– Er kua virkelig klimaversting?

Meninger

Metanutslipp fra landbruket fremstilles nå både i media og av flere norsk klimaforskere som en av de store årsaken til klimaendringene. Dette har fått vi som jobber innen landbruksnæringen til å steile. Hvordan kan kua som har vært hos oss i tusenvis av år være en klimaversting?

Nu er det slik at vi heldigvis ikke er alene om å være skeptiske til hvordan kyrne våres behandles i klimaregnskapet og i internasjonale avtaler. For en forskergruppe ved Oxford ledet av Myles Alen har ledet et program hvor de viktigste spørsmålen ha vært om måten klimapåvirkningen beregnes i dagens internasjonale avtaler er egnet til formålet, og også om det finnes bedre måter å gjøre det på?

En av konklusjonene er at oppvarmingseffekten av metan slik det fremkommer ved dagens beregningsmodell kan være sterkt misvisende. Forskerne ønsker en modell hvor det er endringene i utslippenen som skal være avgjørende for å beregne gassens påvirkning på klimaet.

Årsaker er selvfølgelig at metan ikke akkumuleres i atmosfæren, slik tilfelle er med karbondioksyd. Halveringstida er 12,5 år, noe som betyr at et konstant utslipp vil bidra til en kraftig temperaturøkning i de første 30 årene. Etter det vil nedbryningen av gassen eliminere de årlige utslippene. Det er altså endringen som vil medføre en økning eller en nedkjøling av klimaet.

I Norge har antall drøvtyggere vært konstant siden 1969, og følgelig bidrar ikke norske drøvtyggere til å varme opp klimaet på kloden vår. I landet vårt er det funnet spor etter tamfe og kyr som husdyr fra tidligere enn 4000 år før Kristus.

Det må også nevnes at metan også gir muligheter til landbruket. Metan kan brukes til oppvarming og dermed også redusere -landbrukets klima avtrykk.

Arne Johanson