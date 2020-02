Vi har ingenting mot at vinnerne nevnes, men i Altapostens 1100-ord lange artikkel var det kun disse som ble nevnt

Meninger

Kjære Altaposten

«Fullklaff for Altas nysatsing på ski og sykkel», ja, for en aktiv helg det ble! Det var idrettsglede og mosjonister i alle aldre, størrelser, bransjer og ikke minst en haug med damer. Takket være Bedriftsidretten i Troms og Finnmark har alle som liker å bevege seg fått et tilbud, hvor det ikke fokuseres på prestasjon, tider og resultat. Men det som kunne blitt en fantastisk reportasje fra helgas sensasjonelle oppmøte og deltakelse, ble i stedet en artikkel om prestasjoner og resultater!

I fjor vår braket det løs med Altajoggen, en løpskarusell med ti ulike destinasjoner rundt omkring i Alta. Noen gikk, andre løp, men felles for alle var smil og idrettsglede. Det samme viste seg på Altastafetten, hvor pengene gikk til årets TV-aksjon. Begge løpene er helt klart overrepresentert av kvinner, som løper og konkurrerer mot seg selv. Noe av suksessen er nok det minimale fokuset på prestasjon, tid og resultatlister. Det er slett ikke bare kvinnene han har klart å omfavne. Det er alle de aktive mosjonistene i Alta, som kanskje føler de ikke har noe i de «vanlige» ski-, løp- og sykkelkonkurransene å gjøre.

Fullklaff for Altas nysatsing på ski og sykkel Med hundrevis av skiløpere og syklister vel gjennom løypa kan man trygt slå fast at Arctic Alta ski & fatbike var en suksess.

Kanskje er det nettopp fordi de ikke ønsker å havne på ei resultatliste, som blir tydeliggjort gjennom ulike medier og på en pall med premieutdeling til de tre beste. Dersom det er premiering i Bedriftsidrettens konkurranser er den lik for alle, og eventuelle andre premier fra sponsorer blir loddet ut mellom alle startnumrene. Bedriftsidretten selv sier at de bevisst har satset på mosjon, lavterskel og at kvinnene skal med – noe deltakelse på løpskarusellen har vist med nærmere 300 deltakere, og hovedvekt på kvinner. Visjonen er nemlig «Et sprekere Norge».

Artikkelen fra dagens Altaposten er vinklet på en måte som motstrider festivalens intensjoner. Selvfølgelig er det flott med de som vinner og gjør det bra, men for en bragd mange av deltakerne har vært gjennom. Beklager, første mann og kvinne, men alle som kom i mål er vinnere! Dette gjenspeiles i den «manglende» pallen og trekking av sponsorpremier representerte.

Mange av både kvinnene og mennene fra helgas ski- og fatbikefestival deltok begge dagene! Hva om dette hadde vært fokuset i artikkelen? Hva om den enorme bragden for de som gikk sitt livs første skirenn, eller syklet sin første konkurranse kunne kommet i fokus? Hva med den enorme deltakelsen av kvinner? Er dere klar over at av de 112 deltakerne som stod på startstreken på lørdagens skikonkurranse var 34 av de kvinner. Den 25 kilometerlange varianten hadde 16 kvinner og 18 menn! Søndagens sykkelkonkurranse var ikke dårligere. Startstreken ble passert av 99 syklister, hvorpå 28 av disse var kvinner! Dette betyr at Bedriftsidretten har fått over 200 personer i Alta til å delta på helgas mosjonsrenn/mosjonsritt, som for mange var en stor utfordring og et klart mål å jobbe mot.

Vi leser stadig om press med tanke på prestasjon, og det er jo nettopp det dere nå er med på å bygge oppunder! Dere fremsnakker prestasjoner og resultater – hva gjør dette med rekruttering og idrettsglede?! I helga var det nemlig idrettsglede som preget hele løypa, startområdet og målområdet. For å få folket med, må media med – snu fokuset! Det er ikke alltid vinnerne som skal løftes frem. Vi har ingen ting i mot at de nevnes, men i Altapostens 1100-ord lange artikkel var det kun disse som ble nevnt! Dette strider mot alt vi vet og kan om idrettsglede, bedriftsidrettens målsetninger og rekruttering til ulike idretter.

Ida M. Bøthun og Anita Alice Jensen