , «du må ta buss.»

At bussen gikk klokken 19 kvelden før, og kl 07.30, samtidig som flyet lettet med kurs for Tromsø og Oslo skjønte de ikke. At jeg måtte bruke drosje til universitetssykehuset, for å nå timen kl 09 og til Langsnes lufthavn for å nå hjemreise kl 15, brydde de seg lite om. De så at det gikk buss!

Ber om svar på gratisparkering for sjefer: Se lista: Disse får parkere gratis ved helsesenteret Fra talerstolen ble det påstått at «sjefene» ikke har gratis parkering, men nå mener Ap-politiker at framlagt fakta viser noe annet.

Universitetssykehuset, mente dette burde pasientreiser ordnet ilag med flybilletter. Det er jeg helt enig med de i.

Forøvrig, gjorde damen som ordnet med flybilletter da jeg ringte, et stort poeng av at jeg var heldig som får billigflyet hjem.

Etter klage flere eposter til pasientreiser, og kopi mm til pasientombudet, så kom penger på kontoen søknadsdagen. Når du opplever slikt, kan det ta humøret og bringe frem sinne og frustrasjon hos hvem som helst. Mange har smerter etter skade, sykdom som tar energien i fra dem. Så skal du sloss med et papirbyråkati av en annen verden.

At friske og aktive politikere ikke kan sykle, ta bussen til rådhuset er jo litt merkelig. Hvis renholdere og andre ansatte må bruke bilen, får de kjøpe dette på lik linje med de som må ta bilen og parkere på sentrum, for å jobbe på sykestua eller legevakt. I helsesektoren er det i overkant mange av de som jobber der på ufrivilig/frivillg deltid, kort- og langtidsengasjement. Og bor du utenfor sentrum, har du ikke så mange muligheter enn egen bil, eller samkjøring. Ergo blir dette en ekstra utgift, som mange må ta med i pendlerutgiftene .

Helge Mikkelsen