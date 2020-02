– Politiske mageplask og polikerforakt

Meninger

Sjelden har vi sett maken til politisk mageplask, som det Høyres nye fiskeriminister Geir Inge Sivertsen har prestert den siste tiden.

Det startet med hans søknad om etterlønn, samtidig som han allerede innkasserte to feite lønningsposer fra stat og kommune. Og fortsatte med en ganske så underlig forklaring om denne dobbeltlønna; han hadde nemlig jobbet 200 prosent, mente han – både som ordfører i en kommune under avvikling og i full jobb som statssekretær. Men det stoppet ikke der, skulle det vise seg; mandag kunne VG og Aftenposten avsløre at han heller ikke hadde søkt om permisjon fra Troms og Finnmark fylkesting fra den dagen han ble statssekretær, slik at han også her har fått en godtgjørelse han ikke har hatt krav på.

Nå ror han for harde livet, men dårlig samvittighet har han ikke. Og dobbeltlønna insisterer han på å beholde.

Reaksjonene har forståelig nok vært mange og sterke – spesielt sett i lys av den pågående NAV-skandalen, der vanlige folk ble utsatt for nådeløs millimeterjuss og uskyldig dømt til harde straffer – men på Dagsrevyen mandag uttrykte statsminister Erna full tillit til sin nye minister og ville slett ikke kritisere ham. Tvert imot sa hun seg fullstendig enig i hans påstand om at han i en periode hadde to fulle jobber, så at han mottok dobbel lønn så hun ingen feil ved; han hadde rett til lønn i begge jobbene, fastslo hun med et smil om munnen.

Vi andre får vel bare konstatere at hun støtter ham 100 prosent. Eller 200 prosent, for å holde oss til Høyres terminologi. Så hva kan vi si om statsministerens egen håndtering av saken, annet enn å kondolere henne med enda et solid bidrag til en stadig økende politikerforakt.

Det er dessverre det mest ødeleggende med denne pinlige saken.

